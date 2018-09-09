Рейтинг самых популярных женских духов 2018 года

Волшебный аромат любимого парфюма способен изменить женщину до неузнаваемости. Всего несколько капель, и мы становимся нежными, мечтательными, романтичными, дерзкими, уверенными, напористыми, кокетливыми.

Недаром у каждой из нас есть 2-3 излюбленных флакончика, которые используются в зависимости от настроения, внутреннего ощущения, состояния или ожидаемых событий. Если же вы до сих пор не определились со «своим» ароматом, предлагаем познакомиться с самыми популярными духами для женщин, занявшими топовые позиции в рейтинге 2018 года.

Цитрусовые духи

Психологи утверждают, что цитрусовые ароматы любят дисциплинированные и организованные девушки.

Если вы стремитесь к совершенству, имеете изысканный вкус и предпочитаете тщательно планировать жизнь, обязательно добавьте к своему безупречному образу один из парфюмов:

«Mexx Woman» от Mexx. Кислый, освежающий лимон, соединен с бергамотом и терпкой черной смородиной. Роскошный аромат приправлен лепестками красной розы, жасмина и ландыша. Завершает композицию строгий сандал и кедр с несколькими капельками амбры. «Cheap & Chic I Love Love» от Moschino. Аромат олицетворяет молодость, любовь, нежность и страсть. В нем переплелись ноты апельсина, грейпфрута, лимона, красной смородины, корицы, ландыша, древесины танака. Последний компонент пользуется особой популярностью на Востоке. Считается, что он способен усиливать чувственность и привлекательность женщины. «Le Jardin de Monsieur Li» от Hermes. Цитрусовый запах солнечного кумквата соединяется волнующим, немного терпким ароматом жасмина и освежающей каплей мяты. Всего три ноты создают удивительно красивый аккорд, дарующий гармонию.

Духи, несомненно, зарядят вас энергией, великолепным настроением, подчеркнут активную жизненную позицию.

Свежие ароматы

Кристально чистые, немного прохладные, словно горный воздух, букеты придутся по вкусу девушкам, которые всегда стремятся быть на высоте.

В рейтинге самых популярных духов для женщин, выпущенных в 2018 году можно выделить следующие бренды:

«Aqua Allegoria Passiflora от Guerlain. В базу белого мускуса изящно вплетается бергамот, лимон, грейпфрут и мандарин. Композиция дополнена водными и зелеными нотами, капелькой иланг-иланг, апельсинового цвета и маракуйи. «Sole Di Positano» от Tom Ford. Невероятный букет изо мха, шисо, калабрийского бергамота, нероли, ландыша, петитгрейна и жасмина. «Mademoiselle Azzaro L’Eau Tres Florale» от Azzaro. Духи, воплощающие легкость, оптимизм, великолепное настроение и безупречный стиль. Солнечно-фруктовый букет раскрывается постепенно. Кисло-сладкий аромат ревеня и айвы сменяется листьями орешника и пряной розы, которые со временем уступят место нежному ландышу, белому мускусу и зернам амбретты.

Используйте полюбившийся парфюм в конце весны, летом и ранней осенью. В жаркое время не стоит отягощать свой образ сложными, многослойными запахами.

Цветочные духи

Если вы общительная, открытая, веселая девушка, которая любит изысканные вещи, то по достоинству оцените новые цветочные ароматы:

«Valentino Donna Rosa Verde» от Valentino. Цветочно-зеленая композиция построена вокруг розовой ноты, которая поддерживается свежими аккордами чая мате, имбиря, петитгрейна, магнолии, и сочной каплей бергамота. «Yellow Diamond» от Versace. Насыщенный и пленительный запах отражает уверенность и харизму роковой соблазнительницы. Листья черной смородины, бергамот, порох, жасмин, османтус, пачули и ваниль захватят в плен и вскружат голову. «Bloom Acqua di Fiori» от Gucci. Запах лета, солнца, благоухающего луга нашел отражение в листьях гальбанума и черной смородины, туберозы, жасмина, жимолости, мускуса, сандала.

Цветочный букет подчеркнет вашу легкость, обаяние, природную грацию и невероятную красоту.

Восточные ароматы

Психологи считают, что душистые запахи Востока нравятся утонченным, творческим, образованным девушкам, которые ценят одиночество.

Предлагаем вам познакомиться с рейтингом самых популярных восточных духов для женщин 2018 года:

«Golden Sand Al-Rehab». Приятное тепло золотого песка отражают цветочные ноты, дополненные яркими каплями амбры, уда, карамели и ванили. «Aqua Nero» от Maison Du Sage. В композиции переплелись розовый перец, лист черной смородины, болгарская роза, шафран, жасмин, уд, кожа, мускус. «Un Jardin En Mediterranee» от Hermes. Ноты мандарина, бергамота и лимона дополнены белым олеандром, кипарисом, мускусом, можжевельником и фисташками.

Яркие, чувственные ароматы позволят вам окунуться в настоящую восточную сказку, позабыв о ежедневных проблемах и мелких неприятностях.

Духи с феромонами

Современным и вполне реальным вариантом любовного зелья считаются духи с феромонами. Летучие вещества, практически лишенные запаха, способны привлечь мужчин и разжечь в них желание, повысить вашу самооценку, подарить уверенность, снять внутреннее напряжение.

Если же вы успешная бизнес-леди, то, несомненно, оцените их способность увеличивать вашу силу воздействия на окружающих людей.

Практически все духи с феромонами имеют резковатый запах. Но мы уверенны, что вы обязательно выберете свое «приворотное зелье»:

«La Nuit Tresor» от Lancome. В сердце аромата переплелись черные розы и экзотические ванильные орхидеи, соединяясь с искорками зеленого папируса и пачули. Легкое дуновение ветерка окутает вас и вашего спутника шлейфом из конфет пралине и личи. «Black Opium» от Yves Saint Laurent. Этой весной, абсолютный бестселлер марки заиграл новыми аккордами. Теперь вы сможете насладиться нотками зерен кофе, розового перца, ванили, флердоранжа и нежного жасмина. «Copal Azur» от Aedes de Venustas. Томный, чувственный, таинственный аромат создан благодаря нотам кардамона и амбры. Мистической составляющей является смола копал, издавна считающаяся «магнитом» для мужчин.

Только помните, что «волшебный» парфюм имеет ограниченный радиус воздействия. На вас обратят внимание исключительно мужчины, находящиеся в непосредственной близости. Кроме того, не все представители сильного пола способны отреагировать на зов аромата.

При покупке, учитывайте одну важную вещь: духи с феромонами не содержат спирта, так как он способен разрушить летучие вещества.

Познакомившись с рейтингом самых популярных духов для женщин 2018 года, можете смело отправляться за покупкой. Но при выборе аромата, старайтесь доверять своему обаянию, а не маркетинговым легендам или степени востребованности бренда.

Помните, что на каждой из нас аромат раскрывается по-разному. Все зависит от уровня pH и состава секретов вашей кожи. Поэтому не торопитесь. Нанесите несколько капель парфюма на запястье, не растирайте, позвольте спирту испариться естественным путем.

Прислушайтесь к аромату, чтобы различить все его ноты. Дайте ему время (не менее 20 минут) «сесть» на кожу. Только после этого духи раскроются в полной мере, и вы сможете оценить их истинное благоухание.