Идеи для подарка своими руками мужу на 14 февраля

Несмотря на то, что праздник всех влюбленных – это европейская традиция, которая перекочевала к нам относительно недавно, некоторые российские пары с удовольствием отмечают его. Это хорошо тем, что появляется еще одна возможность рассказать о своих чувствах, особенно у семейных пар. Можно даже не дарить ничего дорогого мужу или жене на 14 февраля, а придумать что-то оригинальное, сделать это своими руками. Далее в статье есть несколько простых и интересных идей для подарка мужу на этот романтичный праздник.

Футболка с рисунком ручной работы

Оригинальная футболка с нанесенным своими руками рисунком – это то, что можно подарить мужу на День святого Валентина и быть уверенной, что он придет в восторг.

Для работы подготовьте:

Обычную хлопковую белую мужскую футболку нужного размера. Акриловые краски по ткани. Кисти. Белый лист и черный фломастер.

Начинаем творить:

Нужно выбрать смешной романтический оригинальный рисунок, например двух радостных обнимающихся котов, перенести его в полный рост на белый лист и обвести черным фломастером, чтобы его было хорошо видно. Подложить эскиз рисунка с изнаночной стороны футболки. Обвести карандашом рисунок по футболке. Теперь нужно аккуратно раскрасить акриловыми красками по ткани нанесенный эскиз. Сначала обвести контур кистью черной краской. При необходимости раскрасить детали цветом, например красное сердце.

Вот и все готово. Нужно хорошенько просушить футболку в течение суток и после с изнанки прогладить рисунок утюгом без пара. После этого футболку можно будет даже стирать.

При желании можете поставить свой автограф под изображением, которое вы нарисовали своими руками.

Или добавить поздравительную надпись, пожелания. Можете даже сделать футболки для вас обоих, некий фэмили-лук. Используйте одинаковые изображения или картинки, которые дополняют друг друга, сделайте к ним интересные надписи.

Чай и конфеты дарим оригинально

Многие женщины знают, что мужчины очень любят сладкое. Почему бы не подарить своему любимому конфеты к чаю, можно даже вместе с чаем и сделать это очень необычно.

Этот оригинальный сладкий подарок, сделанный своими руками стоит подарить мужу на день влюбленных.

Для работы подготовьте:

Жестяную банку с чаем в форме цилиндра. Длинные, в форме брусочка конфеты в обертке. Круглые конфеты в обертке. Термопистолет с клеевыми стержнями.

Начинаем работу:

Вначале нужно обклеить банку с чаем длинными конфетами в 2 ряда со всех сторон. Нужно аккуратно загибать хвостики обертки на одну сторону, промазывать слегка клеем и приклеивать вертикально в ряд плотно друг к другу на банку. Сначала нижний ряд, затем верхний ряд.

Теперь нужно сделать ручку для кружки. Для этого используем 2 круглых конфеты. Клеим их таким же образом, загнув хвостики на одну сторону к обклеенной банке, прямо поверх длинных конфет. Одну конфету клеим наверх, вторую ровно под ней ниже. К ним будет крепиться ручка из длинных конфет.

Две длинные конфеты приклеиваем поверх круглых, соединяя их и образуя ручку бокала.

Бокал готов. Разместите его на красивой подставке из картона и запаковать в целлофан.

Можно не ломать голову над тем, что подарить на 14 февраля мужу, а оригинально упаковать своими руками чайные пакетики с признаниями и конфеты, как на фото далее.

Для работы нужно подготовить:

чайные пакетики;

красивую коробку;

цветную двустороннюю бумагу;

белый штрих;

стеклянную баночку с крышкой;

конфеты;

ленты;

клей и ножницы.

Делать нужно так:

Из красной бумаги вырезать по шаблону сердечки по 2 для каждого чайного пакетика. Прикрепить их на клей вместо ярлычка. На каждом сердечке написать белым штрихом приятные слова. В коробку положить немного нарезанных полосок свернутой в гармошку бумаги. Сверху положить чайные пакетики. Обвязать лентой и прикрепить бантик. Теперь декорировать баночку. Для этого нужно выкрасть акриловой краской крышку, если она не однотонная. В банку сложить конфеты и перевязать баночку тесьмой или лентой. Подарок готов. Можно написать поздравление на маленькой открытке и привязать ее к горлышку банки.

Есть еще один оригинальный способ преподнести конфеты любимому. Главное, это просто сделать, а результат поражает своей красотой и сентиментальностью.

Подготовьте для работы:

стеклянную банку с крышкой;

разноцветные конфеты;

тесьму или ленту, кружево;

цветную бумагу, фетр;

бумажную маленькую ажурную салфетку под кружку;

плотный лист бумаги – основа для открытки;

краски и клей.

Делать все просто:

Для баночки вырежьте сердце из фетра. Приклейте с передней стенке банки бумажную ажурную салфетку, сверху сердце из фетра и повяжите вокруг кружевной тесьмой. В банку насыпьте конфеты и закройте крышкой. Для открытки нужно вырезать несколько сердечек из цветной бумаги. Склеить сердечки по 2, тонировать краской края и наклеить на лицевую сторону открытки рядами. Дополнить композицию бантиками из тесьмы или ленты. Внутри открытки написать нежное признание. Такую сладкую и романтичную композицию подарите мужчине на 14 февраля утром, поставив на стол.

Съедобные букеты

Не менее оригинальный съедобный, но не сладкий букет, сделанный своими руками можно подарить мужчине на 14 февраля и положить в него то, что любит ваш избранник.

Подготовьте для работы:

колбасу, овощи, зелень, лимон, сыр;

бутылку любимого спиртного напитка;

деревянные шпажки;

шпагат или любую прочную веревку;

нож;

пищевую пленку;

крафт-бумагу.

Начинайте собирать букет:

Нарежьте аккуратно наискосок колбасу, сыр равными частями, насадите на шпажки. Разрежьте пополам лимон, насадите его снизу на шпажки и оберните пленкой. Насадите на шпажки другие овощи. Большие составляющие букета, например сыр в упаковки можно крепить к нескольким шпажкам и после зафиксировать пленкой. Бутылку нужно прикрутить к большому количеству шпажек несколькими слоями пленки. Получившиеся детали, привернутые к шпажкам нужно собрать в букет и плотно обмотать пищевой пленкой внизу за основания шпажек для надежной фиксации. Затем закрепить скотчем. Бутылку расположите в центре композиции, вокруг детали покрупнее, далее мелкие. Добавьте к композиции немного веточек свежей зелени, прикрепите их скотчем или пищевой пленкой. Теперь осталось обернуть букет. Возьмите прямоугольный кусок крафт-бумаги, сверните его на угол и оберните верхнюю часть букета, зафиксируйте скотчем или булавками. Затем оберните еще одним слоем бумаги уже весь букет и перевяжите веревкой. Букет готов. Это брутальный мужской подарок, которому ваш любимый будет очень рад.

Оригинальные кружки для двоих

Вот что еще можно подарить мужу на День святого Валентина – оригинальная пара кружек, разукрашенная своими руками. Их довольно просто сделать.

Нужно приготовить для работы:

две обычные кружки без рисунка;

эскиз рисунка, распечатанный на принтере;

лаковые маркеры MARVY DECOCOLOR ;

двусторонний скотч и ножницы.

Делать нужно так:

Распечатанный рисунок нужно обвести простым мягким карандашом. Линии нужно провести толстые, в несколько слоев. Лицевой стороной прикрепить рисунок к кружке плотно скотчем. Карандашом заштриховать всю поверхность приклеенного эскиза. Открепить бумагу и на кружке останется набросок рисунка. Маркерами обвести рисунок по отпечатанным линиям. В этом стиле разрисовать ручку и добавить несколько элементов по периметру чашки. Лаковые маркеры подсыхают довольно быстро. Такие кружки можно мыть под проточной водой, но не в посудомоечной машине, так как рисунок сотрется.

Из этих романтичных кружек вы сможете пить по утрам любимые напитки вдвоем.

Магнит на холодильник

Оригинальный, памятный, романтичный магнит на холодильник, сделанный своими руками, можно подарить мужу на 14 февраля.

Для того чтобы его сделать, понадобиться:

распечатанные на принтере романтичные изображения или ваши фото;

плотный фетр для основы;

клей: термопистолет и универсальный;

фломастеры или маркеры;

широкий прозрачный скотч;

магнит.

Делать так:

Вырезать изображение с небольшим запасом. Приклеить картинку на универсальный клей к фетру. Сделать надписи на картинке маркером. Сверху заклеить картинку скотчем и аккуратно обрезать всю заготовку по контуру. На термокрей приклеить магнит сзади заготовки. Сувенир готов. Его можно подарить мужу, приклеив на холодильник вместе с письмом, в котором будет ваше признание в любви.

Романтический киносеанс

Пригласите мужа на просмотр фильма. Но это не будет банальный поход в кино. Создайте своими руками фильм, вашу личную историю. Используйте программы для монтажа видео или обратитесь за помощью к профессионалу. Предварительно отберите ваши лучшие фотографии и видео.

По привычке во время фильма мы жуем попкорн или любые сладости. Приготовьте мужу романтические перекусы:

Это может быть попкорн, упакованный в коробку с сердечком. Букет из мармеладок. Для этого разные мармеладки наколите на шпажки, соберите в букет, упакуйте в стильную бумагу. Баночки с маленькими конфетами, сухариками или чипсами, которые можно декорировать своими руками. Вы можете не предупреждать супруга, что его ждет не обычный фильм, а романтическая история с вами в главных ролях, пусть это будет сюрпризом.

Еще некоторые идеи для подарка своими руками есть на видео далее.

Подарки ручной работы, которые вы сделаете сами, это особые вещи, которые имеют уникальную особенность – они сделаны руками любимого человека. Именно в этом и заключается ценность подарка. Ну а если сделать все с мастерством, следуя инструкции, то он будет вдвойне хорош.