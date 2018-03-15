Роды после 50: исключение или новая норма?

Биологические часы замедлили ход? Современные 50-летние женщины не собираются на пенсию. Они начинают новые проекты, кардинально меняют жизнь и даже... рожают детей.

Для 55-летней Ирины Млодик дочь Этель стала первым ребенком. Ее мужу, народному артисту Эммануилу Виторгану, 78 лет. Сначала предполагалось, что пара обратилась к суррогатной матери, но выяснилось, что Ирина долго готовилась к беременности и сумела самостоятельно родить наследницу.

«Мы с Эммочкой давно мечтали, думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем», — рассказала журналистам новоиспеченная мама.

Новость о рождении ребенка в звездной семье взбудоражила общественность. Там, где первенец после 30 еще считается «прыжком в последний вагон», 50-летняя женщина, впервые ставшая матерью, бросает вызов не только тикающим часикам.

Случай Ирины — исключение или иллюстрация новых возможностей современных женщин и современной медицины? «Клео» разбирается вместе с экспертами.

ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА СИВЕРЦОВА, педиатр, медицинский директор сети частных клиник «АВС-медицина»

Довольно часто женщины беременеют именно в период после 50, когда они уверены, что уже не способны ни зачать, ни родить. Но рождение ребенка абсолютно возможно после 50 лет, даже ближе к 60 годам.

Практически всегда таким роженицам предлагается кесарево сечение. Роды для женского организма — это большой стресс и тяжелая нагрузка. Учитывая, что у Ирины Млодик это первый ребенок, родить самостоятельно она могла вряд ли. Для того чтобы вытолкнуть ребенка из матки, необходимы огромные физические усилия, в том числе мышечное напряжение. В таком возрасте самостоятельно родить уже практически невозможно.

Основные проблемы — это зачать, удержать на первых месяцах, выносить и родить. Выносить после 50 лет, соблюдая щадящий режим жизни, вполне возможно.

Самое тяжелое в такой период — расход кальция, нагрузка на суставы, непредсказуемое влияние на зрение. Женщине, решившейся на беременность после 50 лет, потребуется постоянное наблюдение у неврологов, офтальмологов, гинекологов, эндокринологов, остеопатов, психологов.

Также нужно быть готовой к кардинальным изменениям в образе жизни, функциональных особенностях, вплоть до изменения вкусовых ощущений. Необходимы будут поддержка и понимание близких людей.

Безусловно, когда у женщины есть такая возможность, в том числе финансовая, выносить и родить ребенка можно.

Утверждать, что поздний ребенок будет на сто процентов здоров, ни один врач не возьмется. Поздняя беременность, особенно после 50 лет, так или иначе скажется на его здоровье. Даже если ребенок зачат посредством ЭКО и в процессе выбирали самую жизнеспособную яйцеклетку. Такие дети должны быть под постоянным наблюдением у врачей, особенно у неврологов.

Случай Ирины Млодик — далеко не единичный. В январе 2017 года своего первенца родила Джанет Джексон. Американской певице на тот момент исполнилось 50 лет. Джанет, несмотря на возраст, вела весьма активный образ жизни во время беременности. Звезда редко появлялась на публике, но регулярно выходила на прогулки.

Вскоре после рождения сына певица развелась с его отцом, катарским миллионером. Муж требовал от нее вести закрытый образ жизни, с чем свободолюбивая Джанет не хотела мириться. Кстати, по слухам, после родов Джексон похудела почти на 50 кг.

Нонна Овсепян, гинеколог

Сами по себе роды после 50 лет говорят о хорошем репродуктивном потенциале женщины, а также о ее хорошем гормональном фоне. Несмотря на это, любая беременность в таком возрасте должна протекать с гормональной поддержкой и под строгим наблюдением врача-гинеколога. В последнее время такие случаи бывают, о них пишут, говорят, но они не часты.

Сами по себе беременность и роды перестраивают организм женщины, повышают уровень основных женских гормонов — эстрогена и прогестерона. Именно они определяют женскую молодость.

Во время беременности уровень половых гормонов повышается, и в связи с этим можно сказать, что происходит омоложение организма женщины — женская половая система начинает работать в более обновленном виде.

Если женщина сама по себе здорова и у нее нет серьезных хронических заболеваний, то у нее есть все шансы родить здорового ребенка. Но у большинства женщин после 50 лет эти шансы минимальны, так как к этому возрасту уже, как правило, есть определенный багаж хронических заболеваний. Любая соматическая болезнь может повлиять на здоровье ребенка, как и сама беременность может повлиять на обострение хронической болезни у женщины. Поэтому риски женщины связаны со многими факторами.

Помимо здоровья женщины и ребенка, один из главных вопросов поздних родов — дальнейшее будущее детей. Как скажется огромный разрыв между поколениями на воспитании позднего ребенка? Стоит ли зрелым родителям серьезно беспокоиться по этому поводу?

АННА КУЛИКОВА, врач-психотерапевт

К 50 годам и старше женщина может прийти с хорошим багажом знаний. К рождению ребенка она эмоционально готова: реализованы карьерные стремления, в других сферах жизни есть стабильность. Такая мать может полностью посвятить себя воспитанию ребенка. Молодая мама, напротив, строит карьеру, завершает процесс личностного развития, при этом вынуждена уделять время малышу.

С другой стороны, важна первопричина. Почему женщина не могла родить до 50 лет? Возможно, это был ее личный выбор, может быть, мешали проблемы со здоровьем или просто не получалось. Так часто бывает в современном мире.

Если ребенок долгожданный, женщина может стать чрезмерно опекающей мамой, не давая ребенку возможности развиваться полноценно. Решаясь на такой серьезный и ответственный шаг, как поздние роды, нужно знать об этих особенностях и стараться предотвратить гиперопеку и контроль над ребенком.

Общество, к сожалению, осуждает поздние роды. Наше общество в принципе стремится осуждать тех людей, которые выходят за рамки общепринятых норм. Угодить всем и всем нравиться практически невозможно. Зрелая женщина на то и зрелая женщина, чтобы не реагировать на какие-то мелкие нападки и не воспринимать неадекватную критику в свой адрес. Главное — понимать, зачем нужен такой шаг, как роды после 50, а также позволять людям иметь другую точку зрения.

Понятно, что ценности у молодой и зрелой мамы будут несколько отличаться, будет разным уровень культуры, будут отличаться представления о каких-то продуктах технического прогресса, гаджетах, например.

Но когда люди стремятся строить здоровые отношения и готовы слышать друг друга, возраст этому не помеха. А люди, у которых есть опыт и здоровые ценности, могут дать ребенку гораздо больше знаний, морали, ресурсов для жизни, чем современные молодые родители, которые не развиваются.

Фото: из архива экспертов и Globallookpress.com