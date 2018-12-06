Детские новогодние елки 2018-2019 в СПб

До наступления правления будущей владычицы 2019 года осталось совсем чуть-чуть. Желтая Свинья забавляет малышей и безумно понравится каждому ребенку. Для тех, кто захочет встретиться и потрогать тотемное животное, организовываются новогодние елки для детей на период 2018-2019 года в СПб.

Ежегодно в каждой семье возникает трудный период, когда не получается сразу выбрать подходящее мероприятие, ведь в новогодние каникулы в СПБ планируется огромное количество елок и представлений, что афиша буквально пестрит предложениями города.

Самые интересные новогодние елки для малышей 2018-2019 гг

Одной из увлекательных новогодних елок для детей в 2018-2019 году в СПБ станет елка в Николаевском дворце, куда может прийти любой желающий малыш, а уйти с подарком. Празднование Нового года завелось еще при правлении Петра Великого. Это праздничное событие позволит малышам окунуться в ту былую пору балов и королевства.

Зрителям предлагается три части представления:

первые полчаса – интерактивная программа с прыжками на батуте, играми и возможностью сделать аква-гримм;

– интерактивная программа с прыжками на батуте, играми и возможностью сделать аква-гримм; во второй части дети встречаются и общаются с Дедом Морозом и Снегурочкой;

дети встречаются и общаются с Дедом Морозом и Снегурочкой; третья часть – это мюзикл интерактивного формата, где каждый малыш сможет принять участие и стать действующим персонажем.

Другим интересным представлением Санкт-Петербурга станет бал. В Новый год ребята верят в исполнение своих желаний и хотят оказаться в центре сказочных событий в роли принца или принцессы. Каждый жители города на Неве сможет осуществить эту мечту на балу, на Елагином острове, где детям будет представлена возможность почувствовать себя каким-либо фантастическим персонажем.

Еще большим волшебством наполнят атмосферу роскошные элементы интерьера, шикарные костюмы героев, а также общая непринужденная обстановка в зале. Помимо различений и интерактивной программы, дети смогут узнать историю России.

Также в центре водных видов спорта «Невская волна» для каждого ребенка и взрослого организуется эффектное представление с участием олимпийских чемпионов. Зрелище на воде «Рецепт волшебства» повествует о мини-обезьянке, которая внезапно потерялась и пыталась найти путь к своей нарядной красавице. На протяжении всего представления будет организовано лазерное шоу, а также трюки, выполняемые акробатами и синхронистами.

Елка с любимыми мультяшками для детей от 4 лет в Санкт-Петербурге

Новогодние елки в Николаевском дворце с участием героев мультфильмов будут организованы для детей в период 2018-2019 года в СПб, которые могут посетить юные зрители уже в 4 года.

Те, кто с удовольствием смотрят забавных и развитых фиксиков, могут рассчитывать на сюрприз. Излюбленные персонажи устроят увлекательную встречу для детей от 4 лет в период праздников 2018-2019 года в СПб.

В доме культуры Ленсовета понравившиеся многим герои мультфильмов окажутся в лаборатории профессора Чудакова, где состоится знакомство с ДимДимычем.

Также для детей от 4 до 10 лет в спортивном комплексе «Сибур-Арена» состоится новогоднее представление в формате вестерна, где примут участие главные герои известного одноименного мультфильма «Маша и Медведь». Зрители будут наслаждаться интересным шоу, получать подарки и смогут сделать аквагримм бесплатно.

Персонажи мультфильмов будут радовать маленьких зрителей и в ДК имени Горького, где состоится представление с участием Барбоскиных. Задачей детей и героев мероприятия является спасение родителей от нападения Черной кошки.

Данное событие выполнено в интерактивном формате, где акробаты выполняют невероятные трюки.

Новогодние елки для детей 2018-2019 СПб

К новогодним каникулам в культурной столице готовятся следующие мероприятия для детей:

Царская новогодняя Елка. Ц ена: 3 250 рублей, включая стоимость подарка; п ериод проведения: с 24 декабря 2018 по 7 января 2019 года. Новогодний бал в Елагиноостровском дворце. Ц ена- 1 500 рублей, включая стоимость подарка и проката костюма; п ериод проведения: с 14 декабря 2018 по 29 декабря 2018 года. Новогодняя елка «Путешествие в трамвае». Ц ена: для детей – 1 740 рублей, для взрослых – 840 рублей; п ериод проведения: с 23 декабря 2018 по 7 января 2019 года. Новогодняя елка в «Ленфильме». Ц ена: для детей – 1 800 рублей (включена стоимость подарка), для взрослых – 800 рублей; п ериод проведения: с 23 декабря 2018 по 5 января 2019 года. Новогодняя елка в ЦВВС «Невская волна». Ц ена: от 600 до 1 800 рублей; п ериод проведения: с 28 декабря 2018 по 6 января 2019 года. Научное шоу «Спасем Новый год» в ТРЦ «Гранд Каньон». Ц ена: 1 275 рублей; п ериод проведения: с 28 декабря 2018 по 6 января 2019 года. Новогоднее «Фикси-шоу» в ДК им.Ленсовет. Ц ена: от 700 до 1 200 рублей плюс стоимость подарка 450 рублей; п ериод проведения: с 28 декабря 2018 по 30 декабря 2018 года. Новогодний вестерн «НаУшахСтояние» в комплексе «Сибур-Арена». Ц ена: от 200 до 2 000 рублей; п ериод проведения: с 2 января 2019 по 4 января 2019 года. Новогоднее шоу от Барбоскиных в ДК им.Горького. Ц ена: от 300 до 1 500 рублей; п ериод проведения: с 15 декабря 2018 года. Новогодняя сказка от Московского цирка в ледовом дворце. Ц ена: от 500 до 2 000 рублей; п ериод проведения: с 2 января 2019 по 8 января 2019 года. Новогоднее представление «Чебурашка собирается в Армию» и «Настоящий суворовский солдат». Ц ена: для детей – 700 рублей, для взрослых – 100 рублей; п ериод проведения: с 26 декабря 2018 по 28 декабря 2019 года.

Каждый Новый год Санкт-Петербург готовит широкий перечень событий для детей от 4 до 14 лет. Каждый житель города сможет найти подходящий вариант для себя независимо от жанра, стилистики, тематики и финансовых способностей.