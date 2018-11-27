Интересные новогодние представления в Казани для детей
Новый год – уже близко. А с ним и приятные хлопоты о том, где и как встретить праздник или куда отвезти ребенка на утренник. Ведь зимние праздники – это одна из немногих возможностей отдохнуть всей семьей, окунуться в детство и подарить яркие воспоминания своим детям.
Сегодня мы расскажем вам о том, какие новогодние представления для детей в 2018-2019 году приготовлены для нас в городе Казань, чтобы вы смогли запланировать свой отдых заранее.
Мероприятия с бюджетом до 500 руб. для одного ребенка
МКЦ Гайдар
В МКЦ Гайдар, Казань пройдут Новогодние представления для детей 2018-2019. Центр подготовил серию праздничных мероприятий и с радостью встретит своих гостей.
Адрес: ул. Копылова, д. 7/2.
Тел.: (843) 571-39-81.
Музей естественной истории Татарстана будет готов предложить целую серию выступлений.
Адрес: Кремль.
Тел.: (843) 567-80-35, 567-80-37.
«Новогодние приключения в музее»
Представление «Новогодние приключения в музее» расскажет об интересных событиях, случившихся с Дедом Морозом и Снегурочкой накануне праздника.
- 29, 30 декабря:
- от 100 руб.;
- от 6 лет.
«Секретная лаборатория Деда Мороза: Перезагрузка»
Шоу «Секретная лаборатория Деда Мороза: Перезагрузка» представит интересное действие для школьников от лаборатории «Yesnauka».
Гости увидят новогодние превращения, являющиеся одновременно интересными научными экспериментами.
- 16 декабря – 13 января;
- от 450 руб.;
- от 7 лет.
«Фабрика снежинок»
Детский спектакль «Фабрика снежинок» предложит присоединиться к научной экскурсии, чтобы окунуться в тайны мира вокруг нас и попробовать самостоятельно создать небольшие чудеса из снега.
- Даты: 15 декабря – 13 января
- от 450 руб.
- от 4 лет
«Королевский Новый год»
Музей Пушечного двора будет рад видеть всех на программе «Королевский Новый год», в которой всех зрителей будет ждать увлекательное приключение Снежной принцессы в волшебном королевстве.
- Адрес: ул. Кремлёвская, 2
- Тел.: (843) 567-81-61, 567-81-60
- 25 декабря – 7 января
- от 100 руб.
«Новый год в Тридевятом царстве»
КРК «Пирамида» представит шоу «Новый год в Тридевятом царстве», где их ждет интерактивные действия и караоке-дискотека для детей и взрослых, которые плавно перейдут в основное действие.
- Адрес: ул. Московская, 3
- Тел.: (843) 570-07-00
- 2-5 января
- от 150 руб.
«Межгалактическое Путешествие в Новогоднюю ночь»
Кинотеатр «Мир» будет ждать всех на праздничную елку «Межгалактическое Путешествие в Новогоднюю ночь». Мероприятие предложит встречу с большим количеством любимых сказочных персонажей, также зрителей ждут удивительные события и неожиданные перевоплощения героев, красочные декорации и зажигательная музыка.
- Адрес: ул. Достоевского, 30
- Тел.: (843) 238-25-24
- 24 декабря – 7 января
- от 250 руб.
«Новогодние приключения Голубой стрелы»
КДК им. В. И. Ленина представит музыкальное шоу для детей «Новогодние приключения Голубой стрелы», в основе которого лежит сказка Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы». С помощью удивительных декораций, уникальных спецэффектов и очаровательной музыки юные гости будут погружены в череду необычных увлекающих событий.
- Адрес: ул. Копылова, 2а
- Тел.: (843) 571-39-01
- 29 декабря – 4 января
- от 250 руб.
Филармония им. Габдуллы
В Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая будут открыты двери для детей всех возрастов.
- адрес: ул. Павлюхина, 73;
- тел.: (843) 277-18-22.
«Новогодние приключения Буратино»
Шоу «Новогодние приключения Буратино» покажет приключения Буратино и его друзей во время карнавала перед новогодней ночью. В шоу задействованы несколько творческих коллективов.
- 27, 29 декабря;
- от 300 руб.;
- от 3 лет.
«Приключения в стране Новогодье.ru»
«Приключения в стране Новогодье.ru» расскажут о захватывающем путешествии главных героев с целью поиска чудесного артефакта, который спрятан в одной из сказок. Представление предложит незабываемое сочетание танца, музыки, света, а также видео на большом экране.
- 26, 28, 30 декабря, 2, 3 января
- от 300 руб.
«Украденная мечта»
Дворец культуры Химиков будет ждать на яркое шоу «Украденная мечта», очень необычную историю с удивительными героями и Дедом Морозом.
- Адрес: пр. Хусаина Ямашева, 1
- Тел.: +7 (843) 564-53-51
- 25-27 декабря
- от 300 руб.
- от 3 лет
«Алиса в стране мыльных пузырей»
Концерт-холл «Эрмитаж» будет ждать гостей на представление «Алиса в стране мыльных пузырей». Известная всем сказка об Алисе предстанет перед зрителями в новой интерпретации и будет дополнена тысячами мыльных пузырей, падающих сверху, а также удивительными трюками и сюрпризами.
- Адрес: пр. Фатыха Амирхана, 1б
- Тел.: (843) 526-56-56
- 5-6 января
- от 300 руб.
«Семья для Деда Мороза»
Кукольный театр «Экият» будет ждать своих маленьких зрителей на представление «Семья для Деда Мороза», не кукольный спектакль с невероятно правдивой и сказочной историей для семейного просмотра.
- 29, 30 декабря, 2-8 января 2019
- от 350 руб.
- от 3 лет
«Сказки бабушки Нины»
Музей истории Благовещенского собора в Кремле распахнет двери для гостей новогоднего живого театра «Сказки бабушки Нины» с участием Народной артистки Республики Татарстан Калагановой Нины Ивановны.
- 29 декабря - 13 января
- от 350 руб.
«Тайна новогодних игрушек»
Молодежный центр «Ак Барс» будет ждать своих зрителей на семейное музыкальное представление «Тайна новогодних игрушек», которое перенесет всех в мир, где живут игрушки, а также Дед Мороз со Снегурочкой.
За удивительным сюжетом дети, наверняка, будут наблюдать с восторгом.
- Адрес: ул. Декабристов, 1
- Тел.: (843) 292‑11-36, 523‑83-94
- 3, 4 января
- от 400 руб.
«Как помочь Золушке?»
ЦКС «Московский» будет рад гостям на детском представлении «Как помочь Золушке?», повествующий о том, как благодаря отважной девочке Золушка смогла встретиться со своим Принцем, победив злую фею Скуку.
- Адрес: ул. Академика Королева, 47
- Тел.: (843) 560-53-56
- 25 декабря – 3 января
- от 400 руб.
«Золушка»
Большой концертный зал им. С. Сайдашева будет рад открыть двери для зрителей на спектакль «Золушка». Завораживающий сказочник уведет их в волшебный мир вечной истории о том, как мечты превращаются в реальность.
- Адрес: пл. Свободы, 3
- Тел.: (843) 238-33-80
- 23 декабря – 5 января
- от 400 руб.
Мероприятия с бюджетом от 500 руб. до 1000 руб. для одного ребенка
«Лукоморье»
Дворец спорта пригласит на мюзикл «Лукоморье», первый мюзикл такого уровня, созданный на базе бессмертного творчества А. С. Пушкина и русских народных сказок. В яркой постановке гости встретятся с уникальными декорациями и костюмами, красивой музыкой и завораживающей хореографией.
- Адрес: ул. Московская, 1
- Тел.: (843) 292-26-73
- 4, 5 января
- от 600 руб.
КСК «УНИКС»
КСК «УНИКС» также будет ждать своих гостей на новогодние программы.
- Адрес: ул. Профессора Нужина, 2/27
- Тел.: (843) 292-70-06
«Снежная королева»
Спектакль «Снежная королева» от московского театра Натальи Солей расскажет всеми любимую сказку о дружбе, любви и борьбе добра со злом.
- 29 декабря
- от 600 руб.
Фикси-шоу «Операция Новый год»
Фикси-шоу «Операция Новый год» представит увлекательное действие с невиданными антигероями и обновленной компанией фиксиков. Зрителям будет показана история, которая произойдет накануне Нового года и в которой фиксики обнаружат главных врагов людей.
- 5 января
- от 500 руб.
«Три кота Новогодние подарки»
Представление «Три кота Новогодние подарки» расскажет юным зрителям о том, как нужно готовиться к главному празднику, который все дети ждут весь год.
- от 500 руб.
«Миссия Одиссей»
Детский спектакль «Миссия Одиссей» пройдет во Дворце водных видов спорта. События нового уникального водного шоу будут происходить в трех стихиях: в воде, на суше и воздухе и перенесут зрителей в античный мир.
- Адрес: ул. Сибгата Хакима, 70
- Тел.: (843) 294-65-56
- 29 декабря – 4 января
- от 600 руб.
«Татнефть-Арена» представит серию мероприятий.
- Адрес: ул. Чистопольская, 42
- Тел.:(843) 527-85-85, 512-25-35
«Щелкунчик и мышиный король»
Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» покажет удивительное действие на льду по мотивам известной сказки, которое вовлечет гостей с первой до последней секунды.
- 6-7 января
- от 600 руб.
«Конструктор»
Цирковая программа «Конструктор» от Братьев Запашных представит неповторимое шоу для всей семьи. Зрителей будут ждать яркие номера с хищниками и другими животными.
- 3-6 января
- от 500 руб.
«Волшебное зеркало Деда Мороза»
Отель "Корстон" будет рад своим гостям на иллюзион-шоу «Волшебное зеркало Деда Мороза». Главные герои встретят на своем пути много добрых персонажей, которые помогут им победить и спасти Елочку. Шоу будет дополнено зажигательными танцами и веселыми песнями.
- 2-8 января
- от 750 руб.
«Мульт Новый год»
В Развлекательном центре «Fun24» будет проходить фестиваль детского Нового года «Мульт Новый год» с участием большого количества известных персонажей из разных популярных мультфильмов, а также с разными прикладными шоу.
- Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, 46
- Тел.: +7 (843) 590-09-00
- 22 декабря – 7 января
- от 799 руб.
На территории стадиона «Казань Арена» будет проводиться «Новый год от Кидспейс». Эта программа поможет юным посетителям встретиться с Дедом Морозом и другими героями. Также гостей будут ждать квесты, необычные задания и сюрпризы.
Мероприятия с бюджетом от 1000 руб. для одного ребенка
Казанская Ратуша пригласит на бал-маскарад, который чтит свою традицию с 1856 года. В этом году будет предложено представление «Проспавшая красавица», созданное по мотивам произведений известных сказочников мира и сопровождаемое музыкой Петра Ильича Чайковского.
- Адрес: ул. Карла Маркса, 33
- Тел.: (843) 236‑61-25
- 27-29 декабря
- от 2000 руб.
- 6-14 лет
Как видно, выбор мероприятий в Казани на протяжении новогодних праздников будет достаточно широкий: от спектаклей для самых маленьких зрителей до новогодних представлений для школьников.
Каждый сможет выбрать, куда пойти, ориентируясь на выбор любимых героев или формат события. Главное, не затягивать с выбором, чтобы успеть приобрести заветные билеты!
Читайте также
На какое представление вы собираетесь сходить? 3
-
Катя / 27.11.18 20:58Будем стараться попасть на ледовое шоу в Татнефть. Они каждый год привозят что-то интересное. Надеюсь, и в этом году все будет здорово!
-
Светлана / 27.11.18 20:57Очень хотим на Трех котов и Украденную мечту. Для малышей самое то!
-
[email protected] / 27.11.18 20:56Спасибо за такую подробную подборку! Теперь осталось вложиться в бюджет.