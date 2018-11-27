Интересные новогодние представления в Казани для детей

Новый год – уже близко. А с ним и приятные хлопоты о том, где и как встретить праздник или куда отвезти ребенка на утренник. Ведь зимние праздники – это одна из немногих возможностей отдохнуть всей семьей, окунуться в детство и подарить яркие воспоминания своим детям.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие новогодние представления для детей в 2018-2019 году приготовлены для нас в городе Казань, чтобы вы смогли запланировать свой отдых заранее.

Мероприятия с бюджетом до 500 руб. для одного ребенка

МКЦ Гайдар

В МКЦ Гайдар, Казань пройдут Новогодние представления для детей 2018-2019. Центр подготовил серию праздничных мероприятий и с радостью встретит своих гостей.

Адрес: ул. Копылова, д. 7/2.

Тел.: (843) 571-39-81.

Музей естественной истории Татарстана будет готов предложить целую серию выступлений.

Адрес: Кремль.

Тел.: (843) 567-80-35, 567-80-37.

«Новогодние приключения в музее»

Представление «Новогодние приключения в музее» расскажет об интересных событиях, случившихся с Дедом Морозом и Снегурочкой накануне праздника.

29, 30 декабря:

от 100 руб.;

от 6 лет.

«Секретная лаборатория Деда Мороза: Перезагрузка»

Шоу «Секретная лаборатория Деда Мороза: Перезагрузка» представит интересное действие для школьников от лаборатории «Yesnauka».

Гости увидят новогодние превращения, являющиеся одновременно интересными научными экспериментами.

16 декабря – 13 января;

от 450 руб.;

от 7 лет.

«Фабрика снежинок»

Детский спектакль «Фабрика снежинок» предложит присоединиться к научной экскурсии, чтобы окунуться в тайны мира вокруг нас и попробовать самостоятельно создать небольшие чудеса из снега.

Даты: 15 декабря – 13 января

от 450 руб.

от 4 лет

«Королевский Новый год»

Музей Пушечного двора будет рад видеть всех на программе «Королевский Новый год», в которой всех зрителей будет ждать увлекательное приключение Снежной принцессы в волшебном королевстве.

Адрес: ул. Кремлёвская, 2

Тел.: (843) 567-81-61, 567-81-60

25 декабря – 7 января

от 100 руб.

«Новый год в Тридевятом царстве»

КРК «Пирамида» представит шоу «Новый год в Тридевятом царстве», где их ждет интерактивные действия и караоке-дискотека для детей и взрослых, которые плавно перейдут в основное действие.

Адрес: ул. Московская, 3

Тел.: (843) 570-07-00

2-5 января

от 150 руб.

«Межгалактическое Путешествие в Новогоднюю ночь»

Кинотеатр «Мир» будет ждать всех на праздничную елку «Межгалактическое Путешествие в Новогоднюю ночь». Мероприятие предложит встречу с большим количеством любимых сказочных персонажей, также зрителей ждут удивительные события и неожиданные перевоплощения героев, красочные декорации и зажигательная музыка.

Адрес: ул. Достоевского, 30

Тел.: (843) 238-25-24

24 декабря – 7 января

от 250 руб.

«Новогодние приключения Голубой стрелы»

КДК им. В. И. Ленина представит музыкальное шоу для детей «Новогодние приключения Голубой стрелы», в основе которого лежит сказка Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы». С помощью удивительных декораций, уникальных спецэффектов и очаровательной музыки юные гости будут погружены в череду необычных увлекающих событий.

Адрес: ул. Копылова, 2а

Тел.: (843) 571-39-01

29 декабря – 4 января

от 250 руб.

Филармония им. Габдуллы

В Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая будут открыты двери для детей всех возрастов.

адрес: ул. Павлюхина, 73;

тел.: (843) 277-18-22.

«Новогодние приключения Буратино»

Шоу «Новогодние приключения Буратино» покажет приключения Буратино и его друзей во время карнавала перед новогодней ночью. В шоу задействованы несколько творческих коллективов.

27, 29 декабря;

от 300 руб.;

от 3 лет.

«Приключения в стране Новогодье.ru»

«Приключения в стране Новогодье.ru» расскажут о захватывающем путешествии главных героев с целью поиска чудесного артефакта, который спрятан в одной из сказок. Представление предложит незабываемое сочетание танца, музыки, света, а также видео на большом экране.

26, 28, 30 декабря, 2, 3 января

от 300 руб.

«Украденная мечта»

Дворец культуры Химиков будет ждать на яркое шоу «Украденная мечта», очень необычную историю с удивительными героями и Дедом Морозом.

Адрес: пр. Хусаина Ямашева, 1

Тел.: +7 (843) 564-53-51

25-27 декабря

от 300 руб.

от 3 лет

«Алиса в стране мыльных пузырей»

Концерт-холл «Эрмитаж» будет ждать гостей на представление «Алиса в стране мыльных пузырей». Известная всем сказка об Алисе предстанет перед зрителями в новой интерпретации и будет дополнена тысячами мыльных пузырей, падающих сверху, а также удивительными трюками и сюрпризами.

Адрес: пр. Фатыха Амирхана, 1б

Тел.: (843) 526-56-56

5-6 января

от 300 руб.

«Семья для Деда Мороза»

Кукольный театр «Экият» будет ждать своих маленьких зрителей на представление «Семья для Деда Мороза», не кукольный спектакль с невероятно правдивой и сказочной историей для семейного просмотра.

29, 30 декабря, 2-8 января 2019

от 350 руб.

от 3 лет

«Сказки бабушки Нины»

Музей истории Благовещенского собора в Кремле распахнет двери для гостей новогоднего живого театра «Сказки бабушки Нины» с участием Народной артистки Республики Татарстан Калагановой Нины Ивановны.

29 декабря - 13 января

от 350 руб.

«Тайна новогодних игрушек»

Молодежный центр «Ак Барс» будет ждать своих зрителей на семейное музыкальное представление «Тайна новогодних игрушек», которое перенесет всех в мир, где живут игрушки, а также Дед Мороз со Снегурочкой.

За удивительным сюжетом дети, наверняка, будут наблюдать с восторгом.

Адрес: ул. Декабристов, 1

Тел.: (843) 292‑11-36, 523‑83-94

3, 4 января

от 400 руб.

«Как помочь Золушке?»

ЦКС «Московский» будет рад гостям на детском представлении «Как помочь Золушке?», повествующий о том, как благодаря отважной девочке Золушка смогла встретиться со своим Принцем, победив злую фею Скуку.

Адрес: ул. Академика Королева, 47

Тел.: (843) 560-53-56

25 декабря – 3 января

от 400 руб.

«Золушка»

Большой концертный зал им. С. Сайдашева будет рад открыть двери для зрителей на спектакль «Золушка». Завораживающий сказочник уведет их в волшебный мир вечной истории о том, как мечты превращаются в реальность.

Адрес: пл. Свободы, 3

Тел.: (843) 238-33-80

23 декабря – 5 января

от 400 руб.

Мероприятия с бюджетом от 500 руб. до 1000 руб. для одного ребенка

«Лукоморье»

Дворец спорта пригласит на мюзикл «Лукоморье», первый мюзикл такого уровня, созданный на базе бессмертного творчества А. С. Пушкина и русских народных сказок. В яркой постановке гости встретятся с уникальными декорациями и костюмами, красивой музыкой и завораживающей хореографией.

Адрес: ул. Московская, 1

Тел.: (843) 292-26-73

4, 5 января

от 600 руб.

КСК «УНИКС»

КСК «УНИКС» также будет ждать своих гостей на новогодние программы.

Адрес: ул. Профессора Нужина, 2/27

Тел.: (843) 292-70-06

«Снежная королева»

Спектакль «Снежная королева» от московского театра Натальи Солей расскажет всеми любимую сказку о дружбе, любви и борьбе добра со злом.

29 декабря

от 600 руб.

Фикси-шоу «Операция Новый год»

Фикси-шоу «Операция Новый год» представит увлекательное действие с невиданными антигероями и обновленной компанией фиксиков. Зрителям будет показана история, которая произойдет накануне Нового года и в которой фиксики обнаружат главных врагов людей.

5 января

от 500 руб.

«Три кота Новогодние подарки»

Представление «Три кота Новогодние подарки» расскажет юным зрителям о том, как нужно готовиться к главному празднику, который все дети ждут весь год.

от 500 руб.

«Миссия Одиссей»

Детский спектакль «Миссия Одиссей» пройдет во Дворце водных видов спорта. События нового уникального водного шоу будут происходить в трех стихиях: в воде, на суше и воздухе и перенесут зрителей в античный мир.

Адрес: ул. Сибгата Хакима, 70

Тел.: (843) 294-65-56

29 декабря – 4 января

от 600 руб.

«Татнефть-Арена» представит серию мероприятий.

Адрес: ул. Чистопольская, 42

Тел.:(843) 527-85-85, 512-25-35

«Щелкунчик и мышиный король»

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» покажет удивительное действие на льду по мотивам известной сказки, которое вовлечет гостей с первой до последней секунды.

6-7 января

от 600 руб.

«Конструктор»

Цирковая программа «Конструктор» от Братьев Запашных представит неповторимое шоу для всей семьи. Зрителей будут ждать яркие номера с хищниками и другими животными.

3-6 января

от 500 руб.

«Волшебное зеркало Деда Мороза»

Отель "Корстон" будет рад своим гостям на иллюзион-шоу «Волшебное зеркало Деда Мороза». Главные герои встретят на своем пути много добрых персонажей, которые помогут им победить и спасти Елочку. Шоу будет дополнено зажигательными танцами и веселыми песнями.

2-8 января

от 750 руб.

«Мульт Новый год»

В Развлекательном центре «Fun24» будет проходить фестиваль детского Нового года «Мульт Новый год» с участием большого количества известных персонажей из разных популярных мультфильмов, а также с разными прикладными шоу.

Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, 46

Тел.: +7 (843) 590-09-00

22 декабря – 7 января

от 799 руб.

На территории стадиона «Казань Арена» будет проводиться «Новый год от Кидспейс». Эта программа поможет юным посетителям встретиться с Дедом Морозом и другими героями. Также гостей будут ждать квесты, необычные задания и сюрпризы.

Мероприятия с бюджетом от 1000 руб. для одного ребенка

Казанская Ратуша пригласит на бал-маскарад, который чтит свою традицию с 1856 года. В этом году будет предложено представление «Проспавшая красавица», созданное по мотивам произведений известных сказочников мира и сопровождаемое музыкой Петра Ильича Чайковского.

Адрес: ул. Карла Маркса, 33

Тел.: (843) 236‑61-25

27-29 декабря

от 2000 руб.

6-14 лет

Как видно, выбор мероприятий в Казани на протяжении новогодних праздников будет достаточно широкий: от спектаклей для самых маленьких зрителей до новогодних представлений для школьников.

Каждый сможет выбрать, куда пойти, ориентируясь на выбор любимых героев или формат события. Главное, не затягивать с выбором, чтобы успеть приобрести заветные билеты!