Новогодние представления 2018-2019 - Нижний Новгород

Вот и приближается самый волшебный и долгожданный праздник как для детей, так и для взрослых. Чтобы на Новогодних каникулах вам не пришлось скучать, мы подобрали для вас самые веселые развлекательные программы и новогодние представления для детей 2018-2019 году в Нижнем Новгороде. Каждый сможет выбрать интересное мероприятие для себя и по-настоящему окунуться в сказку.

Город профессий «КидБург»

Детский город профессий «КидБург» приглашает в свою новогоднюю сказку как малышей, так и детей постарше.

Для детей дошкольного возраста будет представлена добрая сказка про девочку Соню, которая ждала праздника. После чего проводить интересные конкурсы и дарить подарки будет главный герой Нового года – Дед Мороз.

«КидБург» организует Новогодние представления для школьников в городе Нижний Новгород. Для них он приготовил интересную приключенческую программу, где дети попытаются уберечь планету и поймать знаменитого, жуткого злодея.

Далее, для детей старше 8 лет состоится суперзажигательная Мегаснегодискотека.

Цена билетов:

билет для ребенка, если группа от 20 человек – 1000 рублей; для малыша до 5 лет вместе со взрослым – 1100 рублей; для взрослого – от 330 рублей.

Сроки проведения: с 15 декабря по 8 января

Андрес: Кстовский район, д. Федяково, Нижегородская обл., ТЦ "МЕГА" Нижний Новгород

Телефон: +7(831)262-12-77

"ХРЮ-ХРЮ ШОУ"

Все хорошо помнят сказку про трех поросят и ее главных героев: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Здесь вы не только познакомитесь и подружитесь со всеми любимыми героями – поросятами, но и сможете помочь им отыскать главную звезду «Мини-Пиги». И это все не просто так!

Ведь Символом наступающего 2019 года является Желтая Свинья, поэтому отметить этот праздник с главными героями наступающего года – поросятами будет еще интереснее.

В базовую цену развлекательного мероприятия входит:

сказочное шоу и увлекательные игры;

крутые фотографии на память;

вкусный обед.

Также за дополнительную оплату предоставляют:

крытую площадку с мангалом и навесом, в ней: стол, скамейки, мангал, розетка, туалет;

дополнительное меню.

Дополнительная информация: Подойдет детям старше 6 лет.

Цена билетов: 900 рублей с 1 персоны, стоимость площадки – 2500 р. Для сопровождающих взрослых предусмотрены бесплатные билеты. При группе не менее 23-х человек – 2-е руководителей идут бесплатно, от 25-ти человек – 3-е. Если собирается менее 23 человек, то цена билета на одного человека будет увеличена, где расчет идет по формуле: 23 чел. * ст-ть на 1 чел./кол-во человек.

900 рублей с 1 персоны, стоимость площадки – 2500 р. Для сопровождающих взрослых предусмотрены бесплатные билеты. При группе не менее 23-х человек – 2-е руководителей идут бесплатно, от 25-ти человек – 3-е. Если собирается менее 23 человек, то цена билета на одного человека будет увеличена, где расчет идет по формуле: 23 чел. * ст-ть на 1 чел./кол-во человек. Сроки проведения: 29 и 30 декабря 2018 г., 3 и 5 января 2019 г. (сборные группы). Групповые заявки рассматриваются на любой день.

29 и 30 декабря 2018 г., 3 и 5 января 2019 г. (сборные группы). Групповые заявки рассматриваются на любой день. Адрес проведения: Нижегородская обл., Борский р-н, пос. Октябрьский, б/о "Альбатрос".

Нижегородская обл., Борский р-н, пос. Октябрьский, б/о "Альбатрос". Адрес для подачи заявок: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 9а, 4 этаж

Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 9а, 4 этаж Телефон: +7(831)411-50-58, +7(910)790-70-50.

Мультиелка «Школа волшебников»

Новый год поистине волшебный праздник и даже взрослые люди где-то в душе ожидают маленького чуда в этот день, чего уж говорить о детях. Но теперь чудо можно увидеть на мультимедийном спектакле «Школа волшебников», где вы станете участником настоящей сказки.

Каждому зрителю вручат волшебную палочку, которой достаточно просто взмахнуть, и чудеса начнут осуществляться прямо вокруг вас. Зрителей ждет много внезапных сюрпризов и интересное шоу на большом экране, рядом с которым вдруг начнут оживать новогодние персонажи.

В мероприятие входит:

волшебное представление;

интересные конкурсы;

беспроигрышная лотерея;

аттракционы;

фотозоны с иллюзиями.

Цена билетов: от 300 до 850 рублей. Сроки проведения: 29 декабря 2018 г. Адрес проведения: Театр Оперы и Балета им. А. С. Пушкина. г. Нижний Новгород, ул. Белинского, дом 59. Телефон кассы театра: 428-50-56.

Недетская елка: «Дед Мороз роняет космос»

Если вам наскучили обычные новогодние представления для детей 2019 в Нижнем Новгороде, то это мероприятие точно для вас. Такого вы еще не видели! Это представление полностью перевернуло представление о главных героях Нового года. Теперь Дед Мороз, Снегурочка и Кощей полностью соответствуют тенденциям нашего века.

Только в нашей сказке Дед Мороз собирается на пенсию, а Кощей стал успешным бизнесменом и блогером.

Вас ожидает:

интереснейшее представление;

pre-party и новогодняя фотосессия за полчаса до начала праздника;

новогодний презент.

Дополнительная информация: При покупке от 20 билетов вас ждет бесплатная фотосессия, а при заказе от 50 билетов – вас ждет дискотека и серебряное шоу (15 минут). Подходит для детей от 8 лет

Цена билетов: 1 билет без скидки - 1200 рублей, при заказе от 20-ти билетов – 1000 рублей. Сроки проведения: С 17 по 27 декабря 2018 года в 11:00 и 13.303, 4, 5, 8 января 2019 года в 12.00, 15.00, 18.00 Адрес проведения: детский технопарк «Кванториум» Н.Новгород, ул.Ульянова, 10Б/ Телефон: +7(831)424-80-08, +7(831)424-80-09.

Роббо Елки

Для тех, кому интересно все о роботах и принципах работы датчиков, кто никогда не видел, 3D-принтер в работе и понятия не имеет, как смоделировать 3D-игрушку, школа программирования и робототехники подготовила познавательно-развлекательную программу, где вы сможете:

смоделировать и распечатать 3D-игрушку на елку;

ознакомиться с работой датчиков и роботов;

посмотреть, как роботы кружат вокруг новогодней елки;

получить в подарок, напечатанный 3D-сувенир.

Подходит для детей от 7 до 16 лет.

Сроки проведения: 23, 30 декабря 2018 и 3 января 2019, в 10:00 и 16:30. Продолжительность 1 час 30 минут с перерывом 10 минут.

23, 30 декабря 2018 и 3 января 2019, в 10:00 и 16:30. Продолжительность 1 час 30 минут с перерывом 10 минут. Цена билетов: 1 билет без учета сладкого приза - 700 рублей, со сладким призом - 900 рублей.

1 билет без учета сладкого приза - 700 рублей, со сладким призом - 900 рублей. Адрес проведения: Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, 28а, клуб "Искра"

Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, 28а, клуб "Искра" Телефон: +7(831)291-58-81, +7(953)569-45-16

Опасный эксперимент доктора Теслы

Для детей старше 6 лет состоится увлекательная программа, где главным героем будет ученик 10-го класса Шурик, который захочет создать машину времени и отправиться в прошлое, что обернется огромной трагедией для мира! Хотите спасти мир? Тогда обязательно посетите это представление.

Мероприятие включает:

общенаучное шоу;

эксперименты;

мастер-класс по изготовлению источника;

научный презент.

А также фотосессию с участниками шоу в специально оборудованной фотозоне.

Цена билетов: от 1 050 до 1 250 рублей. Сроки проведения: с 21 декабря 2018 г. по 4 января 2019 г. в 10:00, в 13:00, в 16:00. Продолжительность: 2 часа. Адрес проведения: Музей занимательных наук «Кварки», Нижний Новгород, ул. Родионова, д.165, корп.13, ТЦ «Ганза», 3 этаж Телефон: +7(831)423-42-51

Кремлевская елка

Если вы ищите самые интересные Новогодние елки для детей 2018-2019 Нижнем Новгороде, то лучшим вариантом будет – Кремлевская елка.

Захватывающий добрый спектакль не оставит равнодушными как самых маленьких зрителей, так и их родителей, переживания за главных героев и счастливый конец окунут вас в истинную сказку!

Цена билетов: от 300 до 450 рублей.

от 300 до 450 рублей. Сроки проведения: с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 года.

с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 года. Адрес проведения Нижний Новгород, Кремль, корпус 2.

До Нового года остается все меньше времени, поэтому рекомендуем вам планировать свой досуг на каникулах заблаговременно и бронировать билеты. В декабре уже большая их часть будет продана и можно не успеть занять удобные места или вовсе пропустить именно то представление, на которое вы хотели бы попасть.