Новогодние представления 2018-2019 - Нижний Новгород
Вот и приближается самый волшебный и долгожданный праздник как для детей, так и для взрослых. Чтобы на Новогодних каникулах вам не пришлось скучать, мы подобрали для вас самые веселые развлекательные программы и новогодние представления для детей 2018-2019 году в Нижнем Новгороде. Каждый сможет выбрать интересное мероприятие для себя и по-настоящему окунуться в сказку.
Город профессий «КидБург»
Детский город профессий «КидБург» приглашает в свою новогоднюю сказку как малышей, так и детей постарше.
Для детей дошкольного возраста будет представлена добрая сказка про девочку Соню, которая ждала праздника. После чего проводить интересные конкурсы и дарить подарки будет главный герой Нового года – Дед Мороз.
«КидБург» организует Новогодние представления для школьников в городе Нижний Новгород. Для них он приготовил интересную приключенческую программу, где дети попытаются уберечь планету и поймать знаменитого, жуткого злодея.
Далее, для детей старше 8 лет состоится суперзажигательная Мегаснегодискотека.
Цена билетов:
- билет для ребенка, если группа от 20 человек – 1000 рублей;
- для малыша до 5 лет вместе со взрослым – 1100 рублей;
- для взрослого – от 330 рублей.
Сроки проведения: с 15 декабря по 8 января
Андрес: Кстовский район, д. Федяково, Нижегородская обл., ТЦ "МЕГА" Нижний Новгород
Телефон: +7(831)262-12-77
"ХРЮ-ХРЮ ШОУ"
Все хорошо помнят сказку про трех поросят и ее главных героев: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Здесь вы не только познакомитесь и подружитесь со всеми любимыми героями – поросятами, но и сможете помочь им отыскать главную звезду «Мини-Пиги». И это все не просто так!
Ведь Символом наступающего 2019 года является Желтая Свинья, поэтому отметить этот праздник с главными героями наступающего года – поросятами будет еще интереснее.
В базовую цену развлекательного мероприятия входит:
- сказочное шоу и увлекательные игры;
- крутые фотографии на память;
- вкусный обед.
Также за дополнительную оплату предоставляют:
- крытую площадку с мангалом и навесом, в ней: стол, скамейки, мангал, розетка, туалет;
- дополнительное меню.
Дополнительная информация: Подойдет детям старше 6 лет.
- Цена билетов: 900 рублей с 1 персоны, стоимость площадки – 2500 р. Для сопровождающих взрослых предусмотрены бесплатные билеты. При группе не менее 23-х человек – 2-е руководителей идут бесплатно, от 25-ти человек – 3-е. Если собирается менее 23 человек, то цена билета на одного человека будет увеличена, где расчет идет по формуле: 23 чел. * ст-ть на 1 чел./кол-во человек.
- Сроки проведения: 29 и 30 декабря 2018 г., 3 и 5 января 2019 г. (сборные группы). Групповые заявки рассматриваются на любой день.
- Адрес проведения: Нижегородская обл., Борский р-н, пос. Октябрьский, б/о "Альбатрос".
- Адрес для подачи заявок: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 9а, 4 этаж
- Телефон: +7(831)411-50-58, +7(910)790-70-50.
Мультиелка «Школа волшебников»
Новый год поистине волшебный праздник и даже взрослые люди где-то в душе ожидают маленького чуда в этот день, чего уж говорить о детях. Но теперь чудо можно увидеть на мультимедийном спектакле «Школа волшебников», где вы станете участником настоящей сказки.
Каждому зрителю вручат волшебную палочку, которой достаточно просто взмахнуть, и чудеса начнут осуществляться прямо вокруг вас. Зрителей ждет много внезапных сюрпризов и интересное шоу на большом экране, рядом с которым вдруг начнут оживать новогодние персонажи.
В мероприятие входит:
- волшебное представление;
- интересные конкурсы;
- беспроигрышная лотерея;
- аттракционы;
- фотозоны с иллюзиями.
- Цена билетов: от 300 до 850 рублей.
- Сроки проведения: 29 декабря 2018 г.
- Адрес проведения: Театр Оперы и Балета им. А. С. Пушкина. г. Нижний Новгород, ул. Белинского, дом 59.
- Телефон кассы театра: 428-50-56.
Недетская елка: «Дед Мороз роняет космос»
Если вам наскучили обычные новогодние представления для детей 2019 в Нижнем Новгороде, то это мероприятие точно для вас. Такого вы еще не видели! Это представление полностью перевернуло представление о главных героях Нового года. Теперь Дед Мороз, Снегурочка и Кощей полностью соответствуют тенденциям нашего века.
Только в нашей сказке Дед Мороз собирается на пенсию, а Кощей стал успешным бизнесменом и блогером.
Вас ожидает:
- интереснейшее представление;
- pre-party и новогодняя фотосессия за полчаса до начала праздника;
- новогодний презент.
Дополнительная информация: При покупке от 20 билетов вас ждет бесплатная фотосессия, а при заказе от 50 билетов – вас ждет дискотека и серебряное шоу (15 минут). Подходит для детей от 8 лет
- Цена билетов: 1 билет без скидки - 1200 рублей, при заказе от 20-ти билетов – 1000 рублей.
- Сроки проведения: С 17 по 27 декабря 2018 года в 11:00 и 13.303, 4, 5, 8 января 2019 года в 12.00, 15.00, 18.00
- Адрес проведения: детский технопарк «Кванториум» Н.Новгород, ул.Ульянова, 10Б/
- Телефон: +7(831)424-80-08, +7(831)424-80-09.
Роббо Елки
Для тех, кому интересно все о роботах и принципах работы датчиков, кто никогда не видел, 3D-принтер в работе и понятия не имеет, как смоделировать 3D-игрушку, школа программирования и робототехники подготовила познавательно-развлекательную программу, где вы сможете:
- смоделировать и распечатать 3D-игрушку на елку;
- ознакомиться с работой датчиков и роботов;
- посмотреть, как роботы кружат вокруг новогодней елки;
- получить в подарок, напечатанный 3D-сувенир.
Подходит для детей от 7 до 16 лет.
- Сроки проведения: 23, 30 декабря 2018 и 3 января 2019, в 10:00 и 16:30. Продолжительность 1 час 30 минут с перерывом 10 минут.
- Цена билетов: 1 билет без учета сладкого приза - 700 рублей, со сладким призом - 900 рублей.
- Адрес проведения: Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, 28а, клуб "Искра"
- Телефон: +7(831)291-58-81, +7(953)569-45-16
Опасный эксперимент доктора Теслы
Для детей старше 6 лет состоится увлекательная программа, где главным героем будет ученик 10-го класса Шурик, который захочет создать машину времени и отправиться в прошлое, что обернется огромной трагедией для мира! Хотите спасти мир? Тогда обязательно посетите это представление.
Мероприятие включает:
- общенаучное шоу;
- эксперименты;
- мастер-класс по изготовлению источника;
- научный презент.
А также фотосессию с участниками шоу в специально оборудованной фотозоне.
- Цена билетов: от 1 050 до 1 250 рублей.
- Сроки проведения: с 21 декабря 2018 г. по 4 января 2019 г. в 10:00, в 13:00, в 16:00. Продолжительность: 2 часа.
- Адрес проведения: Музей занимательных наук «Кварки», Нижний Новгород, ул. Родионова, д.165, корп.13, ТЦ «Ганза», 3 этаж
- Телефон: +7(831)423-42-51
Кремлевская елка
Если вы ищите самые интересные Новогодние елки для детей 2018-2019 Нижнем Новгороде, то лучшим вариантом будет – Кремлевская елка.
Захватывающий добрый спектакль не оставит равнодушными как самых маленьких зрителей, так и их родителей, переживания за главных героев и счастливый конец окунут вас в истинную сказку!
- Цена билетов: от 300 до 450 рублей.
- Сроки проведения: с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 года.
- Адрес проведения Нижний Новгород, Кремль, корпус 2.
До Нового года остается все меньше времени, поэтому рекомендуем вам планировать свой досуг на каникулах заблаговременно и бронировать билеты. В декабре уже большая их часть будет продана и можно не успеть занять удобные места или вовсе пропустить именно то представление, на которое вы хотели бы попасть.
Читайте также
А какое новогоднее представление вы хотите посетить? 3
-
Яна / 27.11.18 15:50Я люблю, когда есть фотозоны и возможность с героями спектаклей фотографироваться. Можно запечатлеть такие яркие классные фотографии получаются у ребенка.
-
Мария / 27.11.18 15:49Мы всегда на такие мероприятия приходим пораньше, потому что перед началом шоу почти всегда бывает что-то интересное, какие-то дополнительные развлечения.
-
Zizi_ / 27.11.18 15:48Отлично, что есть мероприятия для взрослых. Можно спланировать интересный досуг на длительных праздниках и тем, у кого нет детей.