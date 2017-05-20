Детский гороскоп. Если ваш ребенок — Близнецы

С сегодняшнего дня наступает время Близнецов. Давайте поговорим об астрологических особенностях обучения детей, рожденных под этим знаком.

Близнецы

20 мая — 21 июня

Стихия знака: Воздух

Планета-управитель: Меркурий

Мифология:

Братья-близнецы Кастор и Полидевк (Поллукс), сыновья Зевса от красавицы Леды, стали прообразом для созвездия Близнецов. Когда Кастор погиб, Полидевк попросил Зевса и его лишить бессмертия. Зевс забрал обоих братьев к себе на небеса.



Символ знака зодиака Близнецы представляет собой скрещенные руки братьев.



В организме человека Близнецы отвечают за плечи, руки и легкие.

123RF/zenina

Общие особенности:

Если Солнце (и/или несколько других планет) благоприятно расположено в знаке зодиака Близнецы, то в характере ребенка будут ярко проявляться:

контактность;

легкость в общении;

гибкость;

умение заниматься несколькими делами одновременно;

быстрота действий и мышления;

способности к языкам или точным наукам;

любознательность.

Занятия для Близнецов

Скорее всего, интересы ребенка будут часто меняться. Постарайтесь не замыкать его на одном виде деятельности долгое время. Близнецы плохо умеют держать концентрацию, поэтому позвольте ребенку менять занятия. Главное – не уходить от основной поставленной цели в развитии.

123RF/123kikovic

С самого маленького возраста возможно изучение сразу нескольких языков.

Особенности обучения: научите ребенка ставить перед собой главную цель и, задействовав разные средства, ее достигать. Возможна частая смена преподавателей, так как Близнецы не особо привязываются к людям. Нужно, чтобы преподаватель интересно подавал материал, используя яркие примеры.

Что развивать: концентрацию, эмпатию, умение доводить дела до конца, системное мышление, настойчивость.

Чему нельзя потакать в воспитании: неосознанной смене занятий, невниманию к людям и необходимым делам, отсутствию физических нагрузок.

Цвета одежды и вещей, усиливающие качества Близнецов: светло-зеленый, голубой, стальной.

Если Солнце или другие планеты не гармонично расположены в данном знаке зодиака, то будут ярче проявляться негативные качества характера.

Если несколько важных планет расположены в другом знаке зодиака, то качества, данные Солнцем, могут остаться на втором плане. Точный и объективный анализ талантов и слабых мест гороскопа вашего ребенка может дать только профессиональный астролог.

Узнайте таланты вашего ребенка у профессионального астролога Татьяны Сусловой