Троица – один из важнейших праздников у христиан. В день, когда апостолам явился Бог в трех лицах: Отец, Сын и Святой дух – и стал днем Святой Троицы. Какого числа в 2018 году православные будут отмечать великий праздник?

Дата праздника

Все церковные даты связаны между собой. Так, явление триединства Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа произошло на 50 день после Пасхи или на седьмое воскресенье после воскрешения. В связи, с исчислением этой даты существует другое название Троицы – Пятидесятница. У иудеев этот праздник был одним из трех главных. У православных – это один из 12 важнейших праздников.

Таким образом, человек, имеющий в руках календарь, без труда определит, что Троица в 2018 году приходится на 27 мая.

Праздник Святой Троицы празднуется три дня:

Первый – Зеленое воскресение. В храмах проходят праздничные службы. Понедельник – Клечальный день. По словарю С. И. Ожегова, слово берет начало в южных языках, и было связано с посевом конопли. В этот день освящаются поля, чтобы уберечь их от пожаров и града. Вторник – третий день так называемый Богодухов день. В этот день девушки пускают венки, чтобы узнать о возможности выйти замуж в этом году. А смелые и дерзкие водили Тополя. Самую красивую девушку украшали огромным, скрывающим лицо, венком и она ходила по домам в сопровождении веселых подруг. Также в Богодухов день освящали колодцы.

Важность явления

Человек всегда отличался недоверием. Нам важно пощупать и увидеть, прежде чем признать существование. Живущая в нас практичность сродни цинизму: только убедившись в реальности чего-либо, мы готовы преклонить колени.

Вся земная жизнь Иисуса Христа была доказательством, что он не такой, как все. Вокруг него собрались друзья, готовые на многое ради него. Но как вы думаете, долго продержалась бы вера в него и Бога после смерти апостолов и людей, знавших его?

Закономерно, что явление Бога, как и обещали ангелы после вознесения Христа в Царствие Небесное, стало основополагающим для Вселенской апостольской церкви.

Вся история Христианской церкви начинается с сошествия Святого Духа на апостолов. Говоря о явлении Бога или Христа и сошествии Святого духа, Библия поясняет, что Бог – это Божественное существо в трех лицах. Поэтому и Троица, представляющая собой триединство личностей.

И хотя в Библии нет слова «Троица», наряду со словом «Библия», однако, взаимоотношения между Отцом, Сыном и Святым Духом описаны во многих библейских строфах. Ни одно поколение священнослужителей и верующих пытались объяснить, как три личности пребывают в одной сущности, но единого понимания нет до сих пор.

В 5 веке Святой Патрик с помощью клевера объяснял триединую сущность Господа нашего: три листика на одном стебельке.

Человек, проживший жизнь, тоже может признать простой факт: в каждом живет ни одна личность. Все мы носим маски – скажет психолог. Это маски ребенка (для родителей мы всегда дети), родителя (даже если дети отсутствуют, человек склонен всегда учить и защищать слабого) и маску – хамелеон (каждому свойственны поступки, не укладывающиеся в рамки характера).

Таким образом, триединство личностей в Боге не должно говорить о политеизме или неясности. В каждом из нас сосуществуют ангел и дьявол, совесть и негативные чувства. Вера в Бога поможет сделать правильный выбор, который всегда за нами.

Если на рассвете Руси этот день был тесно переплетен с языческими традициями победы весны над зимой, то сегодня Троица это день благодарения Бога за все сущее.

Особая служба

27 мая, в праздник Святой Троицы, все верующие россияне могут и должны посетить храм, отслужить Литургию. В этот праздник священнослужители проводят особую службу – коленопреклоненную.

После Божественной Литургии (песнопений) батюшка, облаченный в зеленые одежды, читает особые молитвы, встав на колени в Царских вратах, лицом к пастве. Присутствующие также впервые после Пасхи могут стать на колени. Такие коленопреклоненные службы полны послушания и преклонения перед Божественной сущностью в трех лицах.

Как и вовсе священные праздники в день Святой Троицы желательно избегать плохих мыслей, не завидовать и не злиться.

В этот день просить у Бога ничего нельзя, можно лишь благодарить его за любовь и защиту.

Дом

К Троице радивая хозяйка готовится заранее. Генеральная уборка, сопровождаемая решительным избавлением от старых вещей, которыми никто не пользуется.

Троица – прекрасный повод навести чистоту и в огороде, избавившись от сорняков. Таким образом, одновременно осуществляются и подготовительные работы к садово-огородному периоду и уборка своего участка в знак уважения к Богу.

Также в связи с цветением на Троицу полагается украшать дома и храмы зазеленевшимися ветками деревьев, цветами и просто травой. Юная поросль символизирует процветание и продолжение жизни. Исторически и географически береза является основным украшением этого праздника. В России Троица без березы то же самое, что Новый год без елки.

В субботу накануне Троицы посещали кладбища и поминали ушедших.

Молодежь

Весна – время, когда молодые не могут сидеть дома. Тем более на священный праздник.

В старину, к вечеру традиционно молодые устраивали хороводы, пели песни, проводили ритуальные обряды.

Зеленый цвет и молодая зелень символизируют продолжение жизни. И не только как благодарность Богу, что он дает возможность через крещение войти в новую жизнь, а впоследствии и в Царствие небесное, но и продолжение жизни в наших детях.

Так, если влюбленная девушка подарит юноше венок из травы или березовых ветвей, значит, она признается в любви. Такой венок не только льстил молодому человеку, но и был защитой от русалок, которые после холодной зимы, пользуясь теплом и праздничным настроением парней, могли заманить в воду любого. Также венок мог защитить от любой нечисти, если в него была вплетена веточка полыни.

Еще одним способом гадания было пускание венков в воду. Если венки сходились, то быть девице, сосватанной в тот год.

Раньше на Троицу хорошей приметой считалось знакомство молодых друг с другом и сватанье. Браки людей, познакомившихся или сосватанных на Троицу, как правило, крепкие и счастливые.

И сегодня поход в гости с подарками на Троицу приветствуется.

История праздника

На 10 день после Вознесения Иисуса в Царствие Отца своего, утром в Сионской горнице, где апостолы, не переставая, молились, в виде необжигающих языков пламени в шуме небесном на учеников Христа сошел Святой Дух. Возгоревшись в их душах, Святой Дух одарил апостолов знанием языков.

Множество иудеев, привлеченных шумом с небес, были поражены многообразием языков, на которых апостолы восхваляли и благодарили Бога.

Проповедь Святого апостола Петра умилила слушавших иудеев, и они тут же покаялись и крестились.

Приметы

Первый день – воскресенье, принято называть Зеленым. Вместе с природой пробуждается вся нечисть. Поэтому нужно было бысть осторожными и помнить о приметах на Троицу в 2018 году:

Нельзя купаться на Троицу, так как русалии могут утащить на дно. Дождь на Троицу – быть грибам, хорошему урожаю и прекрасной погоде. Если жарко, то лето будет засушливым. Духов День (следующий после Троицы день) – время искать клад в земле. Собранные в этот день травы, обладают особо целебными свойствами. Роса в этот день также способна исцелить. Раздать мелочь нищим, оберечь себя от невзгод и болезней.

Троица считалась началом летнего тепла, так как после нее погода стабилизировалась и поворачивала к теплу.