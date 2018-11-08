Рождественский пост 2018-2019: точная дата, традиции

Рождественский пост имеет начало еще со времени Апостолов. Это зимние время воздержания в конце года. Он предназначен для ежегодного самоочищения души и тела, а также к подготовке празднества Рождества.

С какого же числа начнется Рождественский пост в 2018-2019 году? У католиков адвент начинается 2 декабря 2018 года. У православных прихожан пост продлится с 28 ноября 2018 года по 6 января 2019 года.

Для чего надо поститься

Неверующие люди придерживаются диет или голоданий, но не занимаются своим духовным воспитанием. Они неправильно понимают значение поста. В учении Христа говорится, что нечистый дух можно победить молитвой и постом. Это значит, что в это время надо обдумать свои взгляды на жизнь, не отвлекаясь на угождения своего желудка.

Свои поступки надо осмыслить в соотношении к заповедям Христа. Понять, простить, а где-то постараться исправить последствия своего поведения. С божьего благословения необходимо выгнать из души пороки: жадность, жестокость, златолюбие и многие другие. При этом надо постараться приобрести хорошие качества: милосердие, уважение к старшим, понимание, прощение и ряд других качеств.

Отказываясь от некоторых продуктов, вы учитесь контролировать себя и воздерживаться от злословия, плохих мыслей, злых поступков.

До 7 января (Рождество Христово) необходимо молиться, покаяться и кушать постную еду, чтобы встретить рождение Христа обновленным, с чистым сердцем и душой.

Порядок проведения поста

Прихожане православной церкви стараются придерживаться порядка проведения поста перед Рождеством, как учит их церковь:

Необходимо покаяться и получить дозволение вашего духовника на воздержание в субботу или воскресенье непосредственно перед постом. Не позволять себе злиться, завидовать, унывать. Сомневаетесь, что сможете справиться с собой, посоветуйтесь с батюшкой вашего прихода. Не стесняйтесь, не всем дано быть стойкими. Не посещать казино, праздники, развлекательные мероприятия. Во время таких мероприятий легче поддаться соблазну и нарушить пост. Воздержаться от половых связей.

Как правильно питаться в период воздержания

По уставу монастыря следует воздержаться от продуктов животного происхождения, рыбных продуктов, яиц, вина.

Разрешается Запрещается Суббота, воскресенье Рыбные продукты Понедельник, среда, пятница Кушать до вечери Воскресенье Вино С 2 по 6 января 2019 года Строгий пост 04.12.2018 (введения во храм Пресвятой Богородицы) Рыбные продукты, вино

Прихожанам иногда даются послабления

Какого числа в рождественский пост с 2018 по 2019 года можно начинать новичкам поститься? Людям, которые только начали ходить в церковь, трудно полностью соблюдать пост, поэтому им предлагают поститься только последнюю неделю: со 2 по 6 января.

Для этого им необходимо в церкви испросить разрешение у священника.

Категории людей, кому даются послабления во время поста:

дети;

учащиеся;

работающие;

больные люди;

беременные женщины;

кормящие мамы;

военнослужащие.

новички.

Послабления даются людям, которые не могут соблюдать пост по непредвиденным обстоятельствам. Дети в садике и школе питаться не могут отдельно, поэтому к ним и работающим людям применимо правило: дома постятся, в учреждениях по возможности то есть покупать обеды выборочно.

Желательно придерживаясь поста, вместо мяса можно выбрать какой-нибудь салат или овощную котлету, вместо пирожного – булочку.

Меню общепита разнообразное, подобрать еду не сильно отходя от поста можно. Некоторые люди готовятся заранее, из дома берут еду на работу или в школу. Заменяя продукты животного происхождения, например, сухофруктами вы не теряете витамины и минералы, необходимые организму.

Пост и праздники

Православный пост перед Рождеством продлится 40 дней, через 34 дня главный праздник всех стран Новый год, поэтому у многих начиная с середины декабря настроение совсем непостное. Но в жизни, возможно, все, было бы желание.

С началом поста приходится отказаться от продуктов животного происхождения – это сливочное масло, молочные продукты, сыры, яйца и, конечно же, мясо, в некоторые дни рыба и вино. Это не значит, что убрав из рациона эти продукты, вы должны голодать. Их следует заменить другими продуктами.

Посоветуйтесь со священником, когда и что можно вам кушать, питание в пост необходимо подбирать индивидуально, в зависимости от вашей ситуации.

Рекомендации во время поста:

Порции. Количество порций увеличиваем до 5-6 раз в день, но уменьшаем их объем, так всегда необходимо питаться больным ЖКТ. Жевать. Старательно и не спеша пережевываем пищу, мы быстрее наедаемся. Вода. Иногда организм выдает желание попить за желание покушать. Замена. Можно заменить привычные ранее продукты – фруктами, овощами, сухофруктами, медом, крупами, грибами. Праздники. Личное торжество (например, день рождения, юбилей) лучше перенести на воскресенье. На Новый год можно приготовить замечательные фруктовые и овощные салаты, фруктовые конфеты и торты, рисовый пудинг, луковые котлеты по вкусу как мясные. «Постные» продукты. Не верьте, что существует постный майонез, колбаса и др. Это все вредная для нашего здоровья пища с добавками, вызывающими заболевания ЖКТ, раковые и др. Вредные продукты. Чипсы, сухарики, картофель фри – такую пищу не следует употреблять и вне поста. Ею вы заработаете себе заболевания ЖКТ.

Если вы полноценно не можете отказаться от продуктов животного происхождения, рыбы и т. д. – больше ограничивайте себя в духовном восприятии мира. Откажитесь на какое-то время от интернета, телефона, развлечений, то есть от какой-то социальной зависимости. Займитесь в это время своим совершенствованием.

Если вы очень старались, но не смогли по каким-то обстоятельствам, от вас независящим, соблюсти пост до конца, не сдавайтесь, постарайтесь немного повоевать с собой за возможность выполнить заповедь Господа. Ваше желание Бог увидит и поможет вам.

Правильный выход из поста

Когда закончится Рождественский пост, можно будет кушать все продукты, но нельзя сразу много есть. Вы создадите этим на организм большую нагрузку, с которой будет тяжело справиться. Необходимо правильно выйти из поста, постепенно маленькими порциями добавляя в свой рацион продукты животного происхождения.

Непомерное же количество шашлыка, копченостей, колбас, майонезного салата, пирожных, алкоголя за один раз дадут повод к недомоганию: тошноте, рвоте, расстройству кишечника, головной боли и другим симптомам. Все это испортит вам праздничное настроение от Рождества Христова.

В рождественский период поста и святок, венчания не проводятся. Святки начинаются, когда заканчивается рождественский пост в 2019 году, как понять с какого числа и сколько дней? С вечера 6 января 2019 года, когда начинается сочельник до 19 января – Крещение Господне.