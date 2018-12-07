Рождественские гадания на суженого в 2019 году

Однажды, у каждого человека хоть раз в жизни возникает желание краешком глаза увидеть будущее. С давних пор, сложилась великолепная традиция устраивать Рождественские гадания на суженого. Подобные ритуалы пользуются популярностью среди незамужних девушек. Они собираются с подружками и проводят старославянские обряды, многие из которых можно совершить в домашних условиях перед сном.

Как погадать на суженого в Рождество

С незапамятных времен существует великое множество святочных гаданий. Большинство пришло от наших предков, но есть среди них и совсем недавние способы.

Между теми и другими существуют определенные правила объединяющие их, такие как:

Время проведения ритуала – ночь. Чтобы увидеть свою судьбу во сне, гадания проводятся перед тем, как лечь отдыхать. Проводя обряд в помещении, нужно обязательно выключить свет и зажечь свечи. Процесс совершается в полной тишине, при отсутствии посторонних. Во время совершения обряда нельзя скрещивать руки и ноги, это может помешать. Девушка должна распустить волосы, освободив от заколок и прочих украшений. Если на одежде есть пуговицы и узлы, их необходимо расстегнуть и развязать перед началом гадания.

Зная основные правила, можно приступать к процессу. Рождественский вечер, самое подходящее время для получения точных ответов на вопросы. Гадают при помощи многих предметов. Рассмотрим каждый из них более детально.

С кольцом

Для начала надо подготовить все необходимое:

золотое кольцо (желательно собственное);

бокал с холодной водой.

В полночь зажечь свечу, бросить украшение в воду, пристально всматриваясь в колышущуюся жидкость 2 минуты. В центре должен появиться мужской образ.

Гадание на картах, чтобы узнать, каков твой будущий жених

Кроме совершенно новой карточной колоды, для проведения обряда больше ничего не понадобиться. Валеты и короли символизируют мужчин, их нужно вынуть и как следует перемешать эти карты. Перед самым сном, положив их под подушку рубашкой вверх произнести фразу: «Жених мой, приди ко мне во сне, чтоб рассказать о себе».

С этого момента, дабы не нарушить ритуал Рождественского гадания на суженого ряженого, нельзя ни с кем разговаривать и сразу лечь спать, чтобы увидеть во сне будущего избранника. Проснувшись поутру, не нарушая безмолвия вынуть не глядя, первую попавшуюся карту.

Трактование: король в руке – жених будет гораздо старше вас. Валет предвещает в спутники жизни ровесника или более молодого человека. Но это еще не все.

Необходимо обратить внимание на масть карт, так как она имеет особое значение:

Черви – присмотритесь к знакомым, жених где-то совсем рядом, вы просто пока его не замечаете. Пики – предвещает знакомство с обеспеченным человеком. Крести – встреча со второй половинкой произойдет совершенно неожиданно. Бубны – встрече с молодым человеком вы будете обязаны друзьям или родственникам, ведь именно они посодействуют вашему знакомству.

Среди девушек, Рождественские гадания на суженого, на картах наиболее популярны. Это объясняется многим. Для ворожбы не нужно никаких сверхъестественных условий и предметов. Выходить на улицу тоже не требуется. Все доступно и просто буквально каждому желающему. Основное правило – расслабиться и верить в то, что делаешь.

Рождественское гадание на суженого с расческой

Обряд дает поистине волшебную возможность не только узнать имя будущего жениха, но обмолвиться с ним парой фраз во сне.

Итак:

Перед началом ворожбы, необходимо застелить на кровать чистую простынь, положить рядом с собой расческу и убедившись, что никто не помешает процессу, сосредоточиться на вопросе. Убрать гребень под подушку проговаривая такие слова: «Суженый мой, ряженый! Приходи ко мне во сне наряженный. Себя покажи и меня причеши. Да будет так».

Если увидите во сне молодого человека, с расческой которой он дотрагивается до своих или ваших волос, в течение года вас ожидают большие жизненные перемены. Пора готовится к замужеству.

В этот зимний период, люди проводят разные обряды, в том числе и на суженого. 2019 год вряд ли станет исключением. Рождественские гадания и в Крещение, считаются самыми точными и достоверными. Обратите внимание еще на один.

С бумажками

Для ворожбы понадобятся следующие предметы:

лист бумаги или газеты;

тарелка с ровным дном;

церковная свеча.

Действовать надо следующим образом:

Будучи в комнате в полном одиночестве, небрежно скомкать лист бумаги, придав ему шарообразную форму, не вызывающую никаких ассоциаций с чем-либо. То что получилось положить на тарелку и поджечь пламенем церковной свечи. Не дожидаясь полного догорания, следует поднести блюдце к стене и аккуратно начать вращать ее по кругу. По фигуре теневого рисунка можно узнать будущее.

Расшифровка знаков такова:

Ровная полоса – к везению во всех начинаниях. Геометрическая фигура в виде круга или овала – к непростой ситуации, выход из которой найти можно, но это будет нелегко. Узлы (неважно один или несколько) – к финансовым потерям и болезням. Облако – хороший знак, говорящий о том, что все мечты скоро сбудутся. Треугольник – к везению и большой любви. Змея – к предательству, причем удар в спину может нанести тот, от кого меньше всего этого ждешь. Бант – скоро быть свадьбе. Сердце – кто-то испытывает по отношению к вам трепетные сильные чувства.

Мир теней одновременно пугает и привлекает своей силой. Тем не менее, очень хочется приоткрыть завесу будущего и считать данные информационного поля по редством проецирования танцующих отражений. В продолжении темы – поговорим о романтике и о любви.

Гадание с зеркалом и свечами

Издавна зеркалам приписывали волшебные, таинственные свойства. Несмотря на век компьютерных технологий, люди до сих пор не утратили веру, что этот предмет, является проводником в потусторонний мир.

Обязательное условие обряда – находиться в комнате (желательно незагруженной мебелью) в полном одиночестве. Нужно поставить на стол зажженную свечу и зеркало. Усесться напротив и прошептать: «Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать».

Время ворожбы длится до тех пор, пока горит свеча. Сказанные вами слова, еле слышно, тихо повторятся. Буквально за минуту до затухания свечи, зеркало потускнеет. Как только это произойдет, нужно вытереть его заранее припасенным чистым полотенцем, после чего появится образ жениха. Хорошенько рассмотрев его, сразу крикните: «Чур сего места!». Силуэт тут же пропадет.

На луковицах

Этот метод гадания поможет определиться со спутником жизни, разрешив терзающие душу сомнения.

Перед Рождеством необходимо взять количество луковиц, соответствующее претендентам на вашу руку и сердце. На каждом овоще написать имя парня, являющегося потенциальным женихом. Все луковицы поставить в тару с водой и наблюдать за их прорастанием.

Обратите внимание на ту, что быстрее остальных даст ростки. Остается прочесть имя. Вот вам и ответ – как будут звать человека, который станет женихом.

Перед сном

Для этого ритуала понадобится:

наперсток;

соль;

вода.

Алгоритм действий очень прост. В вечернее время суток, на святки взять наперсток соли, столько же воды, смешать и съесть. Перед тем как лечь спать произнести слова: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст!». Избранник должен появиться во сне и сделать то, о чем его попросили.

Молодым людям, находящимся в отношениях, будет интересно погадать на верность. Берется две церковные свечи, одна девушки, другая парня.

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Дождавшись полночи, начинается ритуал ворожбы:

Нужно взять два стакана с солью, в каждый из них поставить свечу так, чтобы она крепко держалась. Вокруг обоих стаканов стоящих на столе, мелом очертить круг. Трижды проговорить: «Пусть погаснет моя свеча, если у Раба Божьего (имя) есть другая. Воск огонь и заветные свечи всю правду мне скажите, ничего не утаите». После произнесенных слов сразу зажечь свечи. Если ваша погаснет первой – любимый человек изменяет. Если же наоборот – он хранит вам верность, а значит, нет повода для беспокойства. Предмет обожания не обращает никакого внимания? Неприятно, но, как говорится, не криминально. Это легко поправить гаданием на взаимность.

Подготовьте церковную свечу и белый лист бумаги. На ней нужно написать имя любимого человека. На это место лить воск зажженной свечи, шепотом приговаривая: «Свечка-свечечка, зажги сердечко моего милого, раба Божьего (имя)».

Дать догореть свече и застыть воску на бумаге. Аккуратно сложить лист и все время носить с собой. Очень скоро, понравившийся парень обратит на вас внимание.

Уличные гадания

В Рождественские праздники принято наряжаться, устраивать задорные праздничные гулянья. Совмещая веселье гаданиями. Например, по лаю собак можно узнать, каким характером будет обладать муж. Нужно выйти за ворота, ножом нарезать сугробы и ждать реакции собак. Переливистый лай означает – муж будет добрым и веселым. Отрывистый – вечно чем-то недовольным и злым. Вой – предвестник несчастья. Если лай не слышен вовсе – о свадьбе не стоит говорить. В скором времени она точно не состоится.

А чтобы узнать имя будущего жениха, девушки останавливали первого встречного прохожего, разумеется, мужчину, и спрашивали, как его зовут. Если верить, именно это имя будет у суженого.

Гадание с туфелькой. Несмотря на мороз и сугробы, девушки выходили за ворота, бросали туфельку. Считалось, кто утром принесет ее обратно, тот станет мужем хозяйки башмачка.