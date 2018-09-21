Лучшие способы отмыть пятна от красного вина

Такая неприятность может случиться с каждым, когда приходится с досадой наблюдать как твоя любимая одежда, как правило, праздничная, в один неловкий момент переходит в категорию «на выброс». Однако, выбросить - то мы всегда успеем, есть смысл побороться с обстоятельствами, узнав, как отмыть пятно от красного вина.

Бытовая химия 21 века также стоит на страже наших интересов и может предложить немало весьма эффективных средств от подобных сложных пятен.

Но бывают в жизни ситуации, когда приходится прибегать к народным средствам, которые всегда под рукой, они вполне надежны, их действие проверено веками.

Каждая уважающая себя женщина, просто обязана ознакомиться с «азами» бабушкиного жизненного опыта, который всегда поможет справиться с бытовыми неприятностями.

Что делать

Этот вопрос моментально встает со всей своей остротой, как только мы замечаем, что наша одежда, ковер либо мягка мебель, испорчены, пролитым на них красным вином. До пятновыводителя, как правило, сразу не добраться, а действовать нужно быстро, чтобы не упустить шанс все исправить.

Экстренные мероприятия предполагают:

нейтрализацию действия натуральных красителей, содержащихся в вине;

застирывание участка, покрытого пятном, с использованием моющих средств.

Далее, можно воспользоваться полноценной стиркой обычным способом, как заключительным аккордом в решении бытовой проблемы.

Если речь идет о ковре или мебели, то все, то же самое проделываем, используя объемные тампоны.

Со скатертью все будет обстоять гораздо проще, как правило, ткань для скатерти всегда рассчитана на быстрое ее избавление от любых пятен, достаточно выполнить вышеизложенные мероприятия и скатерть вновь будет «как новая».

Нейтрализация красителей

Здесь следует предостеречь от естественного желания сразу же «схватиться» за мыло, его щелочная среда лишь усугубит ситуацию, что в дальнейшем плохо скажется на результате по избавлению от пятна.

Если даже вы находитесь в гостях, а также в кафе или ресторане, везде имеются те средства, при помощи которых можно вполне эффективно нейтрализовать агрессивное воздействие вина на ткань.

К таким простым средствам относятся:

соль;

сода;

уксус;

лимонный сок.

Любое сочетание этих ингредиентов с добавлением небольшого количества воды, создадут вполне действенный рецепт средства, которое необходимо применить до того, как начать споласкивать ткань водой.

После нанесения приготовленного средства на ткань, необходимо дать некоторое время для его воздействия, затем сполоснуть и далее по пунктам. Чтобы увеличить активность приготовленного средства, место его нанесения на пятно укрываем чем – либо от быстрого высыхания.

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Другие средства

Если принятые экстренные меры не помогли справиться с проблемой пятна от красного вина, то у нас в запасе есть еще целый арсенал других домашних средств:

нашатырный спирт;

перекись водорода 3% и 10%;

глицерин;

яичный желток;

молоко;

водка;

средство для мытья посуды;

крем для бритья.

Успех принимаемых мер зависит еще и от структуры ткани, кроме того, с особой осторожностью необходимо использовать некоторые из них для деликатных и цветных тканей.

Цветные ткани

На цветную ткань можно изначально нанести такое простое, но эффективное средство для нейтрализации винных красителей, как смесь яичного желтка с несколькими каплями глицерина.

Оставить для воздействия в течении нескольких часов, затем прополоскать и отправить в стирку обычным машинным способом.

Х / б ткани

Белые хлопчатобумажные ткани отлично избавляются от пятен красного вина при воздействии на них вышеуказанных экстренных средств. Если последующая стирка не помогла, то можно вещь или скатерть из хб ткани прокипятить с добавлением мыльной стружки в течении 30 минут.

Кроме того, эффективно и воздействие нашатырного спирта в любом сочетании средств, а также в виде простого водного раствора, для чего 1 ст. л. нашатырного спирта разводят в литре воды.

Шелк

Для шелка можно приготовить смесь из нескольких капель глицерина и спирта, водки или спирта нашатырного. Если нашатырного спирта дома не оказалось, то его вполне может заменить средство для мытья окон, в котором нашатырный спирт – основа.

При использовании цветного шелка, необходимо сначала опробовать средство со спиртом на невидимом участке одежды.

Нейлон, капрон

Для этих деликатных тканей можно использовать смесь глицерина и нашатырного спирта, а также смесь кислого молока с несколькими каплями водки. Пропорции не столь важны, да и точно подобрать их для каждой разновидности ткани не представляется возможным.

Главное, что каждый из ингредиентов смеси способен и сам справиться с поставленной задачей, а наша задача постараться усилить эффект.

Шерсть

Для удаления пятна от красного вина на любой пористой ткани, в том числе и шерстяной, необходимо воспользоваться щеткой. Если пятно совсем маленькое, то используйте зубную щетку, производя ей легкие втирания средства в структуру ткани.

Из народных подручных средств используется теплое молоко, им обильно поливают пятно либо окунают вещь в молоко полностью.

Также подойдет и такая смесь: глицерин + несколько капель нашатырного спирта, нанести средство и оставить для воздействия не менее, чем на пару часов, затем застирать с моющим средством.