Полотенца, которые делают ванную дороже (и что не так с вашими)

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Если хочется, чтобы ванная выглядела дороже, начинать стоит с базового – обновления текстиля. Рассказываем как правильно выбирать полотенце для ванны.

Вы когда-нибудь задумывались, почему в отелях ванная комната всегда выглядит безупречно? Там все – от отделки до мельчайших деталей – создает ощущение чистоты, уюта и дорогого интерьера. Белоснежные пушистые полотенца, аккуратно сложенные на мраморных столешницах, свернутые рулонами рядом с ванной или элегантно свисающие с полотенцесушителя. И даже если дизайн номера минималистичный, качественный текстиль сразу делает пространство дорогим.

Если "как в отеле" про вашу ванную комнату сказать сложно, возможно, дело в полотенцах. Дешевый текстиль, выцветшие или махровые изделия, которые потеряли мягкость, могут визуально удешевлять даже самую стильную ванную комнату. Разбираемся, какие полотенца действительно работают на интерьер и что стоит заменить.

Цвет имеет значение

Самый простой способ сделать ванную дороже – заменить яркие и разноцветные полотенца на нейтральные. Белоснежные, кремовые, графитовые или глубокие насыщенные оттенки вроде темно-синего и шоколадного смотрятся стильно и дорого. Они создают эффект спа-салона или пятизвездочного отеля.

А вот полотенца с крупными принтами, слишком пестрые или в кислотных оттенках могут визуально удешевлять интерьер. Особенно, если они не сочетаются с общим дизайном ванной.

Материал: что ощущается как люкс?

Фото: freepik.com
Мягкость полотенца важна не только для тактильных ощущений, но и для визуального эффекта. Дорогие полотенца всегда выглядят пышными и приятными на ощупь, даже если просто лежат на полке.

Лучшие варианты – 100% хлопок или бамбук. Эти материалы отлично впитывают влагу, долго сохраняют мягкость и не теряют вид после стирки. Велюровые полотенца или модели с примесью синтетики могут выглядеть красиво в магазине, но на деле быстро становятся жесткими, теряют пушистость и перестают впитывать воду.

Размер и текстура: от чего зависит эффект?

Громоздкие полотенца ассоциируются с комфортом и роскошью. Чем они больше, тем эффектнее смотрятся. Идеальный вариант – полотенца размера "банное" (примерно 70×140 см) или "полуторное" (100×150 см). Они не выглядят куцыми и создают ощущение дорогого отеля.

Дополнительный акцент – текстура. Полотенца с фактурным рельефом, жаккардовыми узорами или кантом по краю смотрятся эффектнее, чем обычные гладкие модели.

Как хранить, чтобы выглядело красиво?

Фото: freepik.com
Даже самые роскошные полотенца не произведут нужного впечатления, если они валяются как попало. В идеале они должны быть сложены ровной стопкой на полке или свернуты рулонами – это сразу создает ощущение спа.

Если полотенца висят на крючках, они должны быть в идеальном состоянии – чистые, сухие и не слишком мятые. В противном случае интерьер сразу теряет аккуратность.

Когда пора менять?

Даже самые качественные полотенца не вечны. Со временем они теряют мягкость, начинают хуже впитывать влагу и выглядят неопрятно. Если полотенце после стирки становится жестким или появляются выцветшие участки – значит, пришло время его заменить.

Ранее женский журнал "Клео" рассказывал как использовать пространство в небольшой ванной, чтобы все поместилось. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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