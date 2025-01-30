Маленькая ванная — большие возможности: как использовать каждый сантиметр пространства

Маленькая ванная – это не приговор, а вызов. И если подойти к нему с умом, даже самый компактный санузел может стать стильным, удобным и вместительным. Вопрос в правильном хранении, продуманных деталях и небольших дизайнерских хитростях.

Вертикальное хранение

Когда площадь ограничена, нужно смотреть вверх. Настенные полки, узкие вертикальные шкафчики, рейлинги и крючки помогут организовать пространство так, чтобы все было под рукой, но при этом не загромождало ванную. Вместо стандартных настенных полочек можно использовать узкие ниши или открытые стеллажи – они добавят воздуха и визуально не утяжелят интерьер.

Подвесная мебель для легкости



Если выбрать подвесную тумбу под раковину, ванная сразу начнет выглядеть просторнее. Плюс появляется место для хранения корзин, полотенец или бытовой химии. То же самое касается унитаза – подвесные модели занимают меньше места и визуально делают интерьер легче.



Угловая мебель

Угловая мебель – спасение для маленьких помещений. Угловые раковины, душевые кабины и стеллажи помогают использовать каждый сантиметр и оставляют больше свободного пространства в центре комнаты.

Зеркала и стекло для увеличения пространства



Чем больше отражающих поверхностей, тем просторнее кажется помещение. Зеркало во всю стену или шкафчик с зеркальными дверцами сразу добавят несколько "виртуальных" метров. Стеклянные душевые перегородки без рам также помогают сделать ванную визуально легче и просторнее.



Бюджетные решения для компактных ванных

Если нет возможности менять мебель или сантехнику, можно обойтись мелкими, но эффективными решениями. Органайзеры на дверь, складные корзины, компактные держатели для фена и косметики освободят место и помогут поддерживать порядок. А светлые оттенки в отделке, глянцевые поверхности и правильное освещение усилят эффект и сделают пространство более комфортным.

Ранее мы рассказывали, как вписать в интерьер технику, чтобы она не бросалась в глаза и не портила внешний вид.