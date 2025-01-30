Маленькая ванная — большие возможности: как использовать каждый сантиметр пространства

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В маленькой ванной важно использовать каждый сантиметр с умом.

Маленькая ванная – это не приговор, а вызов. И если подойти к нему с умом, даже самый компактный санузел может стать стильным, удобным и вместительным. Вопрос в правильном хранении, продуманных деталях и небольших дизайнерских хитростях.

Вертикальное хранение

Когда площадь ограничена, нужно смотреть вверх. Настенные полки, узкие вертикальные шкафчики, рейлинги и крючки помогут организовать пространство так, чтобы все было под рукой, но при этом не загромождало ванную. Вместо стандартных настенных полочек можно использовать узкие ниши или открытые стеллажи – они добавят воздуха и визуально не утяжелят интерьер.

Подвесная мебель для легкости

Фото: соцсети/@saijis
Если выбрать подвесную тумбу под раковину, ванная сразу начнет выглядеть просторнее. Плюс появляется место для хранения корзин, полотенец или бытовой химии. То же самое касается унитаза – подвесные модели занимают меньше места и визуально делают интерьер легче.

Угловая мебель

Угловая мебель – спасение для маленьких помещений. Угловые раковины, душевые кабины и стеллажи помогают использовать каждый сантиметр и оставляют больше свободного пространства в центре комнаты.

Зеркала и стекло для увеличения пространства

Фото: соцсети/@annaastrup
Чем больше отражающих поверхностей, тем просторнее кажется помещение. Зеркало во всю стену или шкафчик с зеркальными дверцами сразу добавят несколько "виртуальных" метров. Стеклянные душевые перегородки без рам также помогают сделать ванную визуально легче и просторнее.

Бюджетные решения для компактных ванных

Если нет возможности менять мебель или сантехнику, можно обойтись мелкими, но эффективными решениями. Органайзеры на дверь, складные корзины, компактные держатели для фена и косметики освободят место и помогут поддерживать порядок. А светлые оттенки в отделке, глянцевые поверхности и правильное освещение усилят эффект и сделают пространство более комфортным.

Ранее мы рассказывали, как вписать в интерьер технику, чтобы она не бросалась в глаза и не портила внешний вид. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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