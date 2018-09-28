ТОП лучших идей для подарка на Новый год парню

Новогодние праздники ждут как дети, так и взрослые. Что можно подарить парню на Новый год 2019 следует узнать заранее. Важно учитывать интересы получателя, увлечения. Если нет возможности сделать дорогой презент, можно обратить внимание на бюджетные варианты.

Выбор подарков довольно огромный. Главное, чтобы сюрприз принес массу положительных эмоций обеим сторонам.

Классический подход

Если парень работает в офисе, он оценит по достоинству полезный и интересный подарок. Предпочтение следует отдавать дорогим аксессуарам. Они имеют презентабельный вид, выглядят шикарно. Если презент будет дешевым вряд ли он принесет большую радость.

Через некоторое время вещь будет заброшена в дальний угол.

Рассматривая подарки для парня в классическом стиле, можно уделить внимание следующим вариантам:

Принадлежности для офиса. В большинстве случаев это ежедневник, качественная ручка, визитница. Такие предметы помогут подчеркнуть статус своего обладателя, что очень важно для карьеры. Стильные аксессуары. Если парень предпочитает классику в одежде, в качестве подарка может выступать галстук , запонки. Курящим парням. Зажигалка, пепельница, портсигар – станут отличным выбором.

Спортивный стиль

Если не было принято решение, что подарить на Новый год 2019 парню, можно обратить внимание на спортивные принадлежности.

В магазинах представлен огромный выбор товаров. Многие из них придутся по вкусу спортсменам.

Из самых популярных презентов можно выделить следующее:

Умные часы. Полезный девайс, который пригодится парням, занимающимся бегом. Часы измеряют пульс, показывают пройденную дистанцию. Благодаря изделию тренировка станет более интересной, эффективной. Удастся проследить за результатами. Мини ПК для велосипеда. Устройство показывает скорость движения, время, проведенное в пути. Вещь довольно интересная, будет полезна спортсмену. Каска. Шикарный подарок для любителей активных видов спорта. Велосипедисты, роллеры, скалолазы оценят презент по достоинству. Одежда для занятий спортом. Это может быть футболка, толстовка, бандана, спортивные перчатки, шапка. Такие вещи стоят недорого, но принесут огромную радость получателю.

Лучшие идеи

Если хочется парню на Новый год 2019 сделать оригинальный подарок, стоит рассмотреть всевозможные идеи. От банальных принадлежностей придется отказаться. Предпочтение необходимо отдавать необычным вещам.

В магазинах представлен огромный выбор товаров, которые смогут удивить молодого парня.

Особую популярность приобретают следующие презенты:

Кожаный ремень. Черное или коричневое изделие подойдет под любую одежду. Практичный подарок, который не останется без внимания. Кожаный портмоне. Такой презент вызовет восторг, он прослужит долгие годы. Приобретая кошелек, стоит обратить внимание на оформление. Купюры в нем должны свободно размещаться. Важно, чтобы были отделения для пластиковых карт, мелочи. Бочка для спиртных напитков с краном. Дополнить сувенир можно бокалами. Палка для селфи. Любители фотографий оценят подарок по достоинству. Если подобрать презент в оригинальном оформлении, то он вызовет массу положительных эмоций. Термокружка необычной формы. Изделие, выполненное в виде фотоаппарата, станет любимой вещью. Напомнит о дарителе в прохладные вечера. Интересная подушка. Необычно будет смотреться подушка в виде пня, камня, фруктов. Такие изделия легко впишутся в любой интерьер. Набор для пикника. Чаще всего в него входит фляга, нож, компас, стопки. Любители отдыха на природе смогут воспользоваться презентом уже с приходом весны. Шар с сюрпризом. Подарок оригинальный, состоит из 2 половинок, внутри спрятан сюрприз. Можно положить открытку с поздравлением или написать стихотворение для близкого человека. Домашняя пивоварня. Любители пива от презента будут в восторге. Подставка для телефона. Нужная вещь, может быть оснащена часами, фонариком, другими полезными устройствами.

Романтические сюрпризы

Романтика должна присутствовать в любых отношениях. Почему бы не удивить любимого парня на Новый год, к тому же идей для подарков много. Такие презенты позволят рассказать о чувствах, поделиться любовью с близким человеком.

Милые вещи недорогие, но приносят огромную радость как дарителю, так и получателю.

Самые популярные идеи следующие:

Футболки для пар. В набор входит 2 футболки, на каждой присутствуют надписи, картинки. Одна вещь дополняет другую. Это позволяет поделиться с окружающими людьми своим счастьем. Забавные чашки. На посуде могут быть изображены усы, губы. Рамка для фото. Отличный вариант, если изделие будет выполнено в виде сердца. Варежки для двоих. Теплый подарок прекрасно подойдет для зимнего сезона. Молодая пара сможет всегда держаться за руки, даже в холода. Светильник в виде сердца. Оригинальное изделие, которое не затеряется в доме. Игры для двоих. Если станет скучно, получится разнообразить повседневную жизнь. Романтический ужин. Чтобы сделать сюрприз, придется немного подготовиться. Кроме декора, необходимо продумать праздничное меню.

Что подарить при ограниченном бюджете

Если же денег в кошельке немного, а сделать подарок парню на Новый год 2019 все же хочется, можно обратить внимание на бюджетные варианты.

Если придерживаться новогодней тематики, стоит подобрать что-нибудь интересное.

Очень популярны следующие товары:

Наушники. Можно рассмотреть обычные модели, которые стоят не более 200 рублей. Если хочется быть креативным, стоит подобрать светящиеся варианты. Они стоят немного дороже, но прекрасно будут гармонировать с новогодней елкой. Массажер для головы. Отличная вещь, которая поможет расслабиться. Наряд на чашку. Свитер можно связать самостоятельно или купить в магазине. Притом что одежда часто входит в комплект с чашкой. Именная открытка. Немного фантазии и удастся создать индивидуальную работу. Останется перед праздниками открытку только распечатать. Гнущаяся ручка. Хорошо, если изделие будет дополнено символом года. Забавный кабан станет настоящим украшением ручки и вызовет массу положительных эмоций у получателя.

Чего нельзя дарить парням

Если девушка выбирает недорогой и оригинальный подарок, стоит ознакомиться со списком вещей, которые парни не хотят получить в новогоднюю ночь. Прежде всего это следующие изделия:

Носки, наборы для бритья. Если женщина любит получать в подарок гели для душа и косметику, то мужчины к таким презентам относятся негативно. Чаще всего они складывают вещи в отдельный ящик. Вазы, статуэтки, антикварные вещи. Если парень не коллекционер, то такие подарки его вряд ли порадуют. Туалетная вода. Парфюм можно дарить только в том случае, если есть уверенность, что аромат понравится.

Новый год наступит нескоро. Но уже сейчас стоит подумать о том, как порадовать любимого человека. Идеи довольно разнообразные. Если же парень ничем не увлекается, то сделать ему сюрприз будет сложно. В таком случае можно подарить нежные слова, хорошее настроение. Такой праздник запомнится на долгие годы, будет напоминать о приятно проведенном времени. Масса положительных эмоций гарантирована.