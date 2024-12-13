Новогодний стол как из Pinterest: идеи декора, чтобы гости ахнули

Правильно выбранный декор может превратить даже самый обычный ужин в настоящий праздник, о котором будут вспоминать еще долго. Хотите, чтобы ваш новогодний стол выглядел как кадр из Pinterest? Мы собрали идеи для сервировки, которые помогут создать стильную, трендовую обстановку и подчеркнуть ваше внимание к деталям.

Эко-стиль с зимним настроением



Еловые веточки, палочки корицы, сушеные апельсины – это не только аромат, но и эстетика, которая сразу напоминает о зимних праздниках. Разложите дорожку из веточек в центре стола, между тарелками, или используйте их для украшения салфеток. Белая льняная скатерть или натуральная столешница – идеальный фон для такой сервировки.



Для посуды подойдут простые белые тарелки и бокалы без узоров. А салфетки сделайте из грубой ткани, перевяжите их бечевкой, добавив к каждому узелку маленькую веточку ели или розмарина. В центре стола поставьте пару свечей в стеклянных баночках – они добавят уюта.

Золото и прозрачные акценты



Хотите, чтобы ваш стол блестел, но без перебора? Золотые элементы создадут ощущение праздника. Например, используйте золотые подстановочные тарелки или столовые приборы. Не переборщите с блеском: пусть это будет легкий акцент, а не фон.



Скатерть выберите светло-бежевую или кремовую. Для салфеток подойдут тонкие хлопковые варианты в светлых тонах, которые можно украсить золотыми кольцами или лентами. Чтобы разбавить блеск, добавьте прозрачные бокалы и стеклянные украшения – например, разложите между тарелками небольшие елочные шары.

Вместо традиционной композиции из цветов сделайте центр стола минималистичным: в прозрачной вазе можно поставить одну крупную еловую ветвь, украшенную крошечными гирляндами.

Зеленые акценты и природные мотивы



Если хотите создать свежий и стильный декор, сделайте ставку на зеленые акценты. Еловые шишки, мох, зелёные свечи и салфетки станут вашей палитрой для создания новогоднего шика.



Начните с основы: используйте льняную скатерть нейтрального кремового оттенка или в клетку, чтобы подчеркнуть естественный стиль. Разложите шишки вдоль стола или соберите их в небольшие композиции в центре, добавив немного мха или веточек ели.

Зеленые свечи разной высоты создадут красивую динамику на столе. Поставьте их в стеклянные или металлические подсвечники золотого цвета – это добавит утонченности. Чтобы поддержать природную тему, используйте салфетки из грубого льна в глубоких зеленых тонах, перевязанные золотой лентой или ниткой с декоративной шишкой.

Посуду выбирайте лаконичную, например, белую или бежевую, но дополняйте её приборами с золотым покрытием. Для контраста можно использовать подстановочные тарелки с золотой или зеленой каемкой. А если хочется добавить немного блеска, то в центр стола идеально подойдут мини-гирлянды с теплым светом, вплетённые между шишками и веточками.

Такой декор не только подчеркнёт природную красоту, но и создаст уютную атмосферу для праздника.

Яркие акценты с ягодами



Добавьте немного цвета на ваш стол, используя свежие ягоды, такие как клюква или гранатовые зерна. Красные акценты мгновенно создают праздничное настроение, особенно в сочетании с зеленью. Ветки ели, разложенные по столу, послужат идеальной основой для этого декора.



Для сервировки используйте белую скатерть или светлый стол без ткани. Посуду подберите однотонную – это подчеркнет яркость ягод и других деталей. Красные свечи добавят дополнительный акцент, а салфетки можно украсить лентами в тон. Не забудьте рассыпать ягоды по тарелкам или использовать их в качестве украшения на бокалах.

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