Вместо новогодней елки: 5 растений, которые стильно заменят традиционное праздничное дерево

Тренд на экологичность захватывает все больше сфер нашей жизни, и новогодний декор – не исключение. Вместо того чтобы каждый год забирать домой елку с базара, а потом грустно выносить ее на мусорку, можно выбрать вариант поустойчивее. Например, живое растение, которое станет стильным акцентом в вашем интерьере не только на праздники, но и круглый год.

Плюс такого подхода – это не только забота об экологии. Растения, которые мы сейчас обсудим, создадут настоящее новогоднее настроение, при этом добавят в интерьер уюта и свежести. А еще выглядят куда более трендово, чем искусственные гирлянды и пластиковые иголки.

Пихта в горшке



Классика жанра, которая радует глаз и экологов. Пихта в горшке выглядит как настоящая елка, только с более мягким хвойным ароматом. Вы можете нарядить ее гирляндами, минималистичными игрушками или даже просто оставить в природном виде – она и так шикарна. После праздников пихту можно пересадить в сад или оставить расти на балконе, чтобы в следующем году вновь превратить ее в королеву Нового года.



Пуансеттия



Пуансеттия или "рождественская звезда" – это, пожалуй, самое праздничное растение из всех. Именно этот цветок является символом Рождества в Мексике, Германии и многих других странах. Ее яркие красные (а иногда белые или розовые) листья сразу задают тон новогоднему настроению. Поставьте ее в красивый горшок, обвяжите золотистой лентой, и она легко заменит традиционную елку. Кстати, пуансеттия неприхотлива, если обеспечить ей умеренный полив и хорошее освещение.



Мандариновое дерево

Здесь пахнет не только хвоей, но и цитрусовыми. Мандариновое дерево – это про Рождество с экзотическим акцентом. Маленькие оранжевые плоды на фоне зеленых листьев сами по себе выглядят как праздничное украшение. Вы даже можете добавить к нему пару игрушек или гирлянду, чтобы усилить эффект.



Араукария





Араукария – идеальный выбор для минималистов. Это хвойное дерево с тонкими, слегка торчащими ветвями легко заменить елку, что собственно и сделали на Гавайах выбраы это растение главным новогодним символом. Выглядит араукария стильно и современно, особенно если добавить к нему немного теплого света. Важно помнить, что это дерево любит светлые места и умеренный полив.

Лавровое дерево



Если вы хотите нечто совсем оригинальное, попробуйте лавровое дерево. Его аккуратная форма напоминает декоративные деревца, а аромат листьев – дополнительный бонус. Украсьте его крошечными гирляндами или лентами, и получите стильное и необычное праздничное растение.



Простой совет: выбирайте растение, которое впишется в ваш интерьер и за которым вам будет удобно ухаживать. Так вы получите не только праздничное настроение, но и долгосрочного зеленого друга. И да, никто не запрещает сочетать несколько вариантов – почему бы не поставить мандариновое дерево в гостиной, а пуансеттию – на кухне?

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как выбрать стиль новогодней елки.