Создаем новогодние украшения из подручных материалов

Если есть хоть какая-то возможность (в плане свободного времени) украсить свой дом к Новому году элементами декора собственного изготовления, то непременно стоит ей воспользоваться. Только так можно понять, почему такой вариант нарядного убранства жилища становится все более популярным, приобретая очертания своеобразного стиля. Из многочисленных плюсов такого выбора трудно определить основные, важны все, но то, что новогодние украшения для вашего дома, выполненные своими руками из подручных материалов, создадут особую атмосферу тепла и уюта, неоспоримый факт.

Кроме того, творческая обстановка сплотит всех членов семьи общей идеей встретить наступающий год одной неразлучной и счастливой командой творческих единомышленников. Мы подобрали для таких, позитивно настроенных семей, самые интересные мастер – классы поделок, легко выполняемых своими руками для украшения интерьера с подробным описанием процесса.

Альтернативная елка

Есть огромное количество причин, по которым дома не устанавливается традиционная лесная красавица, их мы рассматривать не будем, займемся лучше выбором альтернативного варианта. Такой выбор не так – то просто сделать, предложений очень много, практически все достаточно интересный, однако, необходимо, чтобы альтернативная елка смотрелась в вашем интерьере органично.

Елка в деревенском стиле

Конечно, для обычной квартиры такой вариант не подойдет, но для счастливых обладателей особняков, в том числе и загородных, такая экстравагантная вещица очень даже понравится и придаст особый колорит жилому помещению.

Потребуется:

устойчивый пенек 30–40 см в диаметре;

металлическая штанга;

основа дерева, еще один пенек 20 см в диаметре и 30 см по высоте;

ветки деревьев разной длины, примерный диаметр от 4 до 7 см;

дрель с широким сверлом;

тонкие спилы деревьев и веток для украшения;

яркая тесьма двух видов;

другие элементы декора.

Процесс изготовление:

Процесс изготовления такой стильной елочки невероятно прост, вся сложность заключается в подготовке необходимого материала, который собираем в лесу или другом близлежащем зеленом массиве. Устанавливаем достаточно тяжелый пенек на выбранное место в помещении, просверливаем в нем отверстие подходящего диаметра, чтобы можно было вставить прочную металлическую штангу. Просверливаем сквозное отверстие такого же диаметра и в приготовленной основе, а также во всех ветках стилизованной елки. Надеваем все ветки на штангу с разворотом, для придания елке необходимого объема, сверху вместо звезды устанавливаем на штанге небольшой отрезок ветки вертикально. Украшаем елку приготовленными спилами, просверливая в них отверстия под тесьму, которую продеваем и завязываем эффектным бантиком, либо приклеиваем бантик снизу петли из тесьмы другого цвета. Елку в стиле кантри можно украсить еще и другими элементами новогоднего декора собственноручного изготовления из подручных материалов.

Елка из конфет

Такой альтернативный вариант новогодней елки, помимо всех прочих плюсов, еще и изготавливается в достаточно большом диапазоне размеров. Можно выполнить небольшую елочку для украшения небольших горизонтальных поверхностей, стола, полок, а можно изготовить основу из картона достаточно большой высоты и установить по уровню чуть выше пола на специальную подставку.

Потребуется:

бумага или картон для основы необходимого размера;

конфеты в нужном количестве с разноцветными или однотонными фантиками;

елочные бусы и другие украшения;

клеящий пистолет.

Изготовление:

Из подготовленной бумаги или картона склеиваем или скрепляем при помощи степлера конус, который будет основой нашей елочки. Если конфеты у нас одного цвета, то приклеиваем их просто рядами начиная с низа конуса, ряды конфет плотно располагаем друг к другу. В следующем ряду приклеиваемых конфет расположение будет смещено так, чтобы конфеты в каждом последующем ряду находились между конфетами предыдущего ряда. Закончив обклеивать конус конфетами, приступаем к украшению стилизованной елочки, сверху устанавливаем звезду или другой наконечник, использовав любую, собственноручную поделку или елочную игрушку.

Декорируем новогоднее украшение для дома, выполненное из подручных материалов на Новый 2019 год, другими элементами по – своему усмотрению.

Другие идеи альтернативных елочек

Современные новогодние елочки можно изготовить из абсолютно любых материалов, всегда можно подобрать таковой, максимально подходящий к вашему интерьеру, проявив творческую смекалку либо воспользовавшись имеющимися мастер-классами.

Некоторые примеры наиболее популярных альтернативных елок:

подвесная - из шариков, снежинок, а также других элементов декора;

- настенная - из гирлянд, елочных игрушек, других элементов декора.

​

Новогодняя композиция со свечами

Свечей на Новый год много не бывает, с ними новогодний вечер легко и просто превращается в сказочный, а кроме того, включив их в различные новогодние композиции, можно достаточно эффектно украсить дом.

Потребуется:

плотный картон;

мешковина;

3 большие свечи;

шишки;

белая акриловая краска и кисточка;

клеевой пистолет;

элементы декора: бадьян, палочки корицы, цветы искусственные, засушенные или бумажные в виде поделок.

Изготовление:

Из картона вырезаем кольцо нужной ширины, кладем его на вырезанный из мешковины круг, имеющий в центре крестообразный надрез.

Уголки центрального надреза заворачиваем на круг и приклеиваем, далее, обклеиваем мешковиной все кольцо из картона, делая необходимые подгибы.

Шишки покрываем белой акриловой краской так, чтобы получался эффект заснеженности разной степени.

На кольцо, обклеенное мешковиной, приклеиваем свечи, располагая их в определенной симметрии, также располагаем и приклеиваем подготовленные шишки.

Украшаем композицию палочками корицы, связав их по парам при помощи веревки, как показано на видео. Также используем в декоре бадьян и цветы, которые также клеим, создавая красивую новогоднюю композицию.

Снеговик

Таких снеговиков можно сделать несколько разных размеров и использовать для декора интерьера как в самодостаточном варианте, так и как элемент для новогодних домашних композиций.

Потребуется:

надувные шарики – 2 шт.;

белые нитки для вязания;

клей ПВА;

пуговицы для декора;

поясок из яркой ткани;

морковка игрушечная;

клеевой пистолет;

шапочка из ниток для вязания;

черный маркер;

скотч;

проволока.

Изготовление:

Надуваем два шарика различного диаметра, соединяем их вместе скотчем. Клей ПВА разводим небольшим количеством воды, в полученном клеевом растворе смачиваем белые нитки и наматываем их на шарики, оставляем сохнуть в течение суток. После того, как нитки на шариках высохнут, прокалываем шарики и извлекаем их из конструкции, приступаем к декору под снеговика. Приклеиваем глазки и нос – морковку, пуговицы на второй шарик, рот прорисовываем черным маркером. На шею завязываем приготовленный поясок из обрезков ткани, приклеиваем заранее изготовленную из ниток небольшую шапочку. Из синельной проволоки или обычной, обклеенной тканью, делаем снеговику руки, новогоднее украшение для дома готово.

Игрушка – открытка «Дед Мороз»

Это украшение можно повесить на елку, причем на каждом можно написать внутри пожелание и в 12 часов каждый член семьи может выбрать себе одну из таких елочных игрушек с пожеланием.

Потребуется:

бумага;

ножницы;

ватные шарики;

красная цветная бумага;

ПВА;

блестки;

глазки – пуговицы.

Изготовление:

Складываем бумагу вдвое, обводим круг, использовав, подручные средства, вырезаем.

Из красной бумаги вырезаем треугольник, приклеиваем по линии сгиба, промазываем клеем и посыпаем блестками.

Приклеиваем ватные шарики, сначала один на верхушку «шапочки», затем ряд понизу.

В центре круга приклеиваем глазки и небольшой помпончик из ниток, затем все свободное место обклеиваем ватными шариками, очень простая, но эффектная игрушка – украшение готова.

Украшения из пластиковых бутылок

Такие невероятно эффектные украшения можно подвесить как на елку, так и декорировать ими интерьер, разместив в новогодних композициях над дверью, на оконной шторе, над зеркалом и т. д.

Потребуется:

пластиковая бутылка;

тесьма;

синельная проволока;

елочные бусы;

блестящие элементы декора;

цепочки или другие варианты подвесок;

колокольчики или шарики елочные;

тонкая проволока;

клеевой пистолет.

Изготовление:

У пластиковой бутылки срезаем верхнюю часть с пробкой, которую пока снимаем. Срез с внешней стороны промазываем клеем и приклеиваем тесьму для прочности крепления последующего элемента декора. Из синельной проволоки и бус плетем своеобразную косичку, закрепляем концы и приклеиваем на тесьму снизу, а также по линии горлышка. Снимаем с елочных игрушек петельки и одеваем колечки из проволоки, заранее приготовленные, прикрепляем игрушки к цепочкам, закрепляем изнутри у горлышка, прикрутив небольшой отрезок синельной проволоки. Приклеиваем крепление к крышке, также закрепляем клеем и петельку из синельной проволоки, предварительно просунув ее в отверстие, сделанное в пробке. Пробку также декорируем, обмотав синельной проволокой и закрепив все клеем. Верх новогоднего украшения для дома, которое мы изготовили из подручных материалов на новый 2019 год, дополнительно украшаем приготовленными блестящими элементами декора.

Новогодний букет из проволоки и бусин

Отличное стильное новогоднее украшение для домашнего интерьера, выполнив несколько таких веточек, можно создать эффектный зимний букет из сказки. Все элементы для данного украшения легко приобрести в магазине для рукоделия и посвятить уютный семейный вечер творчеству.

Потребуется:

бусины различного размера и цвета;

листики декоративные с отверстиями;

любые другие декоративные блестящие элементы;

тонкая проволока, диаметр которой позволяет свободное вхождение в отверстия бусин и других элементов, но также обеспечивает сохранение формы.

Изготовление:

Для того чтобы сделать отдельную веточку, необходимо сложить проволоку нужной длины пополам, продеть первую бусинку и закрутить проволоку на небольшом отрезке. Далее, вновь продеваем очередной элемент декора или бусинку другого диаметра и также закручиваем проволоку, выбрав размер этого отрезка согласно вашей композиции. Так мы оформляем всю проволоку, изготовив одну из веточек. Аналогичным образом накручиваем несколько веточек с разнообразным сочетанием декоративных элементов, а затем прикручиваем веточки друг к другу в определенном порядке, добиваясь получения пышной веточки.

Поставив несколько таких веточек в подготовленную вазу, получим сказочной красоты зимний букет, выполненный по данному пошаговому описанию с фото.

Желуди для свинки

Если желаете привлечь к своей персоне благосклонное внимание символа года, то непременно следует изготовить данную поделку, любимое лакомство хрюшки.

Потребуется:

два пластиковых яйца или яйца от «Киндер сюрпризов»;

холщевый жгут;

клей;

зерна кофе;

зеленая ткань.

Изготовление:

Яйца обматываем холщевым жгутом, располагая ряды, плотно друг к другу, промазываем клеем, оставляем небольшие отрезки жгута на каждом яйце. С широкого конца яйца сверху приклеиваем зерна кофе, также плотно друг к другу, вот мы и получили два симпатичных желудя на веревочках. На зеленой ткани рисуем контур листьев желудя, можно воспользоваться трафаретом, а можно и натуральным листком. По всему контуру, а также внутренним прожилкам, приклеиваем жгут, все пространство на ткани проклеиваем, подсушиваем листки, после чего их скручиваем вместе, образовывая плотный отрезок, проклеиваем его клеем для большей жесткости, даем высохнуть. Привязываем желуди к листику по центру, делаем сверху петельку, все закрепляем клеем, получили отличное украшение, которое так же как и другие можно использовать в любых новогодних композициях для декора интерьера.

Украшение из бумаги

Такой изящный новогодний шар сделать достаточно просто затем украсить интерьер с его использованием. Выполнить такие красивые шары можно в разной цветовой гамме, согласно вашему творческому замыслу.

Потребуется:

бумага цветная;

клеевой пистолет;

пенопластовый шар;

клей ПВА;

элементы декора;

яркая тесьма.

Изготовление:

Из бумаги вырезаем 6 квадратов со стороной 8, 5 см, каждую такую заготовку сворачиваем сначала пополам, придавая форму треугольника, сгибаем его по высоте, делаем четкий залом и расправляем. Теперь, острые углы треугольника заворачиваем наверх, к предыдущему центральному залому, оба образовавшихся треугольника сгибаем пополам, отворачивая края в разные стороны. Расправляем образовавшиеся фигуры по краям большого треугольника, делаем у каждой свой залом по-центру. Боковые верхушки – треугольники загибаем вовнутрь, сворачиваем пополам, проклеиваем боковые поверхности клеем и соединяем. Изготавливаем еще пять таких элементов нашего декоративного цветка, и склеиваем их между собой, кладем под пресс и даем основательно подсохнуть. После того как конструкция закрепилась, разворачиваем ее и склеиваем края, получаем красивый цветок, в центр которого приклеиваем любой блестящий эффектный элемент декора горячим клеем или клеем «Момент». В каждый цветок втыкаем снизу спичку для последующего крепления к шару. Необходимое количество таких цветков для создания нашего украшения зависит от размера, выбранного вами пенопластового шара. Втыкаем в шар изготовленные цветы, закрепляем клеем. В центральное отверстие вставляем конец отрезка тесьмы, приклеиваем.

Из тесьмы изготавливаем пышный бант, приклеиваем его к основанию ранее приклеенного отрезка. Украшаем бант с двух сторон блестящим элементом декора, нарядное новогоднее украшение для дома, изготовленное нами из подручных материалов, готово, приступаем к декору помещения.

Топиарий на бокале

Интересный вариант изготовления дерева счастья, без которого не обойтись в украшении домашнего интерьера к Новому году.

Потребуется:

бокал;

пенопластовый шар нужного вам размера;

шишки, еловые ветки и другие элементы декора;

мелкие пенопластовые шарики;

блестки;

фетр белый;

открытка с новогодним мотивом;

белая бумага;

клей «Момент»;

клеевой пистолет.

Изготовление:

Выбираем достаточно большой бокал, переворачиваем его на бумагу и вырезаем донышко. Прикладываем заготовку на открытку, вырезаем еще одну такую деталь донышка с новогодним мотивом, склеиваем их, оставляем сушить. Сверху на донышко приклеиваем любую декоративную фигурку, которая впоследствии будет находиться внутри нашего украшения, желательно найти фигурку символа наступающего года, маленькую свинку. На пенопластовом шарике делаем небольшой срез, чтобы он прочней держался в приклеенном состоянии. Приклеиваем к подготовленному шару все заготовленные элементы декора, располагая их по своему творческому замыслу. На ножку перевернутого бокала приклеиваем сначала небольшой круг, вырезанный из фетра, для большей прочности конструкции, а затем украшенный шарик. Насыпаем в бокал пенопластовые маленькие шарики и блестки, промазываем клеем края бокала и донышко по окружности, приклеиваем друг к другу. Декорируем нижний шов, приклеивая тесьму горячим клеем, а на нее приклеиваем ленту с пайетками. Также можно расположить небольшие бусы с бантиком или другим элементом декора у основания ножки бокала, чтобы украшение эффектно свисало на бокал. Стильный топиарий готов, отличное украшение для домашнего интерьера.

Елочка с ножками

Эта милая игрушка для новогоднего украшения дома, изготовленная своими руками из подручных материалов на Новый год 2019, непременно вызовет улыбку у окружающих, что будет способствовать созданию веселой и радостной атмосферы ожидания светлого праздника.

Потребуется:

картон;

блестящая бумага;

клеевой пистолет;

два пластиковых контейнера от «Киндер сюрприза;

длинные палочки – ножки;

красная цветная бумага;

ножницы;

бумага для изготовления конуса;

тесьма;

искусственный мех;

мишура;

пенопластовый конус, окрашенный в зеленый цвет;

сизаль;

проволока;

сетка зеленого цвета;

яркие блестящие элементы декора елочки;

елочные бусы;

серебристые снежинки;

золотистая лента для бантика.

Изготовление:

Из картона вырезаем круг задуманного диаметра, приклеиваем сверху такой же круг из блестящей бумаги. Из каждого контейнера от детской игрушки выполняем основу для башмачка, для чего отделяем обе части при помощи ножниц, затем у маленькой части делаем срез, приклеиваем к первой большой части, как показано на фото. В больших частях основы башмачков проделываем отверстия для крепления ножек – палочек. Из красной бумаги вырезаем 2 полоски размером 4 см * 19 см, обклеиваем ими основы для башмачков. Делаем характерные заломы, приклеиваем клеем. Вставляем в башмачки приготовленные палочки – ножки, обклеенные предварительно зеленой бумагой. Снизу на башмачки приклеиваем отрезки тесьмы, чтобы скрыть швы и декорировать, также с этой целью, приклеиваем сверху к башмачкам полоски искусственного меха и небольшие отрезки зеленой мишуры. Сверху в пенопластовый конус вставляем проволоку, всю конструкцию плотно обматываем сизалем, оставляем в готовности. Из нарезанных предварительно квадратов сетки со стороной 8, 5 см, сворачиваем цветы, закрепляем клеем. Приклеиваем книзу конуса несколько слоев таких треугольных элементов, добиваясь получения пышной юбочки у елки. Вставляем пенопластовый конус в ножки – палочки, приступаем к эффектному декору елочки, использовав, заготовленные элементы. Всю поверхность елочки обматываем бусами, на вершине загнутого конца приклеиваем большой бант из золотистой тесьмы с блестящим элементом декора.

А также обклеиваем елочку серебристыми снежинками, получилось новогоднее украшение невероятной красоты, позитивное, радующее глаз и душу.