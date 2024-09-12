Не только украшение квартиры: 5 комнатных растений, которые защитят вас от вирусов

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Комнатные растения могут стать не только стильной деталью интерьера, но и настоящими союзниками в борьбе с вирусами.

Осень на пороге, а значит, впереди нас ждут не только уютные вечера с чашкой чая, но и сезон простуд. Дожди, сырость и температурные перепады – идеальные условия для вирусов. Но что, если комнатные растения могут стать не просто украшением вашего дома, но и настоящими защитниками здоровья? Зелёные «герои» не только очищают воздух, но и помогают бороться с вредными микробами. Вот пять растений, которые подарят вам не только эстетику, но и дополнительную защиту от вирусов в холодный сезон.

Спатифиллум – ваш личный фильтр

Фото: freepik.com

Спатифиллум не зря называют "женским счастьем", но его таланты далеко не ограничиваются одним только красивым видом. Это растение обладает мощными очищающими свойствами. Оно поглощает такие вредные вещества, как формальдегид и аммиак, и активно увлажняет воздух, что особенно важно в сезон, когда слизистая оболочка носа пересыхает и становится уязвимой для вирусов. Разместите его в спальне – и пусть он трудится, пока вы спите.

Алое вера – природный доктор

Фото: unsplash.com

Мы знаем алое вера как спасение для кожи, но этот "доктор" полезен и в борьбе с вирусами. Алое выделяет фитонциды – особые вещества, которые угнетают рост бактерий и вирусов в воздухе. А ещё оно отлично справляется с задачей увлажнения, что снижает риск появления микробов в сухих помещениях. Приятный бонус: это растение не требует особого ухода, так что даже если вы забудете его полить, алое вас простит.

Эвкалипт – освежающий помощник

Фото: unsplash.com

Эвкалипт – это тот самый аромат, который ассоциируется с лёгкостью дыхания и свежестью. И неудивительно! Его листья содержат эфирные масла, которые активно борются с вредными микроорганизмами и создают вокруг вас атмосферу настоящей чистоты. Если вирусы решат устроить вечеринку в вашем доме, эвкалипт явно станет незваным гостем. Поставьте его в ванной или кухне, чтобы наслаждаться ароматом и дышать легко.

Герань – цветок с характером

Фото: unsplash.com

Герань – это не только красиво, но и очень полезно. Её листья выделяют эфирные масла, обладающие антимикробными и противовирусными свойствами. Это растение отлично справляется с задачей создания здоровой атмосферы в доме. К тому же, герань прекрасно смотрится как на подоконниках, так и в подвесных кашпо, добавляя интерьеру яркие нотки.

Хлорофитум – маленький герой с большим потенциалом

Фото: unsplash.com

Этот непритязательный "зелёный друг" может похвастаться удивительными способностями. Хлорофитум поглощает до 80% вредных веществ из воздуха и активно борется с микробами. Он отлично чувствует себя в любых условиях, и в отличие от некоторых растений, совсем не капризен. Это универсальный "боец", который станет вашим помощником в создании чистого и здорового микроклимата дома. 

Ранее мы рассказывали о пяти растениях, которые опасны для здоровья. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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