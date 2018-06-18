Вкусные рецепты манника на кефире

Манник на кефире — это один из самых простых и вкусных пирогов, которые готовятся в духовке или мультиварке. Главным ингредиентом выпечки, является обычная манная крупа, но иногда в пирог добавляют немного муки. Существует несколько сотен вариантов приготовления манника, но мы опишем такие варианты приготовления десерта, по которым пирог получится нежным и воздушным.

Есть определенные правила приготовления манника на кефире, чтобы он получился очень вкусный и воздушный.

Кроме того, в каждом рецепте могут присутствовать определенные добавки, это может быть корица, ванильный порошок, кусочки фруктов, замороженные или свежие ягоды, а также сухофрукты.

Ниже мы опишем самые вкусные варианты приготовления манника, к такому десерту можно подать сладкие соусы, это может быть сладкий сметанный соус, а также соусы на основе ягод и фруктов, варенье или джем. Не менее вкусным пирог будет, если подать его к столу с обычной сметаной, украшенным кусочками фруктов и ягод.

Рецепт рассыпчатого манника в мультиварке

Приготовить манный пирог в мультиварке совсем несложно, достаточно взять все составляющие десерта, перемешать их в одной миске, а затем поместить тесто в чашу мультиварки и выпекать лакомство до готовности. Чтобы десерт получился более ароматным, следует добавить в тесто ванильный порошок.

Ингредиенты:

крупа манная - 210 грамм;

яйца куриные - 3 штуки;

кефир высокой жирности - 290 мл;

мука 1 сорта - 165 грамм;

сахарный песок - 230 грамм;

разрыхлитель - 1 пачка;

масло сливочное - 110 грамм;

ванильный порошок - 1 пачка.

Процесс приготовления:

Кефир слегка прогреть, а затем смешать с манной крупой в одной миске, все тщательно перемешать и оставить массу на один час для набухания. Тем временем яйца взбивают в довольно густую массу, туда же вводят сахарный песок и продолжают процесс взбивания. Манную крупу с кефиром вводят во взбитые яйца, все хорошо перемешивают и наливают к смеси растопленное сливочное масло. В последнюю очередь к составу добавляют необходимое количество муки, всыпают ванильный порошок и разрыхлитель. Тесто готово к выпечке, поэтому чашу мультиварки смазывают сливочным маслом, а затем выливают массу в емкость для выпекания.

Устанавливают прибор на режим "выпечка" на 65–70 минут, после этого крышка прибора открывается, и пирог настаивается около 20 минут.

Манный пирог на основе кефира с добавлением яблок

Можно приготовить очень вкусный и воздушный манник на кефире, не добавляя в тесто муку и куриные яйца, в итоге получается очень нежное и вкусное блюдо. Конечно, в итоге получится не слишком воздушный пирог, но он останется таким же вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

кефир жирностью 3,2% - 510 мл;

сахарный песок - 190 грамм;

манная крупа - 2 стакана;

сливочное масло - 110 грамм;

яблоки зеленые - 2 штуки;

разрыхлитель - 1 пачка;

ванильный сахар - 1 пачка;

соль крупная - 2 грамма;

сахарная пудра - 2 ложки.

Процесс приготовления:

Сначала следует взять глубокую миску и налить туда кефир, если этого продукта дома недостаточно, можно добавить в тесто немного сметаны, натурального йогурта или даже простого молока.

Теперь в кефир добавляют два стакана манной крупы, состав тщательно перемешивают до однородности, а затем оставляют смесь настаиваться на 40–60 минут. Так как яйца в этом рецепте не используются, взбивать тесто нет необходимости. За отведенный промежуток времени, манная крупа сможет разбухнуть.

После этого к манной крупе добавляют разрыхлитель для теста, ванильный сахар, всыпают обычный сахарный песок и добавляют соль. Ванильный сахар можно заменить ванильным порошком.

Составляющие тщательно перемешиваются.

Масло сливочное следует растопить, лучше всего сделать это на водяной бане, но можно использовать микроволновую печь для этой цели. В подготовленное тесто наливают сливочное масло и повторно все перемешивают.

Форму для выпечки смазывают сливочным или растительным маслом, после чего приступают к подготовке яблок.

Плоды очищают от кожицы, а затем удаляют сердцевину и нарезают дольками. Половину теста выливают в форму и поверх него укладывают яблочные дольки, после чего заливают плоды остатками теста.

Форму ставят в духовой шкаф, который предварительно был прогрет до температуры 180 градусов, процесс запекания длится 35-40 минут.

Выпечку оставляют в форме остывать на 10–15 минут, а затем вынимают и подают к столу, посыпав сверху сахарной пудрой.

Манный пирог с добавлением творога

Для тех кто хочет получить очень воздушный и вкусный манник на кефире, стоит опробовать этот рецепт, чтобы порадовать родных и близких вкусной выпечкой.

Ингредиенты:

крупа манная - 1 стакан;

сахарный песок - 1 стакан;

куриное яйцо - 2 штуки;

кефир жирный - 1 стакан;

творог зернистый - 320 грамм;

масло сливочное - 140 грамм;

мука пшеничная - 0,5 стакана;

разрыхлитель - 1 пачка;

ванилин - 1 пачка.

Процесс приготовления:

Сначала манную крупу следует залить кефиром, после чего смесь следует перемешать и оставить на один час, чтобы манка хорошо разбухла. Очень важно дать тесту постоять, в противном случае манная крупа не разбухнет, и в пироге крупа будет похожа на песок. Творог тем временем перемешивают в сахарным песком, к творожной массе добавляют куриные яйца, которые предварительно были хорошо взбиты миксером до пены. Манную крупу с кефиром, следует соединить с творожным составом, все повторно перемешивают, чтобы добиться однородности теста. Если домашние не любят творог, можно использовать не зернистый продукт, а пастообразный в баночках. К тесту добавляют половину стакана муки, а затем туда же вливают растопленное масло, последним всыпают порошок ванилина и разрыхлитель. Последний компонент важен, так как именно благодаря разрыхлителю готовый пирог получается пышным и рассыпчатым. Форма для выпекания смазывается растительным или сливочным маслом, слегка присыпают дно и бока сухарями. Сухари необходимы, чтобы манник не пристал к форме после выпечки. Тесто выливают в форму и осторожно распределяют, после чего емкость помещают в прогретую духовку. Процесс выпечки длится около сорока минут, иногда требуется больше времени.

Готовый пирог украшают по своему вкусу, для оформления используют кокосовую стружку, сахарную пудру, глазурь или крем.

Манник лимонный

Готовый пирог получается очень ароматным и вкусным, это идеальный десерт для тех, кто любит сладкую лимонную выпечку. Готовить его несложно, к основным ингредиентам добавляется только лимон.

Ингредиенты:

манная крупа - 1 стакан;

сахарный песок - 1 стакан;

лимон среднего размера - 1 штука;

кефир жирный - 1 стакан;

куриное яйцо - 2 штуки;

соль крупная - щепотка;

мука пшеничная - 2 ложки;

ванильный сахар - 1 пакетик;

разрыхлитель - 1 пакетик;

масло сливочное - 25 грамм;

пудра сахарная - 2 ложки.

Процесс приготовления:

Крупа манная смешивается со стаканом кефира и оставляется для набухания на полтора часа. Тем временем в отдельной посуде смешивают куриные яйца с сахарным песком и все взбивают до пышной консистенции. Туда же отправляют соль и ванильный сахар. Лимон тщательно промывают и ошпаривают кипятком, после чего натирают на терке, не очищая от кожуры. Все составляющие смешивают, и в итоге получается довольно жидкое тесто. Чтобы сделать массу более густой, к ней добавляют немного муки и разрыхлитель. Форму для выпечки можно просто смазать сливочным маслом, или же застелить бумагой для выпечки, лучше всего для выпекания использовать силиконовую форму, ее просто смазывают растопленным маслом. В емкость наливают тесто и помещают пирог в духовой шкаф для запекания. Для выпечки следует установить температуру на 200 градусов, процесс запекания длится около получаса. Готовый пирог подают на большом блюде, посыпав манник сверху сахарной пудрой.

Мокрый манный пирог

Ингредиенты:

молоко цельное - 210 мл;

кефир жирный - 210 мл;

манная крупа - 1 стакан;

мука 1 сорта - 1 стакан;

сахарный песок - 240 грамм;

куриное яйцо - 1 штука;

разрыхлитель и ванилин - по 1 пакетику;

Процесс приготовления:

В отдельную емкость наливают необходимое количество кефира, туда же засыпают манную крупу и все тщательно перемешивают. В таком виде массу оставляют на тридцать минут, чтобы манка успела хорошо разбухнуть.

После этого в другой миске смешивают куриное яйцо и сахарный песок, все взбивают венчиком до состояния пены.

Смешивают манную крупу со смесью из куриных яиц и сахара, туда же отправляют ванильный порошок и разрыхлитель. Смесь перемешивают до однородности.

К составу добавляют просеянную муку, если тесто выйдет слишком жидкое, следует добавить в него еще немного муки. В итоге состав должен быть похож консистенцией на густую сметану.

Теперь можно взять форму для выпечки и смазать ее сливочным маслом, в емкость наливают тесто и ставят пирог запекаться в духовой шкаф на полчаса, или немного дольше.

Цельное молоко доводят до кипения, а затем поливают напитком манный пирог, тесто быстро впитает молоко и десерт станет нежным и вкусным.

Манник на кислом молоке с ягодами

Иногда так получается, что кефира недостаточно для приготовления манника, тогда на помощь придет кислое молоко, достаточно смешать продукты в равных пропорциях, и пирог получится не менее вкусным и пышным.

Ингредиенты:

кефир жирный - 110 мл;

молоко кислое - 110 мл;

крупа манная - 1 стакан;

куриное яйцо - 1 штука;

сахар ванильный - 1 пачка;

сахарный песок - 1 стакан;

ягоды в замороженном виде - 1 стакан;

разрыхлитель - 1 пачка;

масло сливочное - 110 грамм;

мука пшеничная - 12 стакана.

Процесс приготовления:

Для начала следует соединить кислое молоко с кефиром в одной миске. После этого добавить к смеси манную крупу и дать составу постоять около часа. Лучше всего оставить тесто на ночь, так манка лучше разбухнет. Когда смесь будет готова, к ней добавляют взбитое куриное яйцо, и наливается растопленное сливочное масло. Дополнительно в тесто насыпают разрыхлитель и ванильный сахар. Составляющие тщательно перемешивают. К манной массе постепенно добавляют муку, делают это по одной ложке, постоянно перемешивая тесто, чтобы не сделать его слишком густым. В подготовленную форму выливают половину теста, после этого на манную смесь выкладывают замороженные ягоды, и снова все заливают остатками теста.

Форму помещают в духовой шкаф, и выпекают пирог в течение сорока минут, подают десерт со сладким соусом или сахарной пудрой.

Манник с «шариками»

В этом рецепте используются все базовые продукты для манника, но при этом готовый пирог будет выглядеть красиво и вкусно, благодаря шоколадным шарикам. Такой пирог можно приготовить даже для праздничного вечера.

Ингредиенты:

куриное яйцо - 2 штуки;

крупа манная - 1 стакан;

какао-порошок - 3 ложки;

масло сливочное - 110 грамм;

разрыхлитель - 1 пачка;

соль - щепотка;

сахарный песок - 1 стакан;

кефир жирный - 1 стакан;

мука 1 сорта - 1 стакан;

шоколад горький - 55 грамм.

Процесс приготовления:

Манную крупу помещают в миску и добавляют к ней сахарный песок, после чего все компоненты заливают стаканом кефира. Смесь оставляют на один час, чтобы манка успела разбухнуть.

После этого можно добавить к составу куриное яйцо и все перемешать, налить туда же топленое сливочное масло, всыпать муку, разрыхлитель и соль. Составляющие тщательно перемешивают до однородности.

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Пятую часть теста откладывают в отдельную миску, а остальное смешиваем с какао-порошком и горьким шоколадом, который измельчают в крошку.

Половину темного теста выливают в форму, после чего ложкой создают шарики из светлого теста, сверху все заливают слоем черного теста.

Выпекают десерт в течение сорока минут, температура духового шкафа должна быть не менее 170 градусов.

Даже обычный манник можно приготовить так, что он станет прекрасным украшением праздничного стола.

Не стоит бояться экспериментов с начинками, этот пирог прекрасно сочетается с яблоками, грушами, клубникой, черникой и малиной. Хозяйки используют для его приготовления ягоды в свежем и замороженном виде. Достаточно подключить фантазию, и получится красивый и вкусный десерт.