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Какого числа День строителя в 2019 году

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Какого числа отмечается День строителя в России в 2019 году, знает каждый специалист этой отрасли, так как дата считается практически неизменной. Этот день считается профессиональным праздником всех работников, чья профессия относится к строительным специальностям. Несмотря на то, что День строителя имеет обозначенную дату, 12 августа, отмечается он во второе воскресенье этого месяца. 

Таким образом, в 2019 году День строителя будет отмечаться 11 августа. Так как данный праздник не является государственным, то свободно переносится на другую дату. 

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История праздника Дня строителя

Учреждение Дня строителя призвано отдать дань уважения всем людям, чья жизнь связана со строительством. Отмечать его могут также и представители смежных профессий, например, реставраторы, и все, кто так или иначе занимается возведением, реконструкцией, ремонтом любых зданий и сооружений на территории РФ. Поэтому данный праздник, несмотря на довольно слабое освещение в СМИ, напрямую касается огромного количества граждан нашей страны.

 

Официальное утверждение Дня строителя произошло очень давно – еще в 1955 году, то есть более полувека тому назад. Первый раз праздник был отмечен официально через год, в 1956, что положило начало традиции, которая сохраняется и по сей день. 

Автором инициативы и самого указа об учреждении это Дня выступил Хрущев, вдохновленный успехами в создании Жигулевской ГЭС и масштабами самого строительства. Вопрос о том, какого числа в России отмечать праздник долго не стоял.

Появление этого праздника коснулось не только рабочих. Тема строительства стала более актуальной и с точки зрения государства. Так, именно после создания Дня строителя был сделан акцент на нерешенных проблем в области обеспечения жильем.

Именно в это время и родился проект типовых жилых зданий, которые стали известны под названием «хрущевки». Поэтому данный праздник хоть и выглядит незаметным, но в свое время сыграл значительную роль в жизни страны.

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Активное возведение «хрущевок» длилось довольно долго, так как по плану правительства, к 1980 году граждане страны должны были быть полностью обеспечены отдельным жильем и в первую очередь нуждающиеся семьи. В это время резко повысился интерес к строительным профессиям, и их престижность. 

Также выросла зарплата и в целом быть строителем стало не только выгодно, но и довольно престижно. Это способствовало и популяризации праздника, которые в эпоху СССР отмечался достаточно массово и активно.

После 1991 года и распада СССР День строителя сохранился, как и традиция отмечать его. В 2011 правительство РФ присвоило ему статус федерального праздника. Статус сохранен по сей день. Строительные предприятия отмечают его с размахом.

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Традиции празднования

В советскую эпоху, если в семье кто-то работал в строительстве, это день отмечали с размахом. К нему заранее готовились. Подготовка шла и на строительных площадках – устраивались выступления и награждения передовиков, а также различные торжественные мероприятия. 

 

К этому празднику старались приурочить сдачу объектов в эксплуатацию и другие важные этапы строительства крупных сооружений. Особенно было принято, к этому дню выдавать денежные премии и вознаграждения за досрочную сдачу объектов.

В городах, где активно шло строительство новых микрорайонов и других значимых объектов инфраструктуры, устраивались выставки достижений строительных технологий. По ТВ и радио выходили передачи с обзором достижений индустрии за прошедший год, обсуждались дальнейшие планы. В целом можно сказать, что в СССР это был заметный и довольно значимый праздник, к проведению которого подходили со свойственной тому времени ответственностью.

Тогда же среди рабочих появилась интересная традиция – проводить своеобразное посвящение, без которого человек не мог считаться «настоящим» строителем, по аналогии со студенческими обычаями. 

В зависимости от города и специализации существовало множество обрядов, как и в ВУЗах или в армии, поэтому все варианты этого «посвящения» сосчитать невозможно. 

Например, новому члену нужно было съесть хлеб с очень большим количеством соли, и подержать руки в огне несколько секунд. У строителей считается, что хлеб с солью – это символ тяжелого труда, а огонь – закалку воли и характера.

На сегодняшний день из-за появления новых технологий и изменения обстановки на рынке труда, строительство стало не таким престижным занятием, как раньше, но праздник до сих пор существует и отмечается в профессиональной среде.

Празднование Дня строителя в 2019 году в России будет отмечаться 11 августа.

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12.03.2019
Теги: День строителя 2019 год какого числа

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