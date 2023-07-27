Традиционно советы по получению качественного урожая чеснока начинают с выявления предшественников на грядке, которые хорошо на него влияют. Сажать пряный овощ со специфическим вкусом и запахом лучше после тыквенных, крестоцветных и бобовых. Повторную высадку на том же месте другого вида не рекомендуют — растение могут атаковать болезни и вредители, уцелевшие после сбора летнего корнеплода. Зная, когда сажать чеснок под зиму в 2023 году по лунному календарю, можно определить хорошие и нежелательные дни, но погода тоже диктует свои условия.

Когда сажать чеснок под зиму

Все сорта этого овоща условно делят на яровые и озимые. Вторые садят осенью для зимовки под снегом, чтобы они успели укрепиться и сформировать корневую систему. Но могут и пуститься в рост, тогда посадки погибнут от мороза. Поэтому важно правильно определить сроки посадки. Они наступают не только тогда, когда днем температура не поднимается выше 15 °С, а ночью — не опускается ниже 9 °С (в разных регионах России это может быть как сентябрь, так и ноябрь).

Огородники с большим практическим опытом ориентируются и на другие критерии:

Решают, когда сажать чеснок под зиму в 2023 году по лунному календарю, совмещая в качестве источников фазы Луны и долгосрочный календарь погоды. Народные приметы как ориентир утратили точность из-за климатических трансформаций. Но и до этого они у каждого садовода могли отличаться. В разных регионах уверены, что озимый чеснок хорошо растет весной, если был посажен до 14 октября (Покрова Пресвятой Богородицы) или уже после наступления этого церковного праздника.

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С датой, когда сажать чеснок под зиму в 2023 году по лунному календарю, желательно определиться заранее, поскольку грядку для посадки начинают готовить за несколько дней до этого, а погода должна быть теплой и ясной.

Комментарий эксперта. И. Потанин, агроном: «Огородники, постоянно прибегающие к лунному календарю для определения дат, подходящих для посадок, знают, что в новолуние и полнолуние этим заниматься бесполезно. Луна влияет не только на всхожесть семян, но и на дальнейшее укоренение. В фазе лунного роста занимаются культурами, которые сажают для получения наземных овощей, убывающая Луна хорошо влияет на овощи, выращиваемые ради подземной части. Лунный посевной календарь огородника составляется на год и помесячно».

Благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Сажать чеснок под зиму в 2023 году по лунному календарю нужно в осенние месяцы, а в некоторых источниках указываются даты декабря, видимо, для тепличных посадок. Особенность озимых сортов в их неспособности хорошо сохраняться в зимнее время, природная стратификация позволяет посадочному материалу быстро пойти в рост весной и сформировать ароматные головки к осени.

В таблице ниже приведены оптимальные и нежелательные даты для посадки озимого чеснока. Огороднику остается выбрать подходящее время по погоде (для посадки она должна быть ясной и теплой, чтобы посадочный материал не начал гнить в почве от избыточной влаги):

Месяц осени Оптимальные дни Нежелательные даты сентябрь 24–26 7, 16–17, 21; октябрь 3–6, 8–11, 13–15, 18–23, 26–28 6, 13–15, 20 ноябрь 5–9, 22–24 5, 10–11, 19

В советах экспертов можно выделить три основных критерия, которые обеспечат полезному овощу отменные вкусовые качества, выраженный аромат и крепкие головки. К этим критериям относятся:

своевременная посадка;

хороший посадочный материал;

правильно выбранное место для грядок;

соблюдение рекомендованной техники высаживания.

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Например, время высадки чеснока, разделенного на зубчики, определяет глубина подготовленных выемок в почве. До 5 см — за 21 день до крепких ночных заморозков, а если до 15 см, то можно начинать с конца августа и сажать до последнего месяца осени, в зависимости от климатических условий.

Региональные особенности

Здесь главным ориентиром выступает значительное похолодание. А оно неминуемо в умиренном климате. На формирование корней уходит 30–45 дней, значит, нужно учитывать особенности местной погоды.

В cредней полосе, Москве и Московской области сажают до середины октября.

На Юге это конец октября, но может производиться посадка и в начале ноября в немногочисленных регионах России с субтропическим климатом.

В Сибири, на Алтае и Урале можно начинать в конце сентября, но в условиях глобального потепления лучше уточнить сроки прихода холодов, потому что и ранняя, и поздняя посадка неминуемо приведут к гибели посевов, поэтому нужно подключить интуицию и умение анализировать информацию из нескольких источников.

Итоги

Чеснок — полезный овощ, востребованная приправа ко многим блюдам, наделенная от природы ценными и лечебными свойствами. Он может высаживаться в весеннее время и под зиму: