Как мы отдыхаем 1 мая 2019 года в России

На какие дни недели приходятся выходные дни, делает ли Министерство труда переносы и насколько праздничным получится май – всегда служит предметом интереса россиян. Уже сегодня мы должны знать, как отдыхаем на 1 мая 2019 года, как пройдут майские праздники, сколько будет выходных дней, и насколько перенос рабочих дней продлит череду праздников.

Дни недели и выходные

Министерство Труда уже давно опубликовало календарь, в котором можно посмотреть, как и сколько отдыхаем, и в какие дни придется за это отработать. Начиная с подобранной пятидневной праздничной череды на 1 мая 2019 года, в 2019 году Минтруда перенес выходные с 5 и 6 января на второе и третье мая.

И теперь, глядя в календарь выходных и рабочих дней, чтобы узнать, как отдыхаем на 1 мая, можно увидеть сразу 5 красных дней в календаре – начиная с 1 мая до 5-го.

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В Советском Союзе – 1 мая тоже было официальным праздником, только называлось немного по-другому – День международной солидарности трудящихся. Его и сейчас в таком контексте отмечают во многих странах, при поддержке профсоюзов, выходят на политические акции, несут плакаты и знамена.

В Российской Федерации в 2019 году, как и на протяжении ряда других лет, официальный праздник остался, но называется Праздник Весны и Труда – из знаменательной даты с вековыми традициями полностью удалена идеологическая и политическая подоплека, которая закрепилась в ходе истории.

У россиян есть возможность отпраздновать, отдохнуть и погулять, или выехать на дачу и покопаться в огороде. И даже просто помечтать в конце зимы, посмотрев в календарь, как отдыхаем на 1 мая 2019 года и представив себе длинную череду весенних выходных дней:

среда – 1 мая , ппервый день последнего месяца весны, официальный праздник России – День весны и Труда;

, ппервый день последнего месяца весны, официальный праздник России – День весны и Труда; 2 мая – перенесено Минтруда с 5 января;

– перенесено Минтруда с 5 января; 3 мая – перенос с 6 января;

– перенос с 6 января; 4 мая – просто майская суббота;

– просто майская суббота; 5 мая – последнее из череды выходных воскресенье.

Внесённые еще в конце прошлого года изменения в первомайские выходные дают возможность заранее порадоваться тому, что они продлятся целых пять дней. Это будут выходные не только для взрослых, но и для детей, у которых тоже намечаются мини-каникулы. Их можно провести с пользой.

Другие предстоящие праздники в мае

Согласно законодательству Российской Федерации, если официальный выходной выпадает на календарный, его переносят на другой день. Чтобы россияне могли смотреть с радостью в календаре на то, как отдыхаем на 1 мая в 2019 году и видеть подряд целых пять дней выходных – Министерство труда перенесло 5 и 6 января на 2 и 3 мая.

На Великий Праздник – День победы приходится целых три праздничных дня, благодаря тому, что 23 февраля, которое пришлось по досадному совпадению на субботу, перенесли на пятницу, 10 мая.

Теперь можно праздновать и отдыхать 4 дня подряд:

9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне;

– День Победы в Великой Отечественной войне; 10 мая – перенос с субботы, 23 февраля;

– перенос с субботы, 23 февраля; 11 мая – суббота, законный выходной;

– суббота, законный выходной; 12 мая – воскресенье, не праздник, а календарный выходной, который стал продолжением вторых маленьких майских каникул.

1 и 9 Мая – государственные праздники Российской Федерации, закрепленные законодательно в Трудовом кодексе страны, точнее, в его 112 статье. Поскольку это официальные выходные дни, тем, кто в них работает, полагается дополнительная оплата, но вряд ли кто-то даже за двойную оплату захочет добровольно работать в День Весны и Труда, или в День Победы, когда вся Россия отмечает 74 годовщину Великой Победы.