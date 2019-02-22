Как мы отдыхаем 1 мая 2019 года в России
На какие дни недели приходятся выходные дни, делает ли Министерство труда переносы и насколько праздничным получится май – всегда служит предметом интереса россиян. Уже сегодня мы должны знать, как отдыхаем на 1 мая 2019 года, как пройдут майские праздники, сколько будет выходных дней, и насколько перенос рабочих дней продлит череду праздников.
Дни недели и выходные
Министерство Труда уже давно опубликовало календарь, в котором можно посмотреть, как и сколько отдыхаем, и в какие дни придется за это отработать. Начиная с подобранной пятидневной праздничной череды на 1 мая 2019 года, в 2019 году Минтруда перенес выходные с 5 и 6 января на второе и третье мая.
И теперь, глядя в календарь выходных и рабочих дней, чтобы узнать, как отдыхаем на 1 мая, можно увидеть сразу 5 красных дней в календаре – начиная с 1 мая до 5-го.
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В Советском Союзе – 1 мая тоже было официальным праздником, только называлось немного по-другому – День международной солидарности трудящихся. Его и сейчас в таком контексте отмечают во многих странах, при поддержке профсоюзов, выходят на политические акции, несут плакаты и знамена.
В Российской Федерации в 2019 году, как и на протяжении ряда других лет, официальный праздник остался, но называется Праздник Весны и Труда – из знаменательной даты с вековыми традициями полностью удалена идеологическая и политическая подоплека, которая закрепилась в ходе истории.
У россиян есть возможность отпраздновать, отдохнуть и погулять, или выехать на дачу и покопаться в огороде. И даже просто помечтать в конце зимы, посмотрев в календарь, как отдыхаем на 1 мая 2019 года и представив себе длинную череду весенних выходных дней:
- среда – 1 мая, ппервый день последнего месяца весны, официальный праздник России – День весны и Труда;
- 2 мая – перенесено Минтруда с 5 января;
- 3 мая – перенос с 6 января;
- 4 мая – просто майская суббота;
- 5 мая – последнее из череды выходных воскресенье.
Внесённые еще в конце прошлого года изменения в первомайские выходные дают возможность заранее порадоваться тому, что они продлятся целых пять дней. Это будут выходные не только для взрослых, но и для детей, у которых тоже намечаются мини-каникулы. Их можно провести с пользой.
Другие предстоящие праздники в мае
Согласно законодательству Российской Федерации, если официальный выходной выпадает на календарный, его переносят на другой день. Чтобы россияне могли смотреть с радостью в календаре на то, как отдыхаем на 1 мая в 2019 году и видеть подряд целых пять дней выходных – Министерство труда перенесло 5 и 6 января на 2 и 3 мая.
На Великий Праздник – День победы приходится целых три праздничных дня, благодаря тому, что 23 февраля, которое пришлось по досадному совпадению на субботу, перенесли на пятницу, 10 мая.
Теперь можно праздновать и отдыхать 4 дня подряд:
- 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне;
- 10 мая – перенос с субботы, 23 февраля;
- 11 мая – суббота, законный выходной;
- 12 мая – воскресенье, не праздник, а календарный выходной, который стал продолжением вторых маленьких майских каникул.
1 и 9 Мая – государственные праздники Российской Федерации, закрепленные законодательно в Трудовом кодексе страны, точнее, в его 112 статье. Поскольку это официальные выходные дни, тем, кто в них работает, полагается дополнительная оплата, но вряд ли кто-то даже за двойную оплату захочет добровольно работать в День Весны и Труда, или в День Победы, когда вся Россия отмечает 74 годовщину Великой Победы.
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А как считаете стоило переносить зимние выходные на май? 3
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Лера / 21.02.19 03:42Пойдем гулять по праздничной Москве. Такая у нас семейная традиция. Не сидеть за столом и не копаться в земле, а просто гулять и смотреть на любимый город. Жалко, что мало информации о мероприятиях, но, думаю, в апреле уже можно будет наметить, куда сходить в первую очередь.
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Людмила / 21.02.19 03:41Это самый настоящий праздник весны и труда. Поедем на дачу, пожарим на мангале шашлыки. Заодно вскопаем огород и высадим рассаду. И можно провести несколько дней на свежем воздухе, не думая о том, что сегодня суббота, а послезавтра снова на работу.
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Flay / 21.02.19 03:41Просто праздник души. Что называется, царский подарок. Мы планируем с детьми поехать на трехдневную экскурсию. Как хорошо, что осталась эта прекрасная советская традиция. Мы в возрасте наших детей всегда с родителями куда-нибудь ездили. Пусть и у них останутся хорошие воспоминания. Специально для этого откладывали деньги.