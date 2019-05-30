Как очистить утюг от пригара на подошве

На подошве утюга через некоторое время появляются пятна от пригара, отскоблить их руками довольно сложно. Поскольку наросты портят ткани, необходимо узнать, как очистить прибор в домашних условиях. Для этого существует много вариантов, и каждый из них заслуживает внимания.

Очистка керамического покрытия

Все чаще хозяйки предпочитают утюги из керамики, а вот как очистить их от пригара на подошве в домашних условиях - знают не многие. Советы специалистов помогут справиться с поставленной задачей.

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Прежде всего стоит выполнить следующие действия:

Приобрести средство для чистки керамических поверхностей. Распределить его по холодной подошве прибора, оставить на 5 минут. Таблетки гидроперита также эффективны в борьбе с налетом. Достаточно натереть таблеткой утюг, и убрать ее остатки влажной губкой. При глажке синтетических вещей хозяйки часто забывают о том, что ткань прилипает к прибору. Расплавленный материал удастся убрать с помощью жидкости для снятия лака.

Чтобы прибор был чистым, необходимо бережно к нему относиться. Лучше всего во время глажки использовать марлю.

Чистка солью

Оказывается, очистить утюг от пригара на подошве в домашних условиях можно простой солью. Этот вариант подходит для металлических поверхностей, поэтому с керамикой желательно не экспериментировать.

Последовательность выполнения работы:

Утюг нагреваем до максимальной температуры, выключаем. На кусок материала насыпаем соль, водим ею по подошве. Наблюдаем за тем, как налет начинает отходить.

Останется лишь оценить результат. Опытные хозяйки утверждают, что за несколько минут утюг станет как новый.

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Чистка содой

Содой можно очищать даже тефлоновую поверхность, она является более мягким абразивом.

Последовательность выполнения работы:

Подготовим со овый раствор. Для этого в небольшом количестве воды растворяем 3 ч. л. соды. Получаем густую массу. Разогреваем утюг д до 120 градусов, выключаем его. Наносим кашицу на проблемные участки, выжидаем 5 минут. Останется лишь снять остатки раствора губкой, и можно оценивать результат.

Нашатырный спирт

Еще один проверенный способ, позволяющий вернуть утюгу прежний вид. Для этого потребуется нашатырный спирт. Для начала необходимо разогреть утюг, затем смочить ткань спиртом, и пройтись ею по поверхности прибора.

Во время испарения спирта появится резкий запах. Поэтому помещение необходимо проветривать.

Чистка укусом

Если вы хотите эффективно очистить утюг от пригара на подошве в домашних условиях с помощью уксуса, стоит узнать совет у опытных хозяек.

Для начала необходимо смочить ткань в жидкости, и протереть поверхность прибора. Уксус быстро испаряется, поэтому материал следует смачивать как можно чаще.

По окончании работы утюг нужно нагреть, погладить смоченную в воде ткань, а затем пройтись по сухой ветоши.

Жидкость для снятия лака

Оттереть пятна от гари поможет жидкость для снятия лака. Наверняка, такое средство есть у каждой хозяйки.

Последовательность выполнения работы:

На ватный диск наносим жидкость для снятия лака. Протираем загрязненные участки. Смачиваем ткань в воде, протираем прибор. Вытираем все насухо.

Такой простой способ позволит очистить грязь, и вернет прибору прежний вид. К тому же теперь гладить станет гораздо безопасней.

Зубная паста

Если интересует вопрос о том, как очистить утюг от пригара на подошве в домашних условиях, стоит воспользоваться зубной пастой. Средство прекрасно справится с пятнами, и не поцарапает поверхность прибора.

Последовательность выполнения работы:

Выдавливаем небольшое количество пасты на загрязненные участки. Щеткой с мягкой щетиной проходимся по поверхности. Убираем остатки средства влажной тканью. Протираем поверхность сухой губкой. Останется лишь оценить результат. Наверняка, он будет положительным.

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Чистка мылом

Можно выбирать как обычное, так и хозяйственное мыло. Чтобы избавиться от налета, необходимо разогреть утюг, намылить ткань, протереть пятна. В завершение следует убрать остатки мыла чистой тканью. Результат не заставит себя ждать. Всего несколько минут, и утюг станет как новый.

Парафиновая свеча

Не все хозяйки знают, как можно очистить утюг от пригара на подошве. Для этого необходимо подготовить парафиновую свечу.

Ее нужно завернуть в хлопчатобумажную ткань. Затем следует нагреть утюг, и водить им по материалу со свечой. В завершение необходимо погладить ненужную ветошь.

Перекись водорода

Еще один простой способ, позволяющий избавиться от налета. Поверхность прибора нужно протереть тканью, смоченной перекисью водорода. За несколько минут вся грязь отстанет.

Специальный карандаш

Если народные методы кажутся неэффектными, и хозяйка боится испортить тефаль, можно воспользоваться специальным карандашом. Средство является мягким, оно моментально справляется с налетом.

Последовательность выполнения работы:

Разогреваем утюг до 130 градусов. Держим прибор в вертикальном положении, проводим по поверхности карандашом. Стараемся не попадать на отверстия для пара. Проглаживаем ненужную ветошь, оцениваем результат. Налет исчезает прямо на глазах, хозяйка останется довольна. Главное, во время работы соблюдать технику безопасности. Нельзя вдыхать пары, обязательно нужно проветривать помещение.

Профилактические мероприятия

Избавиться от нагара в домашних условиях несложно. Для этого имеется много проверенных способов, но нужно забывать про профилактику. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

необходимо соблюдать температуру, которая указана на ярлыке одежды;

при появлении пятен на подошве, от них нужно сразу же избавляться;

деликатный материал желательно гладить через марлю;

после каждой глажки утюг необходимо вытирать сухой губкой;

вместе с прибором часто продаются специальные насадки, не стоит про них забывать.

Утюг является незаменимой вещью в каждом доме, и важно знать, как очистить утюг от пригара на подошве. Если с ним обращаться бережно, то прибор прослужит много лет.