Очищаем стиральную машину от запаха и грязи

Стиральная машина представляет собой изобретение, позволяющее хозяйкам экономить силы и время. Чтобы техника работала бесперебойно, необходимо узнать, как очистить ее от запаха и грязи в домашних условиях. Вариантов много, каждый из них заслуживает внимания.

Оказывается, народные методы чистки довольно эффективны, и часто используются на практике. Чтобы машина прослужила долгие годы, необходимо правильно подбирать средства для стирки и периодически чистить ее от загрязнений.

Чистота с содой

Молодые хозяйки задаются вопросом, как очистить стиральную машину от запаха и грязи содой. Оказывается, это можно сделать в домашних условиях. Достаточно подготовить раствор и можно приступать к работе.

Как провести чистку:

Смешиваем соду с водой, компоненты берем в равном соотношении. Готовим мягкую губку, смачиваем ее приготовленным раствором. Протираем губкой внутреннюю поверхность техники, уделяя внимание уплотнительной резинке. Смываем раствор водой, вытираем машинку сухой тряпкой.

Проводить чистку содой желательно 1 раз в неделю. Это защитит технику от загрязнения. В результате она будет работать бесперебойно, и прослужит не один год.

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Чистота с лимонной кислотой

Прекрасно очищает и справляется с неприятными запахами лимонная кислота. Процедуру чистки можно провести в домашних условиях. Для этого потребуется 3 пакетика порошка.

Как провести чистку:

В отсек для порошка засыпаем кислоту. Включаем стирку на 30 полчаса. Через 15 минут устанавливаем паузу, выдерживаем ее в течение часа. Убираем паузу. Вытираем барабан сухой губкой.

Лимонную кислоту применяют многие хозяйки. Сам процесс несложный, достаточно включить машину и можно заниматься своими делами. В результате техника станет как новая.

Уксус

Очистить стиральную машину от запаха и грязи поможет уксус. Его следует использовать в профилактических целях или при несильных засорах.

Как провести чистку:

В отсек для чистящего средства и в барабан заливаем по 500 мл укуса. Устанавливаем температуру стирки 100 градусов, время выбираем 1-2 часа. После процедуры запускаем несколько раз полоскание.

Запах уксуса сохранится надолго. Поэтому стирать вещи разрешено только через 6 часов после проведения процедуры. Уксус с легкостью очищает грязь, его можно использовать довольно часто. Стиральная машинка будет всегда чистой и без засоров.

Отбеливатель с хлором

Почистить стиральную машину в домашних условиях от запаха и грязи можно отбеливателем. Кроме того, средство уничтожает известковый налет. Несмотря на эффективность этого способа, он имеет некоторые недостатки. Во время процедуры в комнате присутствует запах хлорки. Он неприятен и вреден для здоровья. Поэтому пользоваться отбеливателем желательно 1 раз в 3 месяца, и в хорошо проветриваемом помещении.

Как провести чистку:

Заливаем 200 мл отбеливателя в барабан. Включаем машинку на максимальное время, установив температуру 60 градусов. Удаляем остатки средства, барабан протираем сухой тряпкой.

Такой простой способ позволит избавиться от грязи, продлит срок службы стиральной машины. Главное, все выполнять по инструкции, и результат не заставит себя ждать.

Способы избавления от плесени, запаха

Чем очистить стиральную машину от запаха и грязи – вопрос довольно популярный. Проблемы появляются в том случае, если на стенках барабана присутствуют остатки чистящих средств. В результате появляется плесень.

Как избавиться от запаха:

засыпаем в отсек стиральный порошок;

устанавливаем максимальную температуру, включаем технику;

после процедуры протираем барабан насухо, дверцу машинки оставляем открытой.

С видео процесс чистки станет более понятным. Теперь даже молодая хозяйка сможет выполнить работу без труда.

Чтобы избавиться от плесени, необходимо провести следующие действия:

отсек для моющих средств, уплотнительную резинку, шланг протираем мыльным раствором;

детали промываем водой, вытираем насухо.

Такие простые способы помогут избавиться от плесени, неприятного запаха. Главное, их можно выполнять в домашних условиях.

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Эффективный метод удаления плесени

Если хочется избавиться от грязи и вернуть машинке работоспособность, стоит ознакомиться с проверенным способом. Опытные хозяйки проверили метод на практике, и уверены в его эффективности.

Как провести чистку:

В отделение для порошка выливаем 1 л отбеливателя. Устанавливаем максимальную температуру, включаем машинку. Через 10 минут включаем паузу, ждем 1-2 часа. В отсек для кондиционера заливаем 200 мл уксуса, продолжаем стирку. Запускаем режим полоскания.

На фото можно посмотреть результат. Техника станет как новая, и прослужит еще не один год.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы. Чтобы выбрать подходящий вариант, хозяйкам придется постараться. Немного усилий, и результат не заставит себя ждать. Стиральная машинка всегда будет чистой, издавая приятный аромат.