Очищаем стиральную машину от запаха и грязи
Стиральная машина представляет собой изобретение, позволяющее хозяйкам экономить силы и время. Чтобы техника работала бесперебойно, необходимо узнать, как очистить ее от запаха и грязи в домашних условиях. Вариантов много, каждый из них заслуживает внимания.
Оказывается, народные методы чистки довольно эффективны, и часто используются на практике. Чтобы машина прослужила долгие годы, необходимо правильно подбирать средства для стирки и периодически чистить ее от загрязнений.
Чистота с содой
Молодые хозяйки задаются вопросом, как очистить стиральную машину от запаха и грязи содой. Оказывается, это можно сделать в домашних условиях. Достаточно подготовить раствор и можно приступать к работе.
Как провести чистку:
- Смешиваем соду с водой, компоненты берем в равном соотношении.
- Готовим мягкую губку, смачиваем ее приготовленным раствором.
- Протираем губкой внутреннюю поверхность техники, уделяя внимание уплотнительной резинке.
- Смываем раствор водой, вытираем машинку сухой тряпкой.
Проводить чистку содой желательно 1 раз в неделю. Это защитит технику от загрязнения. В результате она будет работать бесперебойно, и прослужит не один год.
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Чистота с лимонной кислотой
Прекрасно очищает и справляется с неприятными запахами лимонная кислота. Процедуру чистки можно провести в домашних условиях. Для этого потребуется 3 пакетика порошка.
Как провести чистку:
- В отсек для порошка засыпаем кислоту.
- Включаем стирку на 30 полчаса.
- Через 15 минут устанавливаем паузу, выдерживаем ее в течение часа.
- Убираем паузу.
- Вытираем барабан сухой губкой.
Лимонную кислоту применяют многие хозяйки. Сам процесс несложный, достаточно включить машину и можно заниматься своими делами. В результате техника станет как новая.
Уксус
Очистить стиральную машину от запаха и грязи поможет уксус. Его следует использовать в профилактических целях или при несильных засорах.
Как провести чистку:
- В отсек для чистящего средства и в барабан заливаем по 500 мл укуса.
- Устанавливаем температуру стирки 100 градусов, время выбираем 1-2 часа.
- После процедуры запускаем несколько раз полоскание.
Запах уксуса сохранится надолго. Поэтому стирать вещи разрешено только через 6 часов после проведения процедуры. Уксус с легкостью очищает грязь, его можно использовать довольно часто. Стиральная машинка будет всегда чистой и без засоров.
Отбеливатель с хлором
Почистить стиральную машину в домашних условиях от запаха и грязи можно отбеливателем. Кроме того, средство уничтожает известковый налет. Несмотря на эффективность этого способа, он имеет некоторые недостатки. Во время процедуры в комнате присутствует запах хлорки. Он неприятен и вреден для здоровья. Поэтому пользоваться отбеливателем желательно 1 раз в 3 месяца, и в хорошо проветриваемом помещении.
Как провести чистку:
- Заливаем 200 мл отбеливателя в барабан.
- Включаем машинку на максимальное время, установив температуру 60 градусов.
- Удаляем остатки средства, барабан протираем сухой тряпкой.
Такой простой способ позволит избавиться от грязи, продлит срок службы стиральной машины. Главное, все выполнять по инструкции, и результат не заставит себя ждать.
Способы избавления от плесени, запаха
Чем очистить стиральную машину от запаха и грязи – вопрос довольно популярный. Проблемы появляются в том случае, если на стенках барабана присутствуют остатки чистящих средств. В результате появляется плесень.
Как избавиться от запаха:
- засыпаем в отсек стиральный порошок;
- устанавливаем максимальную температуру, включаем технику;
- после процедуры протираем барабан насухо, дверцу машинки оставляем открытой.
С видео процесс чистки станет более понятным. Теперь даже молодая хозяйка сможет выполнить работу без труда.
Чтобы избавиться от плесени, необходимо провести следующие действия:
- отсек для моющих средств, уплотнительную резинку, шланг протираем мыльным раствором;
- детали промываем водой, вытираем насухо.
Такие простые способы помогут избавиться от плесени, неприятного запаха. Главное, их можно выполнять в домашних условиях.
Эффективный метод удаления плесени
Если хочется избавиться от грязи и вернуть машинке работоспособность, стоит ознакомиться с проверенным способом. Опытные хозяйки проверили метод на практике, и уверены в его эффективности.
Как провести чистку:
- В отделение для порошка выливаем 1 л отбеливателя.
- Устанавливаем максимальную температуру, включаем машинку.
- Через 10 минут включаем паузу, ждем 1-2 часа.
- В отсек для кондиционера заливаем 200 мл уксуса, продолжаем стирку.
- Запускаем режим полоскания.
На фото можно посмотреть результат. Техника станет как новая, и прослужит еще не один год.
Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы. Чтобы выбрать подходящий вариант, хозяйкам придется постараться. Немного усилий, и результат не заставит себя ждать. Стиральная машинка всегда будет чистой, издавая приятный аромат.
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А какие способы чистки стиральной машинки вы знаете? 3
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Женя / 20.02.19 17:47Часто машинка издает неприятные запахи. Избавиться от них помогает ополаскивание стиральным порошком. После процедуры дом наполняется приятным ароматом. Понимаю, что запахи это не самое страшное. Чаще всего они появляются из-за грязи. Поэтому регулярно провожу чистку, используя для этого отбеливатель для белья. Хорошее и недорогое средство, которое сможет купить любая хозяйка.
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Тамара / 20.02.19 17:46Еженедельно провожу чистку содой. Техника работает бесперебойно, загрязнения и неприятные запахи не беспокоят. Надеюсь, что стиральная машинка будет работать еще не один год.
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Инна / 20.02.19 17:44Стиральную машинку использую довольно часто, поэтому слежу за ее чистотой. Каких только способов не испробовала, чтобы избавиться от загрязнений и неприятного запаха. Наиболее эффективным считаю чистку с лимонной кислотой. Выполнять процедуру несложно. Достаточно засыпать порошок, выбрать режим, установить температуру, запустить машинку. Лимонная кислота все делает сама.