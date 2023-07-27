Как правильно обрезать гортензию на зиму

Гортензия — отличное украшение сада, но за этим растением требуется особый уход. Большинство видов гортензий могут зимовать без каких-либо укрытий, но это не значит, что им не нужен уход. Разберём, как обрезать гортензию на зиму.

Обрезка древовидной гортензии

Куст этого вида имеет округлённую форму, которая образована тонкими побегами, сами побеги немного покрыты пухом. Листья гортензии отличаются уникальной яйцевидной формой и длиной примерно в 20 см. Гладкая поверхность листьев подобна нежному атласу.

Древовидная гортензия наиболее распространена в садах, но нужно помнить, что данный вид цветёт на выросших в этом году побегах, поэтому для неё лучше всего подходит обрезка осенью. Такая гортензия быстро разрастается, и если её не обрезать, она станет гуще, сами соцветия измельчают, а куст потеряет свою круглую и пышную форму, культурный и ухоженный вид. Так что ответ на вопрос, надо ли обрезать древовидную гортензию, определённо утвердительный.

Пошаговые действия по осенней обрезке древовидной гортензии:

Вырежьте все сухие и поломанные ветки. Срежьте все высохшие соцветия и побеги, растущие от корня, а также те, что в этом году не цвели. Обязательно срежьте поросль, растущую внутри кустарника. Вырежьте до самого основания ветки, которым 4-5 лет. В последнюю очередь укоротите скелетные ветки, на каждой оставьте по 2-3 пары развитых почек.

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Это обрезка кустарника на цветение. А если обрезать все ветки до 15 см, можно омолодить старый куст.

Обрезка крупнолистной гортензии

Хоть крупнолистная гортензия не зимостойкая, она в наших садах стала довольно востребованной и популярной. Ее цветы имеют множество уникальных радужных оттенков: розовый, голубой, фиолетовый и другие нежные тона. Но чтобы вырастить это прекрасное растение, придётся немало потрудиться: крупнолистная гортензия считается самой сложной и капризной в выращивании и уходе. Ее тоже обязательно надо обрезать.

Когда обрезаете соцветия, старайтесь не трогать пары почек наверху.

Этот вид растения ни в коем случае нельзя сажать рядом с фундаментом или в тени. Это сковывает корни, соответственно, корневое питание ограничивается, и куст плохо растёт. Бывает даже, что растение годами не может вырасти. Это происходит чаще всего из-за того, что его плохо укрывают.

Обрезка для омоложения растения касается лишь тех ветвей, которым более 4 лет. Особенно нуждаются в ней растения, покрытые слабыми побегами.

Как обрезать крупнолистную гортензию на зиму пошагово:

Куст нужно обрезать так, чтобы совсем молодой побег был ближе к самой вершине ветки. Старые побеги можно удалять полностью, как и все ветки, которым более 4 лет. А побеги, выросшие в этом году, удалять нельзя, они должны остаться на зиму. Для санитарной обрезки уберите все ненужные ветки — высохшие, поломанные и т. д.

Обрезка метельчатой гортензии

Этот вид гортензии заслужил любовь множества садоводов по всему миру. Соцветия удивляют пышной и вытянутой формой, расцветки невероятно нежные. К тому же она отлично переносит холод.

Высота такой гортензии достигает 2 м, это один из самых высоких видов. Цветки её растут довольно крупными: 15 см в диаметре и около 30 см в длину. Окрас — белый, бежевый, оттенки розового, красного и т. д. Цветение длится до самого начала ноября.

Если кустарник не обрезать несколько лет, он очень ослабнет, уменьшатся цветы, внешний вид станет заметно хуже. Когда вы решитесь всё-таки обрезать его, работы будет много.

Метельчатую гортензию также необходимо обрезать на зиму, как другие виды. На скелетных ветках из почек вырастает побег, который заканчивается соцветием. И чем больше соцветий, тем меньше и слабее они становятся.

Со второго года побеги этой гортензии отрезают поверх третьей почки. Ни в коем случае не стоит подрезать ее слишком низко, близко к корням, потому что её строение отличается от других видов. Соцветия метельчатой гортензии осенью отрезают полностью, это одна из обязательных процедур на зиму. Заодно следует проредить куст, удалить больные и ненужные побеги.

Не забывайте регулярно удалять нулевые побеги. Сильные скелетные ветки обрезайте ближе к осени, оставляя от 2 до 3 пар почек.

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Обрезка домашней гортензии

Гортензия домашняя — это многоствольный куст с яркими зелёными листьями и удивительно красивыми цветами. Относится к долго живущим кустарникам, цветки её могут быть маленькими и плодотворными или крупными, но бесплодными.

Соцветия, если смотреть издалека, похожи на большие разноцветные шарики. Цвет бывает разным, от чисто-белого до салатового и фиолетового. Во многом это зависит от водородного показателя субстрата.

Этот вид гортензии не самый высокий, вырастает до 1 м, на каждом кусте — от 1 до 8 больших соцветий. Цветок довольно крупный и пышный, размер достигает 30 см, но объем соцветий зависит от их количества.

Правильный уход за домашней гортензией должен обязательно включать обрезку. Это важнейший этап и гарантия продолжительности жизни цветка. Но многие не знают, когда обрезать домашнюю гортензию на зиму. Домашний вид обрезать нужно два раза в год, осенью и весной.

Осенью обрезку нужно делать после цветения гортензии. Необходимо убрать безжизненные побеги полностью, а те, что сильнее, подрезать на половину длины. Весной нужно срезать все тонкие, длинные и слабые побеги.

Итоги

Если вовремя не обрезать растущую гортензию, она постепенно потеряет силы и внешний вид. Этот этап ухода — в числе обязательных, а все приведенные способы неоднократно проверены садоводами по всему миру.