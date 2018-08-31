Лучшие способы избавиться от блох в квартире самостоятельно

Из всего разнообразия видов блох только 30 способны жить у человека в квартире. Но этого достаточно, чтобы начать отчаянно искать, как самостоятельно избавиться от паразитов в домашних условиях.

Конечно, лучшим решением будет обращение за помощью к профессионалам, которые вытравят насекомых всего за пару часов. Но если такой возможности нет, можно всегда воспользоваться покупными химикатами или проверенными народными средствами.

Можно ли просто подождать

Средний срок жизни блохи длится от 3 недель до 2 лет. За это время каждая самка способна отложить до 500 яиц. При этом паразиты никогда не живут на своих “хозяевах”. Они предпочитают покой, прячась в квартире: в щелях пола, на ворсе ковра или одежды, постельном белье или шкафу. А запрыгивают на человека и животных только для питания.

Поэтому пытаясь избавиться от блох в домашних условиях, надо учитывать несколько особенностей:

Без пищи взрослые паразиты погибают за несколько дней. Но личинки и куколки блох способны выживать на протяжении недель и месяцев, дожидаясь возвращения хозяев. Поэтому отъезд — это неэффективная мера в борьбе с паразитами. Температура около 25-30 градусов по Цельсию способствует активизации метаболизма блох. Они становятся крупнее и быстрее размножаются, но живут в 2 раза меньше. В холоде происходит обратный процесс. Насекомые замедляются, реже кусают людей и животных, но срок их существования продлевается. Взрослые особи и яйца погибают при нулевых температурах. Но куколки способны защититься и выжить еще несколько месяцев, поэтому выморозив жилье, надо все равно обработать поверхности ядами. Блохи прыгают на высоту до полутора метров. Поэтому они в основном и живут на полу, диванах и коврах.

Чтобы самостоятельно избавиться от паразитов, придется проводить зачистку в несколько этапов, что погибли не только взрослые насекомые, но и те, которые подрастают в яйцах.

Покупные инсектициды

Современные профессиональные средства, используемые специалистами по борьбе с насекомыми, уже не пахнут так неприятно и практически безопасны для человека и животных. Поэтому можно не уезжать из квартиры на несколько дней, если надо избавиться от блох в домашних условиях.

Достаточно обработать все поверхности и уйти на несколько часов.

Но не все химикаты, которые продаются на рынке соответствуют этому описанию. Поэтому надо внимательно читать инструкцию и обязательно соблюдать технику безопасности, защищая нос, глаза и кожу от попадания яда.

Против блох будут эффективны:

“Дихлофос” и его многочисленные разновидности;

“Раптор”;

Raid;

Get;

“Медилис”;

“Карбофос”;

“Биорин”

“Бутокс 50”;

“Кукарача;

“Биорин”;

“Тетрикс”;

“Синузан”;

“Цифокс”;

“Чистый дом” и другие.

Перед самостоятельным использованием химии надо провести генеральную влажную уборку, перестирать все вещи.

Затем все домочадцы уходят гулять, а все поверхности, ковры и текстиль тщательно обрабатываются. Через 3-5 часов можно проветрить квартиру и вернуться домой. В течение следующей недели рекомендуется не мыть полы, стены и мебель, а только сметать в мусорное ведро мертвых блох.

Народные средства

За годы жизни с паразитами, люди нашли и другие, более безопасные методы борьбы, чем использование концентрированных ядов. Поэтому, если в квартире есть люди, подверженные аллергии или проблемам с кожей, органами дыхания, животные и дети, можно избавиться от блох в домашних условиях с помощью абсолютно безопасных средств.

Очень эффективны температурные воздействия. Зимой большую часть паразитов можно выморозить, сутки проветривая помещение. Летом лучше вывесить все постельные принадлежности и ковры прогреться на солнце пару дней. Эффект будет еще выше, если использовать парогенератор.

Устройство для чистки вещей и поверхностей разогреет воду до высоких температур. Пар легко проникнет в любые щели и убьет паразитов и их яйца.

Также самостоятельно изгнать насекомых можно с помощью:

Соль с содой. Достаточно развести по столовой ложке обоих компонентов в стакане воды. Это средство отлично помогает от зубной боли, а при распылении на поверхности разъедает тела паразитов, оставаясь безопасным для детей и животных. Чеснок и пивные дрожжи. Это средство для тех, кто не боится специфических запахов в доме. Надо 3 зубчика, раздавленных в прессе смешать с 30 г порошка. Кашица раскладывается по дому, отпугивая блох “ароматом”. Сосновые опилки. Это древнее дезинфицирующее средство. Их лучше всего использовать для очистки подстилки домашних питомцев, заменяя раз в пару дней. Цитрусы. Эфирные масла не только приятно пахнут, но и прогоняют блох. Можно просто раскладывать корочки по дому или опрыскать поверхности разведенными натуральными концентратами. Хлорка. Для мытья полов лучше всего использовать раствор “Белизны” с парой капель нашатыря. Резкий запах выгонит паразитов, а щелочь их убьет. Уксус. Для обработки поверхностей также можно использовать смесь 3-6% кислоты и камфоры в равных пропорциях. А убрать неприятный запах помогут несколько капель одеколона.

Извлекать мертвых насекомых и их кладки с вещей лучше всего пылесосом. Но надо обязательно обрабатывать технику и особенно мешок для мусора, чтобы он не стал переносным инкубатором для блох.

Как защититься от блох

Мало избавиться от паразитов. Для гарантии того, что они не вернутся, надо соблюдать определенные профилактические меры. И в первую очередь надо проконтролировать, чтобы в квартире, на чердаке и подвале, у соседей нет мышей, крыс и других разносчиков паразитов. Иначе блохи вернутся и придется вновь искать способ, как избавиться от них в домашних условиях.

Также необходимо следить, чтобы дети и питомцы как можно меньше контактировали с животными на улице. Ребенка после такой встречи достаточно выкупать, а вещи выстирать.

Домашнего питомца лучше защитить более серьезно:

Купить отпугивающий паразитов ошейник. Одна из лучших, хоть и дорогих марок — это Hartz. Использовать капли, спреи для обработки шерсти животного. Популярные эффективные средства брендов Frontline, “Адвантикс”, “Барс”, “Рольф”. Купать любимца со специальными шампунями например серии Rolf Club.

Также желательно регулярно самостоятельно вычесывать шерсть питомца, чтобы гарантированно удалить блох и их яйца.

В остальном же очень важно соблюдать дома чистоту и регулярно проводить влажную уборку. А если блохи вернутся, надо не ждать, надеясь, что проблема исчезнет сама, а сразу принимать меры против паразиты, чтобы сохранить здоровье всех членов семьи.