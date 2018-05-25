Как быстро избавиться от зубной боли

Отправиться в кабинет к стоматологу – для многих это настоящее испытание, а иногда просто нет такой возможности. Поэтому никогда не будет лишним узнать, как избавиться от зубной боли в домашних условиях быстро и при этом без таблеток.

Но если неприятные ощущения не проходят несколько дней или становятся только сильнее – запись к специалисту лучше не откладывать и как можно быстрее начать своевременное лечение.

Самые простые советы

Перед тем, как принять «серьезные» меры, стоит попробовать способы, которыми многие годы пользовались наши предки и, к слову сказать, очень успешно. И вот что нужно сделать в первую очередь:

аккуратно приложить к ноющему месту кусочек льда всего на 1-2 минуты;

на щеке, со стороны больного зуба так же можно нарисовать йодную сетку, но в таком случае с дома в этот день лучше не выходить;

взять небольшой кусочек сала и «укутать» им больное место на 15-20 минут. Точно так же сможет помочь долька свеклы – ее лишь нужно помыть и очистить от кожуры;

снизить боль поможет подорожник (сам лист) или подготовленный корень растения;

в качестве дезинфекции и для снятия болевого синдрома используется водка, но глотать ее нельзя, а лишь немного «поводить» за щекой.

В случае, когда ничего не помогло при зубной боли, то самое время перейти к полосканию ротовой полости. Для этого рекомендуется применить один из следующих настоек:

В чашку всыпать одну чайную ложку сушеного шалфея. Залить кипятком и оставить в покое на 15-20 минут. Использовать такой состав без консультации врача можно не более трех раз в сутки. Из теплого отвара из шалфея так же делается примочка – ватка смачивается в составе и прикладывается к ноющему месту. Нет точного определения, сколько вату можно держать возле зуба, но до появления дискомфортных ощущений. Еще один вариант – полоскать рот составом из воды, чайной ложкой соды и двумя каплями йода. Все это хорошо перемешивается и используется в теплом виде.

Но перед проведением каких-либо процедур, стоит изначально хорошо почистить зубы и хотя бы на несколько часов отказаться от пищи.

Возможно, именно ее остатки и вызвали дискомфортные ощущения. При таком раскладе, ни один вариант того, как избавиться от зубной боли в домашних условиях быстро и без помощи таблеток не будет эффективен.

Что рекомендуют врачи

Ошибочно говорить о том, что абсолютно все медики отказываются от «услуг» народной медицины. Многие из них предлагают своим пациентам действенные и безопасные способы избавления от зубной боли.

Ниже перечислены самые распространенные из них:

Точечный массаж. Представленный метод избавляет от неприятных ощущений довольно быстро, но на короткий промежуток времени. Для получения положительно эффекта стоит слегка надавить в месте, где находятся углубление между фалангами указательного и большого пальцев. Так же можно воздействовать на точку между скулой и нижней челюстью. Самый популярный настой для полоскания готовится из лекарственной ромашки. Все, что нужно сделать – это залить две чайные ложки сушеных цветов кипятком и около 20 минут настаивать на водяной бане. В качестве «таблеток» могут выступить и привычные для всех продукты питания, такие как дольки чеснока, репчатый лук и поваренная соль. Для приготовления лекарства необходимо смешать измельченный лук и чеснок в равных количествах и превратить их в кашицу. После добавляется соль и все тщательно перемешивается. Полученная смесь кладется на больное место и накрывается ватным тампоном на 5-7 минут.

Правила, которые касаются каждого

Лечение зубов – это, зачастую, длительный процесс, который может и не дать положительных результатов, если не придерживаться следующих наставлений от специалистов:

зубы должны чиститься не только утром и вечером, но и через полчаса после приема пищи;

жевать продукты больным зубом строго запрещается – лучше всего для этого использовать другую сторону, чтобы не испытывать еще больших дискомфортных ощущений;

если зуб или десна сильно ноют, то греть их нельзя ни при каком раскладе – за счет тепла увеличиться приток крови, что приводит лишь к усилению болевого синдрома;

точно такого же результата можно достичь, если долго находиться в горизонтальном положении – до самого вечера рекомендуется больше ходить или же сидеть в удобном кресле;

пусть это и сложно, но когда боль усиливается, нужно постараться отвлечься на книгу, фильм, вышивку, создание рисунка или нечто подобное. Ведь если концентрироваться на дискомфорте, то он лишь увеличиться со временем.

Как видите, избавиться от зубной боли в домашних условиях без использования таблеток можно довольно быстро. Но это лишь симптом, а узнать причину и назначить полноценное и безопасное лечение может только практикующий стоматолог.