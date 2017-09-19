Идеи для завтраков со всей Европы

Собираясь в новую страну, мы часто читаем о ее традиционных блюдах, чтобы попробовать что-нибудь особенное. Но редко думаем о завтраках, а ведь завтрак — едва ли не главное блюдо дня! Совместно с HomeToGo — экспертом в поиске жилья по всему миру — мы подготовили исследование о том, как иностранцы представляют себе завтраки в разных европейских странах, и что на самом деле там едят.

Так, 17% иностранцев посчитали, что завтрак в России начинается с водки — хотя это, конечно, больше похоже на шутку. 3% иностранцев верят, что русский завтрак не обходится без икры. Было бы неплохо! В Польше, по мнению опрошенных, также принято начинать день с водки (5%). К другим стереотипам относится пиво в Германии и сосиски в Австрии на завтрак. Как же дела обстоят на самом деле?

Завтрак во Франции

В случае с Францией стереотипы оказались близки к реальности: типичный французский завтрак представляет собой багет или круассан — либо простой, либо с вареньем.

Булочки с шоколадом тоже часто едят на завтрак, а запивают его, конечно, кофе.

Калорийность: 603 ккал

Завтрак в Италии

Завтрак в Италии — обязательно сладкий! Вопреки ожиданиям, пиццу едят с утра крайне редко, и традиционный завтрак итальянца состоит из сладкой выпечки (например, торта или сладкой булочки), также очень популярны итальянские печенья-бискотти.

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С самого утра итальянцы пьют эспрессо, а чуть позже за завтраком — капучино.

Калорийность: 311 ккал

Завтрак в Германии

Несмотря на стереотипы, сосиски и колбасы — это вовсе не типичный завтрак в Германии (исключением является Бавария с ее белыми сосисками).

Обычно немцы едят тосты или бутерброды с сыром, ветчиной или вареньем, а также яйца вкрутую. Любимый напиток — кофе с молоком.

Калорийность: 340 ккал

Завтрак к Испании

Опрос иностранцев показал, что испанским завтраком может быть все что угодно, включая паэлью. Это не далеко от правды: паэлью, конечно, не едят, но завтрак может значительно отличаться в зависимости от региона.

Самым традиционным вариантом будет хлеб с помидорами и маслом, который обычно едят с хамоном, а запивают кофе и апельсиновым соком.

Калорийность: 460 ккал

Завтрак в Австрии

Австрийский завтрак скорее похож на итальянский, чем на немецкий: он тоже сладкий и включает в себя круассаны или хлеб с вареньем, а любимый напиток австрийцев, конечно, кофе.

В выходные дни на столе можно также увидеть различные сыры и мюсли.

Калорийность: 280 ккал

Завтрак в Чехии

Самый любимый чешский завтрак — это булочки из дрожжей rohlík, которые мажут маслом или вареньем.

123RF/Frantisek Chmura

Их запивают кофе с молоком или чаем с лимоном, и это — самый легкий по калорийности завтрак из всех европейских стран, которые мы рассмотрели.

Калорийность: 195 ккал

Завтрак в Англии

А вот англичане, наоборот, едят очень сытный завтрак, известный как full breakfast. В него входит яичница, жареный бекон, колбаса или сосиски, грибы и помидоры, жареные бобы и тосты с маслом… Настоящая калорийная бомба!

И, конечно, обязательный английский чай с молоком!

Калорийность: 1190 ккал

Завтрак в Голландии

Голландцы — настоящие фанаты хлеба. Его едят в виде тостов с колбасой и сыром.

Также в Голландии на завтра любят мюсли, которые заливают молоком, а пьют кофе, хотя иногда его могут заменить молоком или соком.

Калорийность: 380 ккал

Завтрак в Польше

Польский завтрак — сытый и калорийный, он чаще всего предполагает творог, яйца, овощи, различные бутерброды из ржаного хлеба и сосиски. Запивают такой завтрак горячим черным чаем.

Калорийность: 452 ккал

Интересные факты

В ходе нашего исследования мы узнали интересные факты о завтраках по всей Европе. Например, средний француз тратит 22 минуты на завтрак (а в австрийских Альпах на завтрак может уходить около часа), а средний житель Нидерландов потребляет примерно 60 кг хлеба в год. В Италии не принято есть на завтрак сыр, ветчину или яйца — только сладкую выпечку, в Греции пьют кофе со льдом, а в Литве на завтрак летом могут подать суп-свекольник.