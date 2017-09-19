Идеи для завтраков со всей Европы
Собираясь в новую страну, мы часто читаем о ее традиционных блюдах, чтобы попробовать что-нибудь особенное. Но редко думаем о завтраках, а ведь завтрак — едва ли не главное блюдо дня! Совместно с HomeToGo — экспертом в поиске жилья по всему миру — мы подготовили исследование о том, как иностранцы представляют себе завтраки в разных европейских странах, и что на самом деле там едят.
Так, 17% иностранцев посчитали, что завтрак в России начинается с водки — хотя это, конечно, больше похоже на шутку. 3% иностранцев верят, что русский завтрак не обходится без икры. Было бы неплохо! В Польше, по мнению опрошенных, также принято начинать день с водки (5%). К другим стереотипам относится пиво в Германии и сосиски в Австрии на завтрак. Как же дела обстоят на самом деле?
Завтрак во Франции
В случае с Францией стереотипы оказались близки к реальности: типичный французский завтрак представляет собой багет или круассан — либо простой, либо с вареньем.
Булочки с шоколадом тоже часто едят на завтрак, а запивают его, конечно, кофе.
Калорийность: 603 ккал
Завтрак в Италии
Завтрак в Италии — обязательно сладкий! Вопреки ожиданиям, пиццу едят с утра крайне редко, и традиционный завтрак итальянца состоит из сладкой выпечки (например, торта или сладкой булочки), также очень популярны итальянские печенья-бискотти.
123RF/Berna Şafoğlu
С самого утра итальянцы пьют эспрессо, а чуть позже за завтраком — капучино.
Калорийность: 311 ккал
Завтрак в Германии
Несмотря на стереотипы, сосиски и колбасы — это вовсе не типичный завтрак в Германии (исключением является Бавария с ее белыми сосисками).
Обычно немцы едят тосты или бутерброды с сыром, ветчиной или вареньем, а также яйца вкрутую. Любимый напиток — кофе с молоком.
Калорийность: 340 ккал
Завтрак к Испании
Опрос иностранцев показал, что испанским завтраком может быть все что угодно, включая паэлью. Это не далеко от правды: паэлью, конечно, не едят, но завтрак может значительно отличаться в зависимости от региона.
Самым традиционным вариантом будет хлеб с помидорами и маслом, который обычно едят с хамоном, а запивают кофе и апельсиновым соком.
Калорийность: 460 ккал
Завтрак в Австрии
Австрийский завтрак скорее похож на итальянский, чем на немецкий: он тоже сладкий и включает в себя круассаны или хлеб с вареньем, а любимый напиток австрийцев, конечно, кофе.
В выходные дни на столе можно также увидеть различные сыры и мюсли.
Калорийность: 280 ккал
Завтрак в Чехии
Самый любимый чешский завтрак — это булочки из дрожжей rohlík, которые мажут маслом или вареньем.
123RF/Frantisek Chmura
Их запивают кофе с молоком или чаем с лимоном, и это — самый легкий по калорийности завтрак из всех европейских стран, которые мы рассмотрели.
Калорийность: 195 ккал
Завтрак в Англии
А вот англичане, наоборот, едят очень сытный завтрак, известный как full breakfast. В него входит яичница, жареный бекон, колбаса или сосиски, грибы и помидоры, жареные бобы и тосты с маслом… Настоящая калорийная бомба!
И, конечно, обязательный английский чай с молоком!
Калорийность: 1190 ккал
Завтрак в Голландии
Голландцы — настоящие фанаты хлеба. Его едят в виде тостов с колбасой и сыром.
Также в Голландии на завтра любят мюсли, которые заливают молоком, а пьют кофе, хотя иногда его могут заменить молоком или соком.
Калорийность: 380 ккал
Завтрак в Польше
Польский завтрак — сытый и калорийный, он чаще всего предполагает творог, яйца, овощи, различные бутерброды из ржаного хлеба и сосиски. Запивают такой завтрак горячим черным чаем.
Калорийность: 452 ккал
Интересные факты
В ходе нашего исследования мы узнали интересные факты о завтраках по всей Европе. Например, средний француз тратит 22 минуты на завтрак (а в австрийских Альпах на завтрак может уходить около часа), а средний житель Нидерландов потребляет примерно 60 кг хлеба в год. В Италии не принято есть на завтрак сыр, ветчину или яйца — только сладкую выпечку, в Греции пьют кофе со льдом, а в Литве на завтрак летом могут подать суп-свекольник.