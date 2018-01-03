Готовим на праздники: 5 необычных десертов разных стран

Когда еще побаловать домашних, как не на праздники? В каждой стране есть свои популярные десерты. Представляем подборку из 5 интересных рецептов сладостей, которые можно приготовить дома.

Тремя необычными рецептами делится Джейми Дин, ведущий кулинарной программы «Домашний ужин с Джейми Дином» (12+), которая идет на телеканале Food Network.

Хрустящий десерт с соленой карамелью (Италия)

На 12 порций: 6 чашек воздушного риса, 110 г сливочного масла, порезанного кусочками, 1/2 чашки коричневого сахара, 1/4 чашки взбитых сливок, 1 ст. л. светлого кукурузного сиропа, 1 ч. л. морской соли — плюс еще щепотка для украшения, 300 г маршмеллоу, кулинарное масло-спрей (можно использовать растительное масло вместо спрея).

Приготовление:

Подготовьте сковороду или противень, сбрызните спреем или растительным маслом (либо смажьте кисточкой). Также промаслите пергаментную бумагу.

Насыпьте воздушный рис в большую жаростойкую тарелку и отложите ее в сторону. В кастрюле на среднем огне растопите масло, добавьте к нему взбитые сливки и кукурузный сироп. Часто помешивая, готовьте около 7 минут, пока соус не загустеет: он должен стать похожим на сироп. Посолите. Снимите кастрюлю с огня, добавьте в нее маршмеллоу и взболтайте соус, пока зефир полностью не растворится. Затем быстро вылейте соус на воздушный рис и хорошо перемешайте.

Распределите получившуюся смесь по сковороде (противню) и надавите сверху промасленным пергаментом, чтобы получился плотный корж. Посыпьте сверху щепоткой соли. Перед подачей остудите и нарежьте на кусочки.

7-слойный пирог (Мексика)

На 12 порций: 3 1/3 стакана мини-брецелей (кренделей), 110 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 чашка стружки из темного шоколада, 1 чашка половинок обжаренного арахиса, 1 чашка слегка измельченных картофельных чипсов с солью, 1 чашка мягких слегка измельченных ирисок, 1/2 чашки арахисовой пасты, 415 мл сгущенного молока, кулинарное масло-спрей (можно заменить растительным маслом).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170 0С. Застелите форму для выпечки (диаметром 30 см, высотой 23 см) фольгой, оставляя отступ по 5 см с обеих сторон. Сбрызните форму кулинарным маслом-спреем или смажьте растительным маслом. Положите в блендер мини-брецели и измельчите до состояния крошки, а затем высыпьте в глубокую тарелку. Добавьте туда же масло и сахар и хорошо взбейте, пока смесь не станет однородной. Вылейте ее на дно формы для выпечки. Затем равномерно посыпьте корж шоколадной стружкой, арахисом, картофельными чипсами, ирисками и смажьте арахисовой пастой. Сверху полейте сгущенным молоком. Запекайте пирог около 25 минут до золотистого цвета корочки. Дайте остыть, а перед подачей на стол нарежьте пирог на квадраты.

Парфе с клубникой (Франция)

На 2 порции: 1 1/4 чашки нарезанной клубники, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. лимонного сока, 110 г маскарпоне, 1/2 чашки взбитых сливок, 1 ч. л. чистого экстракта ванили, 1 чашка измельченного миндального печенья бискотти.

Приготовление:

В миску среднего размера положите клубнику, 1 столовую ложку сахара и лимонный сок. Перемешайте до полного растворения сахара и дайте клубнике настояться при комнатной температуре, пока готовите остальное. Переложите маскарпоне в глубокую тарелку и взбейте миксером, чтобы сыр стал мягким. Добавьте сливки, еще одну ложку сахара, экстракт ванили и снова взбейте. Подготовьте бокалы или стаканы, в которых будете подавать десерт. На дно бокала насыпьте крошки бискотти, следующий слой — маскарпоне, затем — клубника. Повторите еще раз. Сверху десерт украсьте крошками бискотти.

Следующие два рецепта — из арсенала Патриции Хитон, ведущей программы «Вечеринки с Патрицией Хитон» (12+) на телеканале Food Network.

Чуррос (Испания)

На 6 порций: растительное масло, 2 1/4 чашки смеси для блинов, 1 щепотка душистого перца, 2 ч. л. корицы, 3/4 чашки горячей воды, 1/4 стакана мелкого сахара, шоколадный соус.

Приготовление:

Понадобится кондитерский мешок с насадкой 1 см, пустая солонка или перечница и — желательно — термометр для фритюра.

В глубокую сковороду налейте растительное масло примерно 4 см высотой. Нагрейте его на среднем огне до 185 0С — температуру можно измерить термометром. В большую тарелку насыпьте смесь для блинов, душистый перец и 1/2 чайной ложки корицы. Добавьте горячую воду и взбивайте до растворения комочков. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой 1 см. Смешайте оставшуюся корицу и сахар, после чего высыпьте в солонку или перечницу: это понадобится для украшения чуррос.

Когда масло достигнет нужной температуры, осторожно выдавите в него тесто из кондитерского мешка — примерно 7-8 см длиной. Если тесто склеилось, разделите его ножом. Обжаривайте чуррос примерно 3 минуты до золотистого цвета, время от времени переворачивая их. Затем достаньте тесто из масла, выложите на бумажное полотенце и посыпьте смесью сахара с корицей. Подавайте блюдо с шоколадным соусом.

Бейсбольные капкейки (США)

На 24 капкейка. Тесто: 2 1/4 чашки муки, 2 чашки сахара, 1 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. пищевой соды, 1/2 ч. л. мелкой соли, 3/4 чашки какао-порошка, 3/4 стакана растительного масла, 2 больших яйца — взболтать, 1 ст. л. белого уксуса, 2 ч. л. экстракта ванили, 2 ч. л. растворимого кофе.

Глазурь: 450 г размягченного сливочного масла, 8 чашек кондитерского (мелкого) сахара, 2 ч. л. молока, пищевой краситель коричневого, оранжевого, желтого и зеленого цвета, 1 тюбик белого кондитерского геля.

Приготовление:

Понадобятся формочки для кексов, ложка для мороженого и лопаточка для декорирования капкейков.

Кексы. Застелите 12 формочек для кексов фольгой, духовку разогрейте до 170 0С. В одной тарелке смешайте муку, сахар, разрыхлитель, пищевую соду и соль. В другой — взбейте растительное масло, яйца, уксус, ваниль, кофе и 1 стакан воды, пока смесь не станет однородной. Добавьте ингредиенты из первой тарелки во вторую и хорошо перемешайте. С помощью ложки для мороженого распределите тесто равномерно между формами для кексов, заполнив каждую наполовину. Выпекайте от 18 до 20 минут (готовность можно проверить зубочисткой). Достаньте кексы из духовки и дайте им полностью остыть.

Для глазури: взбейте в миксере сливочное масло и кондитерский сахар до однородного состояния. Постепенно добавляйте по 1/4 чайной ложки молока и взбивайте смесь, пока она не достигнет однородной консистенции. Разделите глазурь на 4 части. Добавьте в каждую из них зеленую, коричневую, желтую или оранжевую пищевую краску.

Украшение: используя лопаточку для декорирования, распределите коричневую и оранжевую глазуровку по 12 кексам, чтобы каждый был наполовину коричневым и наполовину оранжевым. Повторите то же самое с 12 оставшимися кексами, но используйте уже желтую и зеленую глазурь. Белым кондитерским гелем нарисуйте линию вниз посередине каждого кекса, разделив цвета. Затем сделайте 3 поперечных штриховки над белыми линиями, чтобы они были похожи на футбольные швы.