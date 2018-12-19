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Иван Ургант раскрыл свои самые главные недостатки


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Иван Ургант откровенно рассказал о своих недостатках. Один из самых популярных телеведущих в нашей стране признался, что он является ленивым и вспыльчивым человеком. Но с этими качествами он старательно борется.

На днях актёр и телеведущий Иван Ургант дал небольшое интервью журналу "Космополитен", в котором рассказал о своем отношении к журналистике в целом и Юрию Дудю в частности, о работе со звездами и собственных недостатках.

Так, Ургант недвусмысленно выразил свое восхищение Юрием Дудем, который по его мнению знает толк в хорошей журналистике. "С приходом Юры журналистика ожила", - заявил телеведущий. Хотя до этого он считал, что профессия полностью ушла в небытие. Иван высоко оценивает тот формат интервью, который Дудь преподносит публике. Именно поэтому он с интересом наблюдает за его YouTube-каналом, считая, что может почерпнуть оттуда что-то новое и для себя.

Отдельно поделился Иван и своим личным подходом к российским и мировым знаменитостям. По его словам, ему не всегда удается разговорить гостя в студии, особенно этому препятствует наличие определенного списка допустимых и недопустимых вопросов. Но, он взял за привычку всегда заходить в гримерку к гостям, чтобы выразить им свое почтение, а заодно и наладить контакт. Часто бывает так, что с героями программы Иван вступает в настолько интересный диалог, что эфирного времени довести его до логического завершения просто не хватает. В этом случае Ургант обязательно заканчивает беседу за кулисами даже несмотря на то, что это никогда не уйдёт в эфир.

Что же касается недостатков, то всем поклонникам Урганта известно, что он отличается излишней самокритичностью. По мнению Ивана, у него есть немало недостатков, а справляется он с ними не совсем обычным способом - старается не думать о них. Самыми своими худшими качествами телеведущий назвал: лень, излишнюю вспыльчивость, непоследовательность и систематические опоздания.

 

Краткая информация об Иване Урганте

Имя: Иван Ургант

Отчество: Андреевич

День рождения: 16.04.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 195 см

Вес: 98 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: телеведущий, актер, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2018 Теги: Иван Ургант

А Вам нравится Иван Ургант как актер и ведущий? 3  

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  • 99 / 20.12.18 00:23
    -
    0
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    Лицо Урганта единственное, что не приелось мне на нашем ТВ. Всех остальных уже на дух не переношу. А еще "Елки" с ним очень люблю. Хороший тандем у них со Светлаковым вышел. Смотрю каждый год с удовольствием перед НГ
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  • Камилла / 20.12.18 00:19
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    Согласна с Вами полностью. Среди телеведущих Ургант действительно выделяется. Его юмор не пресный, а передачу действительно интересно смотреть, при всем при том, что лично я не очень люблю такой формат, для меня он скучный. Но "Вечерний Ургант" нет-нет, да включу. Еще мне очень нравится проект с его участием "Одноэтажная Америка", где они с Познером по США путешествуют. Смотрела взахлеб. И даже пересматривала.
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  • Я / 20.12.18 00:13
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    Ургант шикарный ведущий. Смотреть его шоу каждый раз не получается, но если попадаю на него, получаю истинное удовольствие от происходящего. Он остроумен, работает в интересном формате. Его легко слушать и воспринимать. Один из лучших на нашем сегодняшнем ТВ
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