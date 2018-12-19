Иван Ургант раскрыл свои самые главные недостатки
0 0
Иван Ургант откровенно рассказал о своих недостатках. Один из самых популярных телеведущих в нашей стране признался, что он является ленивым и вспыльчивым человеком. Но с этими качествами он старательно борется.
На днях актёр и телеведущий Иван Ургант дал небольшое интервью журналу "Космополитен", в котором рассказал о своем отношении к журналистике в целом и Юрию Дудю в частности, о работе со звездами и собственных недостатках.
Так, Ургант недвусмысленно выразил свое восхищение Юрием Дудем, который по его мнению знает толк в хорошей журналистике. "С приходом Юры журналистика ожила", - заявил телеведущий. Хотя до этого он считал, что профессия полностью ушла в небытие. Иван высоко оценивает тот формат интервью, который Дудь преподносит публике. Именно поэтому он с интересом наблюдает за его YouTube-каналом, считая, что может почерпнуть оттуда что-то новое и для себя.
Отдельно поделился Иван и своим личным подходом к российским и мировым знаменитостям. По его словам, ему не всегда удается разговорить гостя в студии, особенно этому препятствует наличие определенного списка допустимых и недопустимых вопросов. Но, он взял за привычку всегда заходить в гримерку к гостям, чтобы выразить им свое почтение, а заодно и наладить контакт. Часто бывает так, что с героями программы Иван вступает в настолько интересный диалог, что эфирного времени довести его до логического завершения просто не хватает. В этом случае Ургант обязательно заканчивает беседу за кулисами даже несмотря на то, что это никогда не уйдёт в эфир.
Что же касается недостатков, то всем поклонникам Урганта известно, что он отличается излишней самокритичностью. По мнению Ивана, у него есть немало недостатков, а справляется он с ними не совсем обычным способом - старается не думать о них. Самыми своими худшими качествами телеведущий назвал: лень, излишнюю вспыльчивость, непоследовательность и систематические опоздания.
Краткая информация об Иване Урганте
Имя: Иван Ургант
Отчество: Андреевич
День рождения: 16.04.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 195 см
Вес: 98 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: телеведущий, актер, музыкант
Фотографии
Фотографии
А Вам нравится Иван Ургант как актер и ведущий? 3
-
99 / 20.12.18 00:23Лицо Урганта единственное, что не приелось мне на нашем ТВ. Всех остальных уже на дух не переношу. А еще "Елки" с ним очень люблю. Хороший тандем у них со Светлаковым вышел. Смотрю каждый год с удовольствием перед НГ
-
Камилла / 20.12.18 00:19Согласна с Вами полностью. Среди телеведущих Ургант действительно выделяется. Его юмор не пресный, а передачу действительно интересно смотреть, при всем при том, что лично я не очень люблю такой формат, для меня он скучный. Но "Вечерний Ургант" нет-нет, да включу. Еще мне очень нравится проект с его участием "Одноэтажная Америка", где они с Познером по США путешествуют. Смотрела взахлеб. И даже пересматривала.
-
Я / 20.12.18 00:13Ургант шикарный ведущий. Смотреть его шоу каждый раз не получается, но если попадаю на него, получаю истинное удовольствие от происходящего. Он остроумен, работает в интересном формате. Его легко слушать и воспринимать. Один из лучших на нашем сегодняшнем ТВ