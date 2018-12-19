Иван Ургант раскрыл свои самые главные недостатки

Иван Ургант откровенно рассказал о своих недостатках. Один из самых популярных телеведущих в нашей стране признался, что он является ленивым и вспыльчивым человеком. Но с этими качествами он старательно борется.

На днях актёр и телеведущий Иван Ургант дал небольшое интервью журналу "Космополитен", в котором рассказал о своем отношении к журналистике в целом и Юрию Дудю в частности, о работе со звездами и собственных недостатках.

Так, Ургант недвусмысленно выразил свое восхищение Юрием Дудем, который по его мнению знает толк в хорошей журналистике. "С приходом Юры журналистика ожила", - заявил телеведущий. Хотя до этого он считал, что профессия полностью ушла в небытие. Иван высоко оценивает тот формат интервью, который Дудь преподносит публике. Именно поэтому он с интересом наблюдает за его YouTube-каналом, считая, что может почерпнуть оттуда что-то новое и для себя.

Отдельно поделился Иван и своим личным подходом к российским и мировым знаменитостям. По его словам, ему не всегда удается разговорить гостя в студии, особенно этому препятствует наличие определенного списка допустимых и недопустимых вопросов. Но, он взял за привычку всегда заходить в гримерку к гостям, чтобы выразить им свое почтение, а заодно и наладить контакт. Часто бывает так, что с героями программы Иван вступает в настолько интересный диалог, что эфирного времени довести его до логического завершения просто не хватает. В этом случае Ургант обязательно заканчивает беседу за кулисами даже несмотря на то, что это никогда не уйдёт в эфир.

Что же касается недостатков, то всем поклонникам Урганта известно, что он отличается излишней самокритичностью. По мнению Ивана, у него есть немало недостатков, а справляется он с ними не совсем обычным способом - старается не думать о них. Самыми своими худшими качествами телеведущий назвал: лень, излишнюю вспыльчивость, непоследовательность и систематические опоздания.