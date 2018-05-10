Шторы для кухни: фото, дизайн 2018 года, новинки

Уют и приятный внешний вид кухни во многом зависит не от шикарного ремонта или ультрасовременной мебели. Приятную обстановку создают шторы и приятные мелочи. Шторы для кухни позволят вам превратить кухонное помещение в уютный острово к для всей семьи.

Новинки дизайна 2018 года и применение разнообразных стилей и всевозможных расцветок в кухонном пространстве, способно изменить внешний вид этой зоны до неузнаваемости (это можно увидеть на фото).

Текстильные новинки 2018 года

Современные дизайнеры предусмотрели применение разнообразных материалов для дизайна кухни, всех их объединяет одно – легкость и способность быстро отстирываться. Это не случайно, ведь кухня это именно то место, где осуществляется процесс приготовления пищи, а значит загрязнение происходит значительно быстрее, нежели в других помещениях.

В этом сезоне представлены шторы из таких тканей:

Лен, хлопок, шелк, дополненные натуральной бахромой и кружевом. Они создают атмосферу домашнего уюта и ненавязчивой обстановки. Вискоза, всевозможные вуали и гобелены способны придать вашей кухне утонченность и аристократичность. Синтетическая органза, нейлон и капрон, отделанные кружевом, прекрасно вписываются в любой интерьер.

Как правило, для кухни подбираются ткани, пропитанные огнеупорным и водоотталкивающим веществом.

Параметры выбора штор для кухни

При выборе кухонного текстиля, необходимо руководствоваться практичностью использования и общим дизайном помещения. Шторы должны украшать и дополнять интерьер, а не смотреться ярким пятном, выпадающим из общего фона.

Вместе с тем, они не должны препятствовать открыванию окон для проветривания, или мешать во время использования кухни.

Для придания эстетичного вида кухне, необходимо следовать следующим правилам:

Цветовая гамма текстиля должна подчеркивать общую дизайнерскую канву. Если поддерживается концепция плавного перехода, следует выбирать оттенки, повторяющие общий цвет декора. В случаях, когда акцент делается на контрастность, важно подобрать сочетающиеся цвета, чтобы избежать эффекта инородности. Фактура кухонных занавесей имеет важное значение, поскольку именно благодаря этому фактору, можно создать ощущение легкости или массивности всего интерьера в целом. Ну и, конечно же, обязательно соблюдать стилевое решение. Смещение стилей ведет к отчуждению декоративного элемента, не принимая его в общую концепцию кухни.

Важно, чтобы текстиль штор совпадал с каким-либо другим материалом в помещении. Возможны совпадения, как по фактуре материала, так и в цветовом решении.

Практическая нагрузка кухонных штор несет в себе более веские ограничения:

Местоположение окна накладывает свой отпечаток на выбор штор. Солнечная сторона обязывает защитить окно при помощи плотных гардин или жалюзи. Северная сторона, наоборот предполагает большое проникновение света в помещение, а также добавление в кухню теплых солнечных тонов. Не следует применять в кухне атласные ткани, поскольку они будут отражать блики по всему помещению. Не стоит планировать множества складок, пышные шторы быстро потеряют нарядный вид в помещении, где много и часто готовят. Важно учесть наличие домашних животных, поскольку длинные шторы могут стать излюбленным местом для их игр и заточки когтей.

Учтите насколько близко к шторам будет стоять обеденный стол и другие предметы мебели. Возможно, в этом случае больше подойдет короткий вариант с красивыми ламбрекенами.

Основные стили 2018 года

Создавая модные новинки кухонных штор, дизайнеры учли современную тенденцию использования разнообразных стилей при создании интерьера.

классика никогда не выходит из моды. Прекрасным дополнением к классическому интерьеру традиционно принято считать плотные портьеры. В сочетании с легкой органзой или капроновыми занавесками, они дают ощущение стабильности и незыблемости. Такой стиль прекрасно подходит для кухонь больших размеров с массивным большим кухонным столом. Разнообразные ламбрекены и кисти, придадут помещению респектабельный роскошный вид.

корни стиля Прованс уводят нас на берега солнечной Франции. Такие кухни отличаются изысканностью, светлыми тонами и некой легкомысленностью при выборе расцветок. Сюда прекрасно впишутся цветочные занавески или легкие шторы с природными принтами. Цветовая гамма может быть любой, но предпочтение отдается мелкому рисунку с бледными, будто выгоревшими тонами.

один из самых любимых современными дизайнерами, сельский стиль Кантри широко используется в этом году. Здесь ваша фантазия найдет самое широкое применение. Горохи, полоски и клетки, принты животных и этнические мотивы, вот далеко не полный перечень рисунков, используемых в этом стиле. Главной особенностью должна быть подчеркнутая простота и теплый уют деревенского быта.

стиль Модерн позволяет стилистам экспериментировать с формой и длиной по собственному усмотрению. Характерной чертой модерна являются кружевные линии прозрачного тюля, часто имеющие причудливую форму. К ним дополняются бархатные строгие шторы вишневых и золотистых оттенков.

еще одним из используемых стилей в этом году, неожиданно стала Эклетика. Итальянские дизайнеры совместили строгую классику штор с модными подхватами и ламбрекенами, дополнив их элементами принта.

фьэжн напоминает нам об эпохе путешествий и наполняет нашу кухню всевозможными восточными мотивами, плавными ненавязчивыми линиями и разнообразными дополнениями из бисера, разноцветных бусин, деревянных вставок и стекляруса.

создавая модные шторы для кухни 2018 года, специалисты не забыли о вызывающем и кричащем Китче . Находящийся на грани безвкусицы стиль, способен оживить молодежную кухню, придав особенную новизну традиционному помещению. Для этого стиля характерно использование кричащих неоновых цветов. Ядовитые оттенки настраивают на активный отдых или веселую вечеринку.

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ультрасовременная мебель, включающая множество бытовой техники привлекает внимание любителей Хай-тека. Этот стиль предпочитает металлические цвета, неброские оттенки и прежде всего функциональность.

минимализм кухни 2018 года отрицает все вычурные элементы и предлагает использование спокойных тонов занавесок. Допускается правильный геометрический рисунок, строгая полоска или крупные разновидности клетки. Простота дизайна является обманчивой, используя данный стиль, важно четко выдержать каждую деталь интерьера.

Новые технологии 2018 года

Прогресс не стоит на месте. Дизайнеры придумывают все новые идеи для удобства и украшения нашего жилья. Современные технологии позволяют осуществлять самые смелые замыслы художников-модельеров:

Новинкой этого сезона становится эффект «Деграде». Он представляет собой совмещение несовместимого. Если говорить более точно, это традиционные ламбрекены, выполненные необычным образом. Плотная ткань в подобных сборках гармонирует с легкой органзой, создавая необычные линии и придавая шторам весьма необычный вид. Широко используется в этом году фотопечать. Это может быть, как готовый рисунок, выбранный из каталога, так и индивидуальная фотография, перенесенная на ваши шторы. Интересно, что дизайнеры умудрились использовать этот прием к практически всем возможным стилям. Рулонные шторы, в силу своей экономичности и функциональности, давно прижились на наших кухнях. В этом сезоне дизайнеры дополняют их фотопечатью, украшая легкими прозрачными занавесками.

Разновидности штор 2018 года

По большому счету, основной тенденцией этого сезона становится вызов существующим стилям. Придерживаясь основополагающих принципов, дизайнеры вносят изюминку в строгий стиль интерьера.

Однако следует придерживаться определенных правил при создании этого эффекта, поскольку непродуманное смешение стилей может привести к созданию чужеродного предмета в общем замысле.

Рассмотрим подробно, какие именно шторы предпочитают использовать художники в этом году:

римские шторы отличаются четкими линиями и отсутствием складок;

французские шторы содержат полукруглые складки, мягко ниспадающие по всей длине;

классические шторы дополняются в этом сезоне фотопечатью и принтами, выполненные при помощи оттенков, незначительно отличающихся от основного цвета ткани;

австрийские шторы позволяют скомбинировать мягкость французского варианта и строгость классического стиля;

японские шторы прекрасно дополняют самые разнообразные интерьеры;

лондонский вариант штор, отличается наличием крупных бантов и декоративных деталей.

Каждый сезон преподносит нам множество новинок. Главное, что должно учитываться при выборе штор, это та самая изюминка, которую мы должны внести в интерьер при помощи кухонного текстиля. В остальном, используйте рекомендации специалистов.