Приближаются новогодние праздники и в семье, где воспитываются уже не малыши сразу встает вопрос, что подарить подростку на Новый год 2019. В таком возрасте подростки уже не верят в Деда Мороза, но продолжают верить в исполнение их желаний. Воплотить мечты в реальность молодого поколения, конечно, помогут их родители, бабушки, дедушки и близкие родственники.

Выбираем правильный подарок для подростка на Новый год 2019

Выбрать новогодний презент подростку – задача не из простых. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит продумать все заранее и поинтересоваться, чем сейчас увлекаются юноши и девушки в таком возрасте.

Главное, не стоит выбирать подростку вещь, которой он может воспользоваться только через несколько лет, а также не стоит приобретать практичные вещи, которые родители покупают при необходимости в обычные дни.

При выборе подарка нельзя не учитывать интересы самого подростка. Можно просто спросить о его пожеланиях напрямую, если подросток является вашим ребенком или близким родственником. А если такой возможности нет, то можно изучить его профиль в социальных сетях или спросить у друзей.

Подарками в виде статуэток, фигурок, елочных украшений подростков точно не удивишь. Лучше оформить подарок в новогодней тематики. Так как символом наступающего года является Желтая Земляная Свинья, поэтому для оформления стоит выбирать теплые цвета: желтый, коричневый или оранжевый. Или можно взять упаковку с изображением елок, Дедов Морозов или свинок.

Самые популярные новогодние подарки для подростков

Сегодня трудно представить молодых людей без цифровых устройств. Без гаджетов они уже просто не могут обходиться, поэтому они всегда будут рады чему-то новому и современному.

Сегодня к актуальным подаркам для подростков можно отнести:

Одна из последних моделей смартфона или айфона. Такой подарок не из дешевых, но если бюджет позволяет, то лучшего подарка для современного подростка просто не найти. Большинство подростков любят слушать музыку, смотреть видео и не только дома, но и в общественных местах, поэтому для таких целей ему нужны крутые наушники. Сегодня такие устройства представлены в разном виде. Они могут быть красивыми и оригинальными, с кошачьими ушками и с принтами, что особенно понравится девушкам. Также в последнее время пользуются популярностью наушники-вкладыши в виде кусочков суш, забавных животных и грибов. Веб-камера – такой подарок позволит подростку болтать с друзьями по Скайпу. Можно купить модель с функцией фотосъемки. Для его гаджета можно приобрести оригинальный чехол. Он может быть изготовлен из дорого материала, украшен гравировкой, стразами или шуточными изображениями. Также необычной идей может стать чехол с фотографией получателя. Сенсорные перчатки – позволит молодым людям решить проблему с вечным замерзанием пальцев во время пользования телефоном. На кончиках таких перчаток предусмотрен особый материал, который реагирует на тачскрин. Эффектным подарком могут стать колонки "Танцующие фонтаны". При включении в них начинают двигаться струйки воды в соответствии со звучанием и ритмом музыки. Также в них предусмотрена подсветка, благодаря которой колонки смотрятся необычно и эффектно.

Спортивные подарки для подростка на Новый 2019 год

Сегодня большинство молодых людей выступают за активный и здоровый образ жизни. Если подросток отдает предпочтение такому образ жизни, то вопрос, что подарить на Новый 2019 год подростку отпадет сам собой, останется только выбрать.

Самый удачный список подарков для активных молодых людей можно представить так:

абонемент в фитнес-зал – это возможность заниматься спортом в любой время года;

– это возможность заниматься спортом в любой время года; фитнес-браслет – превосходный помощник в прогулках и тренировках;

– превосходный помощник в прогулках и тренировках; спортивное оборудование – отличный выбор для тренировок в домашних условиях;

– отличный выбор для тренировок в домашних условиях; сноуборд, коньки, лыжи – отличный выбор для подростков, увлекающихся зимними видами спорта;

– отличный выбор для подростков, увлекающихся зимними видами спорта; билет на спортивное состязание – хорошая возможность для подростка поддержать любимую команду.

Что подарить юной моднице на Новый 2019 год

Девушки в таком возрасте стараются отслеживать все модные тенденции и хотят выглядеть так же стильно, как модели на обложках модных журналов.

Поэтому для юной модницы можно смело выбирать подарок, который неразрывно связан с миром красоты:

Стильная сумка (рюкзак) – отличный выбор для новогоднего сюрприза. Подарочный сертификат на покупку парфюмерии и косметики – такому подарку обрадуется любая модница, которая желает иметь собственную косметику. Также можно преподнести подарочную карту на покупку модной одежды и аксессуаров. Модные солнцезащитные очки – такой аксессуар у подростков принято дарить в любое время года. Профессиональная фотосессия – возможность для девушки получить красивые фото, которыми она может поделиться в социальных сетях. Яркая и стильная бижутерия позволит девушке выделиться из толпы. Набор из модных перчаток, кепки и шарфа – также можно положить под елочку. Брендовая одежда – хороший подарок для любой девушки, которым так важно, во что они одеты и как выглядят.

Подарки для современного юноши

У мальчиков подростков есть свои представления о нужных и важных вещах. Такое мнение поможет быстро узнать, что подарить юноше подростку на Новый год:

Планер – многофункциональная игрушка, которая понравится мальчикам любого возраста и не только подросткам. Планер трудно разбить, он безопасен, его можно быстро разобрать и собрать. Юноша сможет узнать многое о полете и том, как выполняются петли. Для юношей, которые ведут свой блог просто необходимо иметь маленькую камеру, которая позволит им снимать качественное видео в любой ситуации. Сегодня многие подростки пытаются стать самостоятельными и зарабатывать собственные деньги. Поэтому такому юноши стоит подарить дорогую визитницу и кошелек. Отличным подарком может стать сноуборд, ведь сегодня большинство подростков увлекаются именно таким видом спорта.

Оригинальные новогодние подарки для подростка

Многие подростки любят не только современные, но и забавные подарки. Такие подарки стоят недорого, но обязательно порадуют близкого человека.

мистический шар, который дает ответы на все вопросы;

футболка, тарелка или чашка с фотопечатью, прикольными принтами или авторскими пожеланиями;

подставка — нагревать для чаши, которая работает от USB;

забавный будильник, например, модель убегающих часов;

именная статуэтка;

записная книжка в виде айфона;

шуточная меловая доска.

Лучший подарок на Новый Год - приключения

Что может быть лучше приключений, которые можно подарить подростку на Новый год 2019. Захватывающие эмоции и новые ощущения обязательно понравятся любому подростку.

К самым необычным идеям для новогодних приключений можно отнести:

полет в аэродинамической трубе – захватывающие и главное, неопасное приключение, которое нравится не только подросткам, но и даже взрослым;

– захватывающие и главное, неопасное приключение, которое нравится не только подросткам, но и даже взрослым; зимняя прогулка на санях – хороший выбор для прогулки с семьей или друзьями;

– хороший выбор для прогулки с семьей или друзьями; урок фигурного катания – понравится не только девушкам, но и юношам;

– понравится не только девушкам, но и юношам; игра в пейнтбол - активное развлечение для смелых и решительных молодых людей;

- активное развлечение для смелых и решительных молодых людей; мастер-класс – такой подарок будет зависеть от увлечения подростка, можно оплатить урок боевого искусства, стрельбу, кулинарию, урок вокала или мыловарения.

Полезные подарки для подростка на Новый 2019 год

Если хорошо знать все интересы и увлечения молодых людей, то для них можно выбрать полезный и нужный подарок, например:

наборы для творчества – многие подростки увлечены рисованием, конструированием моделей транспорта, многие любят выжигать по дереву или создавать собственные дизайнерские украшения;

– многие подростки увлечены рисованием, конструированием моделей транспорта, многие любят выжигать по дереву или создавать собственные дизайнерские украшения; настольная игра – отличная возможность провести время в компании друзей. Сегодня большой выбор настольных игр для любого возраста;

– отличная возможность провести время в компании друзей. Сегодня большой выбор настольных игр для любого возраста; головка – игрушка может быть изготовлена из металла, дерева или другого материала. Такой подарок поможет надолго отвлечь подростка от его ноутбука или телефона;

– игрушка может быть изготовлена из металла, дерева или другого материала. Такой подарок поможет надолго отвлечь подростка от его ноутбука или телефона; книги – всегда будут лучшим подарком для юношей и девушек.

В Новый год совсем неважно, какой будет подарок – дорогой или дешевый, главное, чтобы он был подарен с теплотой и любовью. Но все же не стоит забывать о сладостях, от разных вкусностей не откажутся не только юноши и девушки, но и взрослые.