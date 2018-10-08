Учимся красиво завязать шарф на шее

С наступлением холодов неотъемлемым элементом гардероба становится шарф. Он всегда согревает в холодное время года. Кроме того, является аксессуаром, способным выгодно подчеркнуть индивидуальный стиль и выделить из общей массы. Шарф даже может поведать окружающим о некоторых особенностях характера своего обладателя.

Можно сказать, что это последний штрих, завершающий образ. Существует огромное количество вариантов завязывания шарфа на шее. Это немаловажно при создании собственного стиля. Как это сделать красиво поверх куртки, можно узнать из пошаговых фото ниже.

Как завязать поверх куртки шарф

Выбор шарфа —серьезное и ответственное дело. Фактически от этого зависит весь образ. Неудачным выбором аксессуара можно свести на нет все старания по созданию гармоничного стиля. В то время как подходящий шарфик сделает его обладательницу ярче и выразительнее.

Магазины предлагают широкий ассортимент с различной фактурой, узорами, принтами. Среди однотонных вариантов также есть и интересные цветовые решения.

Первое, что нужно помнить: выбирая шарф, не стоит перегружать образ. При наличии однотонной и простой курточной модели, следует использовать яркие шарфы, с узорами, кистями. Отлично подойдут аксессуары в «мятом» стиле. Здесь можно и нужно экспериментировать. Если куртка необычного фасона и яркая, шарфик должен быть неброским, желательно однотонным, гармонично вписывающимся в образ, без отвлекающих моментов.

Если куртка без воротника, то выбирать шарф просто. Хорошо будет смотреться объемный, повязанный поверх куртки аксессуар. Подойдет интересный вариант – снуд. В случае наличия капюшона – аксессуар завязывается из-под низа.

Самые популярные оригинальные варианты, как красиво завязать шарф на шее поверх демисезонной куртки, представлены в пошаговых фото:

Для этого способа необходим длинный теплый шарф. Оборачивается он вокруг шеи так, чтобы один его конец оказался ниже другого. В таком положении стоит зафиксировать аксессуар брошью с двух сторон. Потребуется тонкий и широкий шарфик. Выложить его спереди так, чтобы он немного провис, собрав материал в драпировку. Приложив к шее и обернув вокруг нее концы, протянуть вперед пересекшиеся краешки. Шарф должен свободно и легко покрывать плечи. Данный способ похож на вышеприведенный. Разница в том, что кончики аксессуара спереди оформляются в объемный узел. Самый стильный вариант – завязывание в виде «жгута». Подходит для шарфиков из тонкого материала. Чтобы получить жгут из шарфа, стоит его скрутить и сделать оборот вокруг шеи. С одной из двух сторон сформировать небольшого размера, изящный «жгутик».

Несмотря на внешнюю воздушность, получается шарф, способный укрыть от ветров и мороза. Вещь, надетая таким образом поверх куртки, выглядит великолепно, стильно и практично.

Шарфы для кожаных курток

Отдельного внимания достойны шарфики для компоновки с куртками из кожи. Эти короткие вещи всегда в первых рядах рейтинга самой модной верхней одежды. Их можно носить практически целый год, выбирая вариант в зависимости от сезона. С весенними куртками хорошо подойдет хлопковый шарф или изделия из других натуральных материалов. Это может быть даже шелк.

Разноцветные и однотонные, с принтами и без, украшенные блестками, стразами, они прекрасно дополнят стильный образ. На осень стоит выбрать теплые и плотные варианты.

С кожаной курточкой отлично смотрится шарфик, завязанный в форме французского узла. Изделие складывается вдвое, накидывается на шею. Кончики протягиваются вперед. Таким образом, получается с одной стороны - петелька, с другой – «хвостики». Их нужно продеть в середину петли, оставив шарф свободно свисающим.

Хорошим вариантом шарфика станет простая классическая модель средней длины, в такой же цветовой палитре, как и курточка. Аксессуар не должен сильно выделяться.

Эффектно смотрятся объемные шарфы, небрежно повязанные как бы на ходу. Для этого стоит сделать пару оборотов вокруг шеи и завязать свободным узелком кончики. Можно оставить их свисающими. Прекрасно подходит этот вариант для шарфов из шифона, трикотажа и даже шерсти.

При умелом выборе шарфа и способе его завязки, не потребуется дополнительных аксессуаров и украшений. Достаточно одного этого интересного элемента, чтобы образ приобрел собственную «мелодию» и разнообразил серые будни.

Как завязать шарф поверх куртки с воротником и без него

Способ для любой верхней одежды: куртки, пальто, с капюшоном и без:

Накинуть шарф поверх верхней одежды. Сделать оборот сзади и перебросить вперед. Протянуть один край аксессуара в середину, зафиксировать узлом. То же самое проделать со второй его частью. Образовавшиеся «хвостики» спрятать в складки изделия.

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Ине

Как красиво и стильно завязать шарф

Способ обматывания шарфика вокруг шеи с небрежными свободными концами, позволяет укрыться от непогоды, пронзительного ветра и низких температур. А также может создать деловой стильный образ на каждый день.

В случае наличия воротника у куртки, шарф завязывается под ней, разными способами, приведенными выше.

Французский пучок усложненный

Еще один вариант, он более сложный, но не менее оригинальный:

Набросить концами за спину сложенный вдвое аксессуар. Переплести их сзади шеи. Продеть краешки под хомутом впереди, вынув их наверх.

Существует огромное количество вариантов, как красиво завязать шарф на шее поверх зимней или демисезонной куртки. Независимо от фактуры, материала, расцветки, аксессуар должен гармонировать с женским образом. На него можно сделать акцент и это приветствуется, а потому не стоит бояться экспериментировать.