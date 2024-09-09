Настоящие мужчины выбирают реальность: как избавиться от зависимости от гаджетов

Как правило, именно парни проводят слишком много времени в смартфонах и за компьютерами. Существует немало игр, которые отнимают слишком много времени, мешая тратить его на более полезные вещи, например, саморазвитие. Если вы вдруг осознали, что пора все менять, – вот несколько простых, но действенных способов уменьшить свою зависимость от гаджетов. Собрали для вас самое главное из того, что обычно говорят всевозможные эксперты.





1. Выделите время, когда вы не пользуетесь телефоном. Например, за час до сна или во время обеда.

2. Выключите все ненужные оповещения. Оставьте только самое важное. Меньше звонков – меньше соблазна проверить телефон.

3. Чем занять руки вместо скроллинга ленты? Возьмите книгу, собирайте пазлы или займитесь спортом. Главное – отвлечься от экрана.





4. Старый добрый будильник вместо телефона избавит вас от соблазна проверить соцсети перед сном и сразу после пробуждения.

5. Раз в месяц попробуйте провести выходные без гаджетов. Сложно, но оно того стоит! Вы удивитесь, сколько всего можно успеть.

6. Установите приложение, которое отслеживает, сколько времени вы проводите в телефоне. Иногда такая статистика – отличная мотивация.





7. Выходите на пробежку или в магазин без телефона. Поначалу будет непривычно, но потом вы оцените это чувство свободы.

8. Встречайтесь с друзьями лично вместо бесконечных переписок. Живое общение ничто не заменит!

Разумеется, всё это не про полный отказ от технологий, а про разумное использование гаджетов. Начните с малого, и вы заметите, как улучшится ваша жизнь. Удачи!