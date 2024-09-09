Настоящие мужчины выбирают реальность: как избавиться от зависимости от гаджетов

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Больше времени на реальные дела, лучше сон, меньше стресса. Попробуйте отложить в сторону смартфон!

Как правило, именно парни проводят слишком много времени в смартфонах и за компьютерами. Существует немало игр, которые отнимают слишком много времени, мешая тратить его на более полезные вещи, например, саморазвитие. Если вы вдруг осознали, что пора все менять, – вот несколько простых, но действенных способов уменьшить свою зависимость от гаджетов. Собрали для вас самое главное из того, что обычно говорят всевозможные эксперты.

Фото: Freepik.com

1. Выделите время, когда вы не пользуетесь телефоном. Например, за час до сна или во время обеда.

2. Выключите все ненужные оповещения. Оставьте только самое важное. Меньше звонков – меньше соблазна проверить телефон.

3. Чем занять руки вместо скроллинга ленты? Возьмите книгу, собирайте пазлы или займитесь спортом. Главное – отвлечься от экрана.

Фото: Freepik.com

4. Старый добрый будильник вместо телефона избавит вас от соблазна проверить соцсети перед сном и сразу после пробуждения.

5. Раз в месяц попробуйте провести выходные без гаджетов. Сложно, но оно того стоит! Вы удивитесь, сколько всего можно успеть.

6. Установите приложение, которое отслеживает, сколько времени вы проводите в телефоне. Иногда такая статистика – отличная мотивация.

Фото: Freepik.com / @senivpetro

7. Выходите на пробежку или в магазин без телефона. Поначалу будет непривычно, но потом вы оцените это чувство свободы.

8. Встречайтесь с друзьями лично вместо бесконечных переписок. Живое общение ничто не заменит!

Разумеется, всё это не про полный отказ от технологий, а про разумное использование гаджетов. Начните с малого, и вы заметите, как улучшится ваша жизнь. Удачи!

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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