Все, что вы хотели знать про подтяжки: советы по стилю и лучшие бренды

Представляем полное руководство по выбору аксессуара.
Подтяжки – это не просто функциональный элемент гардероба, удерживающий брюки на месте. Сегодня они стали ярким акцентом, способным подчеркнуть индивидуальность и вкус мужчины. Но как правильно интегрировать подтяжки в свой образ?
Сочетание с одеждой:
- Классический стиль. Подтяжки идеально подходят к костюму-тройке. Выбирайте тонкие модели нейтральных цветов, чтобы сохранить элегантность образа.
- Кэжуал образ. Широкие подтяжки ярких оттенков отлично сочетаются с джинсами и рубашкой. Попробуйте добавить шляпу или бабочку для завершения лука.
- Тематические вечеринки. Подтяжки с узорами или необычным дизайном добавят изюминку вашему образу на мероприятиях в стиле ретро или кэжуал.
Когда они уместны:
- Деловые встречи: Если вы хотите придать своему образу строгость и изысканность.
- Свадьбы и торжества: Подтяжки могут стать стильной альтернативой ремню, особенно если дресс-код предполагает официальность.
- Повседневная носка: Для создания непринужденного и модного образа.
Подтяжки vs. ремень: что выбрать и когда?
|Тип аксессуара
|Преимущества
|Недостатки
|Когда выбрать
|Подтяжки
|Ремень
Лучшие бренды подтяжек: от классики до современности
|Название бренда
|Особенности
|Ценовой диапазон
|Albert Thurston
|Британская классика с 1820 года. Используют высококачественные материалы, включая кожу и натуральные ткани.
|От 5 000 до 15 000 рублей.
|Paul Smith
|Знаменитый своим ярким и оригинальным дизайном. Подтяжки этого бренда подходят для смелых и креативных образов.
|От 7 000 до 12 000 рублей.
|Hermès
|Роскошь и элегантность. Используют лучшие материалы и фурнитуру.
|От 20 000 рублей и выше.
|H&M, Zara (Maag)
|Доступные варианты для повседневного стиля. Подходят для молодых мужчин, экспериментирующих с образом.
|От 1 000 до 3 000 рублей.
Подтяжки в современной моде: тренды и новинки
Актуальные материалы:
- Эластичные ткани с добавлением натуральных материалов.
- Кожа – как гладкая, так и с тиснением.
Популярные цвета и узоры:
- Однотонные подтяжки насыщенных оттенков: бордовый, изумрудный, темно-синий.
- Геометрические узоры и принты: клетка, полоска.
- Ретро-стиль: горох, винтажные узоры.
Детали и фурнитура:
- Металлические зажимы с оригинальным дизайном.
- Кожаные вставки и детали.
Комбинации:
- Сочетание разных материалов в одной модели.
- Контрастные цвета ремешков и зажимов.
Как выбрать идеальные подтяжки для своего типа телосложения
- Высокий рост: выбирайте широкие подтяжки, они помогут сбалансировать пропорции. Яркие цвета и узоры сделают образ интереснее.
- Низкий рост: отдайте предпочтение узким моделям нейтральных оттенков. Вертикальные линии подтяжек визуально удлинят силуэт.
- Крепкое телосложение: широкие подтяжки темных цветов помогут создать гармоничный образ. Избегайте ярких узоров, чтобы не привлекать лишнее внимание к области торса.
- Стройное телосложение: можно экспериментировать с любым типом подтяжек. Узоры, яркие цвета и необычные детали добавят объем и динамику образу.
Советы:
- Обращайте внимание на длину подтяжек – они должны регулироваться и подходить по росту.
- Крепления должны быть надежными, чтобы обеспечивать комфорт и функциональность.
- Сочетайте подтяжки с бабочкой или галстуком для создания завершенного образа.
Подтяжки – это больше, чем просто аксессуар. Это способ выразить себя, добавить уникальности и стиля в повседневный образ.