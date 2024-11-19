Все, что вы хотели знать про подтяжки: советы по стилю и лучшие бренды

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Представляем полное руководство по выбору аксессуара.

Подтяжки – это не просто функциональный элемент гардероба, удерживающий брюки на месте. Сегодня они стали ярким акцентом, способным подчеркнуть индивидуальность и вкус мужчины. Но как правильно интегрировать подтяжки в свой образ?

Фото: Freepik.com / @stockking

Сочетание с одеждой:

  • Классический стиль. Подтяжки идеально подходят к костюму-тройке. Выбирайте тонкие модели нейтральных цветов, чтобы сохранить элегантность образа.
  • Кэжуал образ. Широкие подтяжки ярких оттенков отлично сочетаются с джинсами и рубашкой. Попробуйте добавить шляпу или бабочку для завершения лука.
  • Тематические вечеринки. Подтяжки с узорами или необычным дизайном добавят изюминку вашему образу на мероприятиях в стиле ретро или кэжуал.

Когда они уместны:

  • Деловые встречи: Если вы хотите придать своему образу строгость и изысканность.
  • Свадьбы и торжества: Подтяжки могут стать стильной альтернативой ремню, особенно если дресс-код предполагает официальность.
  • Повседневная носка: Для создания непринужденного и модного образа.


Подтяжки vs. ремень: что выбрать и когда?

Тип аксессуараПреимуществаНедостаткиКогда выбрать
Подтяжки
  • Равномерное распределение веса брюк, что обеспечивает комфорт при носке;
  • Позволяют избежать складок и заломов на талии;
  • Могут стать изюминкой образа.
  • Требуют определенной смелости в стиле и уверенности;
  • Не всегда сочетаются с определенными типами одежды.
  • Официальные мероприятия;
  • Когда требуется особый акцент в образе;
  • При длительном сидении.
Ремень
  • Подходит практически к любой одежде;
  • Простота использования и регулировки.
  • Может создавать дискомфорт при длительной носке.
  • Оставляет следы на рубашках и может деформировать ткань брюк.
  • Повседневная носка;
  • При активном движении;
  • Когда образ требует минимализма.

Фото: пресс-служба бренда Hermès / www.hermes.com

Лучшие бренды подтяжек: от классики до современности

Название брендаОсобенностиЦеновой диапазон
Albert ThurstonБританская классика с 1820 года. Используют высококачественные материалы, включая кожу и натуральные ткани.От 5 000 до 15 000 рублей.
Paul SmithЗнаменитый своим ярким и оригинальным дизайном. Подтяжки этого бренда подходят для смелых и креативных образов.От 7 000 до 12 000 рублей.
HermèsРоскошь и элегантность. Используют лучшие материалы и фурнитуру.От 20 000 рублей и выше.
H&M, Zara (Maag)Доступные варианты для повседневного стиля. Подходят для молодых мужчин, экспериментирующих с образом.От 1 000 до 3 000 рублей.

Фото: пресс-служба бренда Albert Thurston / www.albertthurston.ru

Подтяжки в современной моде: тренды и новинки

Актуальные материалы:

  • Эластичные ткани с добавлением натуральных материалов.
  • Кожа – как гладкая, так и с тиснением.

Популярные цвета и узоры:

  • Однотонные подтяжки насыщенных оттенков: бордовый, изумрудный, темно-синий.
  • Геометрические узоры и принты: клетка, полоска.
  • Ретро-стиль: горох, винтажные узоры.

Детали и фурнитура:

  • Металлические зажимы с оригинальным дизайном.
  • Кожаные вставки и детали.

Комбинации:

  • Сочетание разных материалов в одной модели.
  • Контрастные цвета ремешков и зажимов.

Фото: Freepik.com / @cookie_studio

Как выбрать идеальные подтяжки для своего типа телосложения

  • Высокий рост: выбирайте широкие подтяжки, они помогут сбалансировать пропорции. Яркие цвета и узоры сделают образ интереснее.
  • Низкий рост: отдайте предпочтение узким моделям нейтральных оттенков. Вертикальные линии подтяжек визуально удлинят силуэт.
  • Крепкое телосложение: широкие подтяжки темных цветов помогут создать гармоничный образ. Избегайте ярких узоров, чтобы не привлекать лишнее внимание к области торса.
  • Стройное телосложение: можно экспериментировать с любым типом подтяжек. Узоры, яркие цвета и необычные детали добавят объем и динамику образу.

Советы:

  • Обращайте внимание на длину подтяжек – они должны регулироваться и подходить по росту.
  • Крепления должны быть надежными, чтобы обеспечивать комфорт и функциональность.
  • Сочетайте подтяжки с бабочкой или галстуком для создания завершенного образа.

Подтяжки – это больше, чем просто аксессуар. Это способ выразить себя, добавить уникальности и стиля в повседневный образ.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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