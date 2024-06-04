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Мужские солнцезащитные очки 2024: лучшие модели и тренды сезона

Мужские солнцезащитные очки 2024: лучшие модели и тренды сезона

Узнайте о самых модных мужских солнцезащитных очках 2024 года. В нашей статье вы найдете актуальные тренды и советы по выбору.

С наступлением лета выбор стильных аксессуаров становится актуальным не только для представительниц прекрасного пола, но и для сильной половины человечества. Удачно подобранные мужские солнцезащитные очки 2024 года подчеркнут имидж и сделают образ более эффектным. Стилисты предусмотрели актуальные тенденции при создании коллекций аксессуаров, сделали их уникальными за счет разнообразия моделей. Клео.ру представляет в этой статье обзор популярных трендов, изучив которые, вы сможете сделать выбор очков в соответствии с вашим вкусом и индивидуальными предпочтениями.

Тренды мужских солнцезащитных очков 2024

Классическая элегантность и дерзкая брутальность – все это можно встретить в коллекциях модных аксессуаров. Клео.ру советует обратить особое внимание на такие тренды 2024 года:

  • Круглые очки, известные под названием «ленноны» – маст хэв сезона. На выбор мужчин представлены модели с черными затемненными, практически не просвечивающимися линзами, или аксессуары с зеркальными стеклами. Оправа может быть в тонком металлическом варианте или из пластика, черного, коричневого или прозрачного.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Каплевидные «авиаторы» – модные очки, которые не теряют своей актуальности на протяжении многих сезонов подряд. Их популярность обусловлена тем, что они будут хорошо смотреться на любой форме лица и впишутся в любой образ. Модели гармонично смотрятся как с деловым костюмом, так и с джинсами и футболкой в неформальном стиле. 

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Еще один вариант, которым представлена сдержанная классика, – очки прямоугольной формы с тонким металлическим обрамлением. Можно подобрать и альтернативу – овальную модель. К подобным тенденциям при создании своих коллекций обращаются такие популярные бренды как Ray-Ban, Армани, Полароид и другие известные торговые марки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Помимо черного оттенка линз, пользуется популярностью универсальный серый цвет. Также востребован коричневый, который улучшает глубину восприятия, хорошо подходит для солнечных дней.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • К смелым экспериментам могут обращаться не только девушки, но и мужчины. При желании сделать стильные очки акцентной деталью образа можно подобрать цветные модели насыщенных оттенков: оранжевого, синего, желтого, зеленого и даже розового. Другая актуальная тенденция – аксессуар с градиентным эффектом, в котором стекла затемнены в верхней части и высветлены книзу.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • При желании можно подобрать очки, в которых полностью отсутствует оправа, а стекла полупрозрачные. Такие модели практически неотличимы от аксессуаров для коррекции зрения. Это идеальный вариант, чтобы придать образу особый стиль и имидж.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по выбору мужских солнцезащитных очков

Выбор очков для мужчин может быть не таким простым, как кажется на первый взгляд. Представители сильной половины человечества должны уделять этому моменту не меньшее внимание, чем девушки. Важно учесть несколько ключевых аспектов, чтобы подобрать идеальные очки, которые не только будут стильно выглядеть, но и обеспечат защиту глаз. Клео.ру рекомендует предусмотреть следующие нюансы:

  • Обратите внимание на наличие отметки о 100% защите от ультрафиолетовых лучей (UV400). Это означает, что очки блокируют все вредные UVA и UVB-излучения.
  • Тип линз при правильном подборе обеспечит комфорт в носке. В зависимости от желаемых целей можно выбрать поляризационные линзы, которые уменьшают блики. Они особенно полезны при вождении и занятиях спортом на открытом воздухе. Другой вариант – фотохромные линзы, которые темнеют на солнце и светлеют в помещении, что удобно при постоянных перемещениях между разными условиями освещения.
  • В зависимости от материала изготовления линз аксессуары можно разделить на те, что сделаны из легкого и ударопрочного поликарбоната или из минерального стекла, которое обеспечивает отличное качество изображения, но может быть более хрупким и тяжелым.
  • Тип оправы: прочный, но более тяжелый металл, легкий пластик или нейлон, характеризующийся гибкостью и прочностью одновременно.
  • Форма лица – один из определяющих факторов, с учетом которого должен осуществляться выбор очков. Обладателям круглого лица следует избегать круглых оправ, выбирать угловатые формы, которые добавят четкости. Для квадратного лица подойдут округлые или овальные оправы со смягчающим эффектом. Для овального лица можно подбирать практически все формы оправ.
  • Регулируемые носоупоры позволяют настроить очки под форму вашего носа для максимального комфорта.
  • Дужки должны быть гибкие, они обеспечивают более удобную посадку.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Выбирая мужские солнцезащитные очки 2024 года, не забывайте примерять их и проверять, как они сидят на вашем лице. Важно, чтобы они не только выглядели стильно, но и были удобными, обеспечивали надежную защиту вашим глазам. Благодаря разнообразию моделей, представленных в дизайнерских коллекциях, вы с легкостью подберете вариант на свой вкус.

4 июня 2024, 02:24
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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