Мужская одежда из 90-х: как ее носить сегодня, чтобы быть в тренде

Мода циклична, и то, что было популярно десятилетия назад, часто возвращается на подиумы и в гардеробы современных модников. Сегодня многие элементы стиля русского мужчины из 90-х вновь актуальны и могут добавить изюминку в ваш образ. Как использовать эти предметы гардероба, чтобы выглядеть стильно и современно? Давайте разберемся.

1. Спортивные костюмы "Adidas" и их аналоги

В 90-х каждый уважающий себя мужчина имел в своем гардеробе спортивный костюм с тремя полосками. Этот образ стал символом целой эпохи.





Как носить сегодня: Выбирайте современные версии классических костюмов или оригиналы в хорошем состоянии. Сочетайте их с минималистичными кроссовками и базовой футболкой. Дополните образ стильными аксессуарами, например, часами или браслетом.

2. Рубашки в клетку

Клетчатые рубашки, часто фланелевые, были незаменимы в гардеробе мужчины 90-х.





Как носить сегодня: Надевайте рубашку поверх футболки, оставляя ее расстегнутой, или завязывайте на поясе для непринужденного вида. Сочетайте с джинсами или чиносами и кедами.

3. Кожаные куртки

Классическая кожаная куртка – вещь вне времени, но в 90-х она была особенно популярна.

Как носить сегодня: Выбирайте модели с минимальным декором. Сочетайте куртку с футболкой нейтрального цвета и темными джинсами. Завершите образ кожаными ботинками или кроссовками

4. Вязаные свитеры и кардиганы

Уютные и практичные свитеры и кардиганы были любимы многими мужчинами.





Как носить сегодня: Вязаное в моде снова. Носите свитер оверсайз с узкими брюками для создания баланса. Добавьте современные аксессуары, например, шапку-бини или шарф.

5. Очки-авиаторы

Стильные и практичные, они были незаменимы.





Как носить сегодня: Очки-авиаторы подходят к разным типам лиц. Они добавят вашему образу харизмы и стиля. Выбирайте модели с защитой от ультрафиолета и качественными линзами.

6. Меховые шапки-ушанки

Меховая шапка-ушанка была неотъемлемой частью зимнего гардероба в 90-х. Она сочетала в себе практичность и национальный колорит.





Как носить сегодня: Шапка-ушанка может стать стильным и функциональным аксессуаром в холодное время года. Выбирайте современные интерпретации из искусственного меха или натуральных материалов с этичной маркировкой. Сочетайте ушанку с лаконичными пальто, парками или пуховиками. Чтобы образ выглядел современно, придерживайтесь нейтральных цветов и избегайте перегруженности деталями.

Использование элементов мужского гардероба из 90-х – отличный способ выделиться и добавить уникальности своему стилю. Главное – подходить к этому с умом и чувством меры. Сочетайте старое с новым, и вы будете выглядеть модно и оригинально.

