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Какие мужские стрижки помогают выглядеть моложе: в тренде этой осенью

Какие мужские стрижки помогают выглядеть моложе: в тренде этой осенью

Выбирайте стрижку, которая подчеркивает ваши сильные стороны и помогает чувствовать себя на пике.

Молодость – это не только отсутствие морщин. Она прячется в каждом движении, в осанке, походке и, конечно, в прическе. Современные мужчины понимают, что ухоженные волосы могут добавить уверенности и скинуть пару лет с паспорта. Если вы хотите оставаться на пике формы и выглядеть моложе, чем вы есть, пришло время обратить внимание на свои волосы. Ведь правильно подобранная стрижка может стать тем самым секретным оружием, которое сработает лучше любого крема против старения.

Основные правила

  1. Длинна стрижки: С возрастом волосы становятся тоньше, и длинные пряди уже не так украшают, как раньше. Короткие стрижки не только проще в уходе, но и создают более современный и аккуратный вид, скрывая возрастные изменения.

  2. Цвет волос: Серебро на висках – это красиво, но не каждый мужчина готов мириться с седыми волосами. Если хотите выглядеть моложе, выбирайте сложное окрашивание, которое немного осветлит волосы или придаст им натуральный оттенок, избегая слишком темных и насыщенных тонов. Обратите внимание на технику окрашивания, которая сохраняет объем и динамику прически.

  3. Уход за волосами: Блестящие, здоровые волосы – признак молодости. Используйте средства для ухода за волосами, которые увлажняют и питают, добавляя естественный блеск. Увлажняющие шампуни, кондиционеры и сыворотки помогут поддерживать волосы в идеальном состоянии.

Трендовые стрижки осени 2024 года

Фото: unsplash.com

Под ноль: Если вам подходит форма головы, стрижка «под ноль» – это идеальный способ подчеркнуть мужественность и скрыть начинающуюся седину. Она не только выглядит стильно, но и делает черты лица более резкими и выразительными.

Фото: unsplash.com

Кроп: Эта стрижка с короткими волосами на макушке и затылке, и немного удлиненными спереди – идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить объем и структуру. Кроп легко укладывается и подходит для любого типа волос, добавляя динамичности и свежести образу.

Фото: freepik.com

Волны: Если ваши волосы склонны к легким волнам, подчеркните эту природную особенность. Волнистые волосы добавляют текстуру и объем, что делает вас моложе и энергичнее. Немного хаотичные, но ухоженные волны – это безусловный тренд этой осени.

19 августа 2024, 11:30
Фото: unsplash.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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