Как носить яркую одежду мужчине и не выглядеть при этом глупо

Монохром в прошлом. Пришло время добавить ярких красок в мужской гардероб и заявить о себе смело и стильно. Но как сделать это грамотно, чтобы не выглядеть нелепо? Делимся советами для тех, кто готов выйти за рамки привычного.





Начните с малого

Если вы привыкли к классическим оттенкам – черному, серому, синему – не стоит сразу же надевать ярко-желтый костюм. Начните с небольших акцентов:

Аксессуары . Галстук, шейный платок, носки или ремень яркого цвета могут оживить образ без лишней экстравагантности.

. Галстук, шейный платок, носки или ремень яркого цвета могут оживить образ без лишней экстравагантности. Обувь. Классическая обувь нестандартного оттенка – отличный способ выделиться. Например, бордовые дерби или синие лоферы.

Комбинируйте с нейтральными оттенками

Яркие цвета лучше всего сочетаются с базовыми нейтральными тонами.

Белый и черный . Классическое сочетание, которое позволяет яркому цвету быть в центре внимания.

. Классическое сочетание, которое позволяет яркому цвету быть в центре внимания. Серый и бежевый. Мягкие нейтральные оттенки создают гармоничный фон для смелых цветов.

Изучите основы цветовой теории

Понимание того, какие цвета сочетаются между собой, поможет создавать стильные образы:

Комплементарные цвета . Расположенные напротив друг друга на цветовом круге, они создают яркие и гармоничные сочетания (например, синий и оранжевый).

. Расположенные напротив друг друга на цветовом круге, они создают яркие и гармоничные сочетания (например, синий и оранжевый). Аналогичные цвета. Расположенные рядом на цветовом круге, такие цвета дают более мягкие и элегантные комбинации (например, синий и зеленый).





Учитывайте контекст

Важно понимать, уместно ли использование ярких цветов в той или иной ситуации:

Офисный стиль . В деловой обстановке лучше ограничиться небольшими яркими акцентами.

. В деловой обстановке лучше ограничиться небольшими яркими акцентами. Свободное время. На прогулке или встрече с друзьями можно позволить себе более смелые комбинации.

Материалы имеют значение

Текстура и качество ткани влияют на восприятие цвета:

Высококачественные материалы . Шерсть, хлопок, лен и шелк лучше передают глубину и насыщенность оттенков.

. Шерсть, хлопок, лен и шелк лучше передают глубину и насыщенность оттенков. Избегайте блеска. Слишком блестящие ткани могут выглядеть дешево в ярких цветах.

Будьте уверены в себе

Ни один образ не будет выглядеть стильно, если вы чувствуете себя неуютно:

Комфорт превыше всего . Выбирайте те цвета и сочетания, в которых вы чувствуете себя уверенно.

. Выбирайте те цвета и сочетания, в которых вы чувствуете себя уверенно. Экспериментируйте. Не бойтесь пробовать новые комбинации и находить свой уникальный стиль.





Играйте с принтами

Яркие цвета могут быть представлены не только в однотонных вещах:

Геометрические узоры . Полоски, клетки и абстрактные рисунки добавят динамики.

. Полоски, клетки и абстрактные рисунки добавят динамики. Флористические мотивы. Смелый выбор для тех, кто не боится выделяться.

Следите за балансом

Главное правило – не переборщить:

Один яркий акцент . Делайте яркий цвет центральным элементом образа.

. Делайте яркий цвет центральным элементом образа. Простые фасоны. Ярким цветам лучше всего подходят простые и лаконичные крои.

Следуя этим советам, вы сможете носить нестандартные оттенки с уверенностью и стилем, не опасаясь выглядеть глупо.