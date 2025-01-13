Гормональное здоровье мужчины: что нужно знать о тестостероне?

Тестостерон – главный мужской гормон, который отвечает за многие сферы: от силы и энергии до уверенности в себе. И если кажется, что утром все валится из рук, спортзал стал местом для сна, а не для рекордов, возможно, дело в нем. Разберемся, почему так важно следить за уровнем тестостерона и как его поддерживать.

Почему тестостерон важен?

Тестостерон – это движущая сила мужского организма. Он отвечает за мышечную массу, половое влечение, настроение, уровень энергии и даже состояние кожи. Если гормона в норме, чувствуешь себя на высоте. А если его становится меньше? Тогда появляется хроническая усталость, апатия, набор веса и снижение либидо. Считается, что тестостерон в норме, если его концентрация в крови (в нмоль/л) у мужчин:

13-18 лет – 0,98-38,5

18-50 лет – 8,64-29

от 50 лет – 6,68-25,7

Признаки снижения тестостерона



Снижение уровня тестостерона может проявляться по-разному. Вот ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:



Постоянная усталость, которая не проходит даже после выходных.

Потеря интереса к спорту и активности.

Замедленный метаболизм: жир на животе растет, а мышцы уходят.

Проблемы с либидо.

Перепады настроения и снижение концентрации.

Если эти признаки стали частью жизни, это повод задуматься. Но паниковать не нужно – решение чаще всего ближе, чем кажется.

Как поддерживать уровень тестостерона?

Спорт

Силовые тренировки – прямой путь к повышению тестостерона. Регулярные нагрузки с весами стимулируют выработку гормона. Не фанат зала? Бег, плавание или даже активные прогулки помогут запустить нужные процессы. Питание

Рацион должен включать белок (мясо, рыба, яйца), полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло) и сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы). Исключи сахар и фастфуд – они только мешают. И не забывай о продуктах, богатых цинком, как устрицы, шпинат или тыквенные семечки. Сон

Мужской организм вырабатывает тестостерон именно во время сна. Если недосып стал привычкой, гормональный баланс пойдет наперекосяк. Идеальный сон – 7–8 часов в затемненной комнате без гаджетов. Уровень стресса

Кортизол – гормон стресса – прямой враг тестостерона. Постарайся минимизировать стрессовые ситуации, а если это сложно, добавь в жизнь медитации, дыхательные практики или просто выделяй время на расслабление.

Когда нужно обратиться к врачу?



Если здоровый образ жизни не помогает, а симптомы усиливаются, визит к эндокринологу или урологу обязателен. Врач поможет сдать анализы, определить уровень гормона и при необходимости назначить терапию.



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