5 вариантов наручных часов для современного джентльмена

В мире мужской моды наручные часы занимают особое место. Они являются не только инструментом для отслеживания времени, но и отражением стиля, статуса и личных предпочтений владельца. Редакция "Клео.ру" делится подборкой мужских часов, которые станут идеальным дополнением образа современного джентльмена.

1. Omega Seamaster Diver 300M Co-Axial Master Chronometer





Классика от Omega, эти часы сочетают в себе изысканный дизайн и передовые технологии. Корпус из нержавеющей стали, керамический безель, водонепроницаемость до 300 метров и сертификация Master Chronometer делают их идеальным выбором для активных мужчин.

Цена: около 5 000 долларов

2. TAG Heuer Carrera Calibre 16

Элегантные и спортивные, часы Carrera стали иконой бренда TAG Heuer. Модель оснащена хронографом, датой и сапфировым стеклом. Стальной корпус и браслет придают часам современный вид.

Цена: около 4 500 долларов

3. Breitling Navitimer 8 Automatic 41

Navitimer 8 сочетает в себе авиационное наследие Breitling с современным дизайном. Часы оснащены автоматическим калибром, имеют водонепроницаемость до 100 метров и четкий легко читаемый циферблат.

Цена: около 3 800 долларов.

4. Tudor Black Bay Fifty-Eight





Инспирированные классическими дайверскими часами 1950-х годов, эти модели от Tudor предлагают винтажный стиль с современными технологиями. Механизм собственной разработки, водонепроницаемость до 200 метров и превосходная отделка делают их привлекательным выбором.

Цена: около 3 700 долларов

5. Oris Aquis Date

Практичные и надежные часы для ежедневного ношения. Oris Aquis Date оснащены автоматическим механизмом, керамическим безелем и водонепроницаемостью до 300 метров. Отличное соотношение цены и качества.

Цена: около 2 200 долларов

Инвестируйте в стиль и качество, выбирая часы, которые будут служить вам долгие годы, подчеркивая ваш статус и индивидуальность.

