Оверсайз или облегающий силуэт: какими будут модные фасоны платьев осенью 2023 года

С наступлением прохладной погоды для любой девушки станут находкой женственные, но при этом теплые и уютные предметы гардероба. Дизайнеры в полной мере проявили фантазию, создавая модные фасоны платьев на осень 2023 года. В зависимости от оформления декоративными элементами, покроя, цветовой гаммы вещи подойдут для повседневной носки, посещения офиса или вечернего выхода.

Как выбрать фасон платья

Удачно подобранная модель способна выигрышно подчеркнуть достоинства фигуры. Девушкам, выбирающим платье, рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

Фактура ткани способна подчеркнуть возрастные особенности. Молодые девушки могут выбрать для этого материал с рифлёной фактурой. Женщинам за 40 лет лучше подобрать изделия из гладкой ткани. Стоит учесть, что блестящая ткань способна придать дополнительную полноту. Исходя из этого, обладательницам пышных форм рекомендуется отдавать предпочтение матовым материалам.

При выборе длины стоит учитывать рост девушки. Модели макси будут хорошо смотреться на высоких женщинах. Девушкам небольшого роста стоит подбирать варианты мини или миди.

При необходимости скрыть недостатки фигуры обратите внимание на фасоны «футляр», «трапеция», «ампир» с завышенной талией. Стройным девушкам хорошо подойдут облегающие силуэты, примером которых служит платье-лапша.

Цвет платья играет важную роль при выборе вещи. При желании скрыть полноту рекомендуется обращать внимание на тёмные однотонные изделия. Корректирующим эффектом обладают контрастные вставки, используемые при оформлении фасона «футляр». Детали имеют более тёмный оттенок по сравнению с основным цветом вещи. При желании подобрать яркий насыщенный тон рекомендуется учитывать цветотип девушки. С учётом особенностей внешности останавливаются на холодных либо тёплых оттенках.

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Актуальные фасоны платьев

В дизайнерские коллекции включены разнообразные модели, способные в полной мере удовлетворить предпочтения модниц. Составить представление о стильных новинках помогут фото интересных образов. С наступлением осеннего сезона женщинам рекомендуется обратить внимание на следующие фасоны:

Платья-рубашки незаменимы для составления повседневного лука. Преимущество модели заключается в её универсальности, поскольку она подойдёт для разных типов фигур. Длина мини подчеркнёт стройные ноги, удлинённая рубашка поможет скрыть имеющиеся недостатки. Вещь предлагается в лаконичном прямом покрое или свободном варианте оверсайз.

В тренде модели, дополненные поясом. Фасон особенно актуален для обладательниц тонкой талии, поскольку сможет дополнительно подчеркнуть её. В зависимости от индивидуальных предпочтений подбирают тонкий лаконичный ремешок либо широкий пояс, выступающий акцентной деталью. Последний создаётся в виде эластичной резинки или дополняется металлической либо пластмассовой пряжкой.

Интригующие нотки в образ привнесёт модель, имеющая «голый» эффект. Неоднозначная тенденция подойдёт для любительниц смелых экспериментов. Вещь требует дополнения плотной, непросвечивающейся подкладкой. В качестве верхнего слоя выступает прозрачная ткань. Органза подойдёт для создания расклешённого силуэта. Фасон «футляр» воплощается с помощью ажурного кружева.

Уютный лук помогут оплатить трикотажные модели. Изделия представлены в популярном фасоне «лапша» или в спортивном стиле. Встречаются трикотажные платья с юбкой, дополненной мелкой плиссировкой.

В осенний сезон незаменимо платье, выполненное с помощью вязки. При создании вещи прибегают к женственной ажурной структуре. Другая тенденция – изделия из толстых шерстяных нитей. Из данного материала отлично получается платье-свитер прямого кроя или свободного оверсайза.

Любительницы спортивного стиля оценят модели, сделанные в виде толстовки. Вещь дополняется капюшоном с утягивающим шнурком и скрытым карманом в передней части.

Неординарной новинкой станет платье, дополненное интересными вырезами, которые могут располагаться в самых разных местах: в зоне декольте, в области пояса, подола, на спине. Детали сделают образ загадочным и привнесут в него пикантные нотки.

Остаются актуальными фасоны, дополненные пышными рукавами-буфами. Элементы составляют эффектный контраст с облегающим фигуру силуэтом.

Девушки, проводящие много времени в офисе, оценят деловые фасоны, сделанные в виде сарафанов. При изготовлении предпочтение отдаётся плотному материалу: шерстяной ткани, твиду, жаккарду. Сарафан выполняется в сдержанном цвете, органично вписывается в деловой дресс-код. Допускается дополнение принтами в нейтральных оттенках. Лидирующие позиции занимают клетка, узор «ёлочка», полоска. При выборе последней рекомендуется отдавать предпочтение продольному или диагональному расположению, зрительно вытягивающему силуэт.

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С чем носить платье

Осенью 2023 года столь женственный предмет гардероба рекомендуется сочетать со следующими вещами:

Облегающее мини будет гармонично смотреться с высокими ботфортами и удлинённым полушубком, наброшенным поверх.

Классику длины миди с полурасклешённым силуэтом рекомендуется сочетать с традиционным пальто прямого покроя. Органичным дополнением станут сапоги на устойчивом каблуке.

Платье-рубашка хорошо смотрится с массивными кроссовками или ботинками на шнуровке. В качестве верхней одежды подойдут дутые куртки, пуховики, пальто-оверсайз.

Платье спортивного стиля дополняют обувью в аналогичном оформлении. Прекрасно подойдут утеплённые кеды либо кроссовки. Поверх набрасывают пуховик, дублёнку-авиатор, искусственную шубу-чебурашку.

Деловые сарафаны сочетают с лаконично оформленными сапогами либо ботильонами. В качестве верхней одежды подойдет классическое пальто приталенного либо прямого силуэта.

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Подведем итог

Модные фасоны платьев на осень 2023 года представлены разнообразными дизайнами. В зависимости от выбранной стилистики девушки смогут составить эффектные повседневные, вечерние, деловые образы. Подбор облегающего, расклешённого, свободного покроя поможет скорректировать имеющиеся недостатки фигуры либо, напротив, подчеркнуть достоинства.