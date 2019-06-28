Модные юбки осень-зима 2019-2020 года

Модные показы осенне-зимних коллекций предстоящего сезона 2019-2020 годов уже отгремели. На подиумах стилисты представили множество различных вариантов юбки. Дизайнеры предложили интересные фасоны, которые показаны на представленных фото. А модные тенденции на юбки, описанные ниже, помогут сделать выбор и купить изделие на свое усмотрение.

Модные тенденции

Выбирая юбку нужно четко понимать, где и когда ее надевать. Юбка для делового стиля и для повседневного - абсолютно разные вещи. Для делового стиля выбирают более скромные, неброские фасоны и цвета, для повседневного, наоборот, предпочтения отдаются ярким цветам и коротким моделям.

Модные юбки в этом году представляют собой разнообразие фасонов и цветов. В коллекциях брендов представлено множество новинок различных фасонов, но основные - это длинные юбки макси или пышные, многослойные модели средней длины.

Юбки плиссе

Заметный тренд нового сезона осень-зима 2019-2020 году - плиссированные модные юбки. Такие модели придают образу молодость и свежесть, поскольку сегодня они не ассоциируются со школьной униформой или униформой американских колледжей.

Плиссированные юбки представили в своих коллекциях такие бренды, как Christian Dior, Gucci и Luca Luca. Такие модели можно сочетать практически с чем угодно.

Плиссированные юбки черного или серого цвета могут прекрасно вписаться в деловой стиль, модели ярких цветов лучше всего подойдут для casual стиля. Самое удачное сочетание это юбка яркого цвета с белым верхом, например, белой блузкой или белой футболкой.

Романтические и легкие модели могут быть различной длины. Фасон пользуется спросом как у юных красоток, так и у зрелых дам. Такие изделия должны быть в гардеробе каждой женщины. К ним надевают топы, майки, футболки. Их носят с пиджаками, кардиганами.

Мини юбки

Мода меняется, но мини юбки остаются. По подиуму, по-прежнему, дефилируют модели в коротких мини юбках. Они всегда появляются в осенних и зимних коллекциях модных домов. Более удачный вариант модного лука, чем короткая юбка с джемпером или оригинальной рубашкой трудно представить.

Дизайнеры из модных домов Gucci, Just Cavalli, Nina Ricci не оставили модниц в новом сезоне 2019 года без их любимого предмета гардероба. Мини юбки - это минимализм и простота форм.

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Хорошо подобранная короткая юбочка простой формы и без лишних элементов может легко вписаться в деловой стиль. Но подбирая мини юбку для такого образа, нужно очень внимательно следить за длиной и учитывать дресс-код.

Модные тенденции продемонстрированы в фото-коллекции осенне-зимнего сезона 20192020.

Юбка карандаш

Юбка карандаш - классика делового стиля. Зауженная модель, достаточно длинная идеально подходит для деловых встреч. В этом году в моде будут обтягивающие юбки-карандаши. Такие предметы гардероба подчеркивают фигуру, придают образу соблазнительности и элегантности.

Модель черного цвета давно стала must-have и востребованным предметом в шкафу каждой дамы. За счет высокой талии такая юбка делает фигуру стройнее, этот эффект можно увеличить благодаря широкому поясу.

Узнать о модных тенденциях осени 2019 года стоит уже сейчас, чтобы заранее подготовиться к предстоящему сезону. Помогут определиться с выбором фото, предоставленные ниже.

Подобные фасоны ввел в моду Кристиан Диор. Такие модели идут практически всем женщинам. С ними составляют различные образы. К юбкам надевают рубашки, блузки. Их дополняют лодочками. А также носят с тонкими свитерами, которые заправляют под пояс или кроп-топами.

Одевать такую юбку с завышенной талией можно в сочетании с простыми жакетами и блузками, и на работе не будет равных: в стиле и элегантности.

Юбка солнце

Юбка солнце - это романтика и нежность. Пожалуй, такая модель в 2019 году - самый подходящий вариант одежды для романтического свидания. Выбирайте юбку солнце из легких материалов, тогда при ходьбе она будет особенно эффектно развиваться, что не оставит равнодушным ни одного мужчину.

Одно из главных преимуществ этой юбки в том, что она подходит для любой фигуры. Это отличный вариант для девушек с фигурой плюс-сайз.

Выбор длины такой юбки практически ничем не ограничивается. Можно попробовать как короткие модели, так и варианты с длиной ниже колен. С модными тенденциями можно ознакомиться в предоставленной осенне-зимней фото-коллекции.

Кожаные юбки

Практичные, универсальные модели для уличных и деловых обликов. Их надевают с рубахами, блузами, свитшотами, кроп-топами. Фасон самый разный: «карандаш», «солнце», «колокольчик», трапециевидный вариант. Изделия имеют завышенную талию, выглядят романтично и стильно. Среди расцветок особенно актуален горчичный оттенок.

С накладными карманами

Подобная модель - новинка сезона. Хотя смотрится она по-спортивному, но очень женственно. Навесные карманы невероятно украшают изделие, особенно, если они контрастных оттенков.

В спортивном стиле

Такие модели понравятся почитательницам активного образа жизни. Они могут быть очень короткими или удлиненными. Изделия имеют крой не сковывающий движения. К ним надевают кеды, кроссовки, слипоны. Модные осенне-зимние юбки шьют из однотонных, ярких, принтованных тканей. Их носят с удлиненными свитерами и туниками.

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Виниловые юбки

Подобные изделия будут невероятно популярны зимой 2019-2020 годов. Необыкновенные фасоны соблазнительны, женственны. В моде макси, мини, миди. Очень актуальны асимметричные модели, а также юбки оформленные разрезами.

С бахромой и перьями

Модели, отделанные необычными декоративными элементами, останутся актуальны не один сезон. Подобными деталями украшают подол или все изделие. В моде броские расцветки и спокойные оттенки.

Юбки с пайетками

Модные тренды на сверкающие модели появились и в летних коллекциях. Эффектные изделия дополняют спокойными вещами.

Если такую юбку носить с нейтральным верхом ее можно включать в ежедневный образ, на прогулку либо работу. Комплект получается очень нарядным.

Клетчатые юбки

Изделия с подобными принтами всегда популярны. В тренде самые разные фасоны. Они смотрятся весьма интересно. Образы получаются нескучными и яркими.

Джинсовая юбка

Любимый многими модницами тренд из 90-х. Подобный предмет одежды безусловный лидер сезона. Особенно эффектно смотрится модель, украшенная бахромой. Удлиненный фасон комплектуют с футболкой поло, ремнем, кедами.

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Юбка миди с запахом

Необыкновенно женственная модель весьма популярна сейчас. Ее надевают в офис, на романтическое свидание. Такие модели дополняют рубахами свободного покроя, яркими свитерами.

Прозрачные, сетчатые юбки

В тренде оригинальные модели юбок, выполненные из тончайших материалов. Их выбирают смелые, раскрепощенные женщины. Однако скромницы могут носить мини-шорты или боди под юбки. Такие модели одевают на вечеринки, так как для осени и зимы они согревать не будут.

Для модных изделий 2019 года использовали шифоновые, тюлевые, пластиковые материалы. Есть летящие силуэты и обтягивающие вариации. Подобные юбки дополняют рубашками либо пуловерами, заправляемыми под пояс.

И не должно смущать то, что материал юбки намного тоньше верха (свитера, свитшота, пиджака), как раз это и в моде, как видно на фото в осенне-зимней коллекции. Такие тенденции продолжают лидировать.

Модные расцветки

В моде базовые цвета: черные, серые, белые оттенки. А также очень актуальны коричневые, бежевые тона. Дизайнеры не обошли вниманием яркие окрасы. Это красные, оранжевые, горчичные, желтые краски.

Юбки нового сезона отличаются многообразными и интересными решениями. Каждая модница найдет для себя подходящую модель.

Одной из неотъемлемых вещей осенне-зимнего гардероба 2019-2020 годов является юбка. Это один из главных символов женской соблазнительности.

Хорошо подобранная юбка подчеркнет достоинства женской фигуры и сделает образ изящным. А модные тенденции и фото-коллекция помогут представительницам прекрасного пола сделать выбор.