Уличная мода на осень-зиму 2019-2020 года

Модные показы, посвященные осени и зиме 2019-2020 годов прошли, поэтому уже можно делать выводы об основных тенденциях холодного сезона. Заблаговременно ознакомившись с трендами уличной моды из новых коллекций мировых кутюрье, модницы могут всегда оставаться стильными.

Что нового в уличной моде

Каждый сезон дизайнеры совершенствуют и обновляют модные тенденции, благодаря чему модницы могут в любое время года выглядеть красиво и стильно.

Конечно же, каждая последующая коллекция значительно отличается от предшествующих. Однако, если внимательно приглядеться к деталям, можно заметить определенные сохраняющиеся тенденции.

Например, характерной чертой модной осенне-зимней одежды является тяжелая ткань светлых оттенков. Таким образом, обращая внимание на общие модные тенденции уличной моды на осень-зиму 2019-2020 гг., любая дама может всегда выглядеть стильно.

Большинство образов, присутствующих на мировых показах мод, невозможно привнести в жизнь ввиду их завышенной экстравагантности. Но опираясь на эти модные луки, можно создать свой собственный модный лук. Для этого нужно всего лишь обратить внимание на основные тренды, фасоны, используемый материал и, конечно же, цветовую гамму.

Модные костюмы

Главным трендом уличной моды холодного осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов станет костюм. Это может быть как двойка, так и тройка. Для офисной жизни такая одежда просто незаменима. Костюм всегда выглядит стильно, респектабельно и к тому же в нем очень комфортно чувствует себя женщина любой комплекции.

Правильно подобранный костюм способен скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства. Основные тенденции данного предмета гардероба можно увидеть на фото и сделать свой выбор, дополнив гардероб модной вещью.

Брючные костюмы этой осенью и зимой отличаются более сложным и интересным покроем. В тренде свободный стиль, поэтому брюки палаццо будут, как никогда, кстати. Жакет из того же материала сделает образ еще более оживленным.

Деловые женщины в этом сезоне могут приобрести костюм из дудочек и жакета, подчеркивающего талию; для дам, предпочитающих свободно сидящие вещи, отлично подойдет оверсайзный жакет и брюки-кюлоты, которые можно заменить и спортивными моделями.

В модной цветовой палитре присутствует коричневый, бежевый, серый и светло-розовый оттенки. Классические цвета всегда остаются в тренде – это черный и красный. Материал для костюма можно подобрать, какой душе угодно. В моде вельвет, джинса, бархат.

Черная кожа

Кожа в этом холодном сезоне присутствует не только в верхней одежде, но и в более легких нарядах. В коллекциях каждого дизайнера нашлось место для лаковой, матовой и вывернутой кожи. Вещи из этого материала подходят не только молодым эпатажным особам, но и дамам с более консервативным стилем. Благодаря кожаным вещам любая модница будет выглядеть неповторимо и стильно.

Джинса

Мировые кутюрье отмечают, что осенне-зимний сезон 2019-2020 гг. имеет свои особые основные тенденции уличной моды, в соответствии, с которыми и нужно выбирать одежду.

Представительницам прекрасного пола рекомендуется выбирать вещи, отвечающие трем факторам:

• модно;

• тепло;

• комфортно.

Модные тренды в этом сезоне не обошлись без одежды из джинсовой ткани. Ведь именно эти вещи отвечают сразу всем 3 факторам высокой моды. На осень и зиму можно приобрести не только джинсы, но и юбки, куртки, комбезы и платья из этого замечательного материала.

Огромным преимуществом джинсы является ее отличная сочетаемость с кожей и замшей, которые в этом сезоне тоже в моде. С помощью этих материалов можно создавать самые невероятные яркие луки. Уличная мода в холодном осенне-зимнем сезоне 2019-2020 годов будет только радовать всех модниц буйством красок и фасонов.

Основные тенденции можно увидеть на фото и пополнить свой гардероб стильными вещами.

Вязаные вещи

Вязаная одежда представляет особое направление в моде. Она удобная, деловая, и перед стильными дамами отворяет многообразие различных тонов и расцветок, а также стилей. В коллекции осень-зима отлично будут выглядеть хитоны крупной вязки, теплые свитера. Они идеально гармонируют с плотно облегающими брюками из джинсовой ткани.

В сочетании с произвольным материалом к ним прибегают для создания светского образа. К укороченным брюкам или юбке подходит вязаный пуловер.

В нынешнем сезоне длину и фасон наряда выбирают любительницы стильной одежды. Женщины любого возраста вправе пополнить гардероб плащами, свитерами или вязаными платьями. Продемонстрировать самый необычный лук дают возможность многообразие моделей, тип и длина рукавов.

В создании уникального, модного стильного образа даже в холодную погоду помогают многослойность и несимметричность, украшения, узоры, аппликации и вышивки.

Верхняя одежда – выбираем тепло и комфорт осенью и зимой

Выбрать теплую, комфортную одежду в новом сезоне практически в один голос советуют дизайнеры различных домов моды. Согреть в самый лютый холод – главное предназначение верхней одежды, при этом она должна оставаться стильной и элегантной. Привередливым модницам придутся по душе осенне-зимние тренды, созданные известными кутюрье.

Подготавливаясь к предстоящим холодам в 2019 году, они советуют расширить гардероб дутым пуховым пальто или порадовать себя комфортабельной курткой в спортивном стиле. Не сдают своих позиций, оставаясь, как и прежде, на пике популярности, дубленые полушубки и роскошные меховые изделия. С одеждой из джинсовой и вязаной ткани идеально сочетается пальто ярких цветов.

Огромным многообразием стилей уличная мода порадует любительниц моды зима. Много оригинальных подарков ожидает почитательниц милитари, кантри и ковбойского стиля. Придать осенним краскам яркости помогут комбезы с меховыми вставками или пижамные брюки – теплые и спортивные вещи.

Сильное плечо

Дизайнеры вновь акцентировали внимание на плечах. Если в прошлом сезоне они сосредоточились только на жакетах, то в этот раз в поле их внимания попали повседневные платья. Плечи на них модельеры подчеркнули при помощи скульптурных оборок, на нарядных топах дополнили трехмерными аппликациями, на вечерних нарядах добились эффекта благодаря рукавам из рюшей.

Красно-черная клетка

Большую роль в модной повестке уличной моды продолжает играть клетка. Осенью и зимой в 2019-2020 годах в центре внимания оказалось черно-красное соединение. Тип рисунка не столь важен. И немного дерзкая клетка-буффало, получившая название принт лесоруба, и интеллигентный тартан отлично будут смотреться на фоне опавшей листвы.

За творческим подъемом следует обратиться к коллекциям, которые представили Marine Serre, Redemption, Christian Dior, основные тенденции которых можно увидеть в коллекции ниже.

Что советуют дизайнеры для уличной моды

Создавая осенний и зимний образы, дизайнеры рекомендуют различные новации и новинки, они предлагают модницам самим принять участие в построении смелых луков. Свободные формы, многослойность, а также ряд будничных направлений будут в приоритете.

Этот сезон дает модницам возможность экспериментировать, и воссоздать образ в стиле модерн, ретро или бохо шик. Для любого романтического лука составляют комплект.

Дизайнеры советуют укомплектовать гардероб разнородными шапочками, шарфиками и сумками.

Для создания удобного лука в осенне-зимнем сезоне 2019-2020 годов допускается одновременное использование нескольких теплых вещей. Основное условие в уличной моде при подборе одежды – практичность.

Главное, не сковывать свободу движений, не ограничивать ее, подбирая разнообразные комбинации. Об основных тенденциях можно узнать из фото-коллекции и обновить свой гардероб к предстоящим холодам заранее.