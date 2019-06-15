Тренды на платья-рубашки 2019 года

Платье-рубашка – универсальный наряд, который подойдет как для полных, так и для стройных девушек. На фото представлены новинки 2019 года. В новом сезоне дизайнеры прекрасно поработали, и включили в свои коллекции оригинальные модели.

Модные тенденции 2019 года на платья-рубашки

Что касается новинок, то их будет очень много. Чтобы наряд был стильным, необходимо ознакомиться с модными тенденциями.

К основным их них относятся следующие:

флористические мотивы;

приталенные модели с поясом;

полупрозрачные ткани;

вышивка;

деним;

стиль кэжуал.

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Что касается тканей, то модными будут приятные к телу материалы. Почему бы не обратить внимание на шелк, батист, шифон, атлас. Также часто встречаются и грубые ткани: шерсть, трикотаж. Вещи, пошитые из этих материалов, подойдут для холодного времени года.

Среди принтов популярны будут следующие узоры:

горошек;

растительность;

полоска;

абстракция.

Все это будет модно в новом сезоне. Наряды благодаря декору приобретут изюминку, и помогут девушке выделиться в толпе.

С чем носить летом

С чем носить платье-рубашку в летний период подскажут специалисты. На фото представлены новинки 2019 года. С приходом теплых дней хочется преобразиться, и примерять стильные наряды.

Платья оверсайз – это именно, то что нужно. Внешне они напоминают ночную сорочку, но при этом смотрятся довольно женственно и элегантно. Эти наряды могут выступать как отдельный элемент одежды. Дополнить образ помогут маленькие сумочки, рюкзаки.

Юные модницы могут примерять платье-рубашку с легинсами, цветными колготками. Лук получится стильным, внимание окружающих людей гарантировано.

Что касается обуви, то предпочтение следует отдавать туфлям на высоком каблуке. Босоножки на тракторной подошве, кеды, сникерсы также будут уместны.

Платье-рубашка круглый год

Наряд универсальный, его можно носить в любое время года. Главное, правильно составлять луки. В таком случае образ получится ярким и интересным.

Зима. Для зимнего периода можно выбирать модель в полоску, клетку. А вот низ в этом случае должен быть однотонным. Платье будет интересно смотреться с джинсами, кожаными легинсами, плотными колготками. Если воротник рубашки будет выглядывать из-под свитера, то лук получится стильным. Осень-весна. В прохладные вечера платье-рубашка выручит любую девушку. Хорошо если наряд будет выполнен из денима, хлопка, шерсти. В сочетании с узкими брюками, джинсами он смотрится потрясающе. Шелковый шарф или кожаный ремень удачно дополнит образ. Сочетать вещь желательно с сапогами. Для удобства стоит выбирать обувь без каблука.

Модные идеи для полных дам

Новинки 2019 года для дам с пышными формами представлены на фото. Платье-рубашка существует уже давно, и с каждым сезоном только приобретает новые фасоны.

Полные девушки отказываются примерять такие модели, и совершенно напрасно. Главное, правильно выбрать наряд. В результате он станет прекрасным дополнением образа.

Что же подходит дамам с пышными формами:

Приталенная модель. Хорошо, если у платья будут вытачки на талии. Длина вещи должна быть до колена. Таким образом удастся скрыть полные бедра. Наряд в пол – это разумное решение. Фасон с воротником. Идеально подходит для деловой встречи. В таких моделях юбка расклешенная, а ремень придает фигуре некоторые очертания. Этот вариант является находкой для полных дам. С его помощью удастся спрятать бедра и очертить линию талии. Свободный крой. Наряд напоминает рубашку на несколько размеров больше. Но это лишь видимость, на самом деле модель смотрится бесподобно. Предпочтение следует отдавать легким тканям. Шифон станет прекрасным выбором. Этот материал создает лишний объем, а сборки образуют многослойность. Платье-рубашка свободного кроя прекрасно подходит для полных дам на лето. По фото можно ознакомиться с новинками 2019 года. Сафари. Многие модницы обратили внимание на стиль сафари. Такой наряд подходит сдержанным девушкам с тонким чувством стиля. Главная особенность этой модели состоит в наличии карманов, платье сшито из плотной ткани. Прямой крой позволяет скрыть полные бедра. Фасон, облегающий грудь и талию, подчеркивает достоинства фигуры.

Полным дамам в новом сезоне будет что выбрать. Известные дизайнеры в своих коллекциях представили новинки, которые уже в скором времени смогут примерять модницы. Каждый из вариантов заслуживает внимания, и наверняка, найдет своих поклонников.

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Шьем сами (выкройки)

Сшить платье-рубашку не так сложно, как кажется на первый взгляд. Новинки 2019 года с выкройками представлены на фото. Этот наряд не выходит из моды уже много сезонов подряд. Поэтому стоит обязательно пополнить гардероб модной вещицей.

Почему бы не сделать ее своими руками. Ведь для этого не требуется много времени и сил. Благодаря фантазии удастся любые идеи воплотить в жизнь.

Материалы для работы:

2 м ткани;

пуговицы;

нитки;

ножницы;

мел;

иголка;

клеевой пистолет;

выкройка.

Последовательность выполнения:

Делаем выкройку. Деталь полочки немного продлеваем, оставляем планку для застежки. Если есть желание, спинку можем сделать с кокеткой. Рукава немного подрезаем, предусматриваем манжеты. Выкраиваем деталь воротника. Для этого измеряем срез горловины. Рисуем прямоугольник. Большая его сторона будет равна отмеренному значению. Маленькая сторона – примерно 2 см. Одну сторону фигуры поднимаем на 3 см, плавно сгибаем. Таким образом получаем стойку для воротника. Рисуем линию, которая будет симметрична верхней части стойки, но длина ее будет немного меньше. От линии дорисовываем воротник желаемой формы. Воротник, планку, манжеты проклеиваем дублирующим материалом. Срезы обрабатываем на оверлоке, элементы сшиваем. Рукав вшиваем в открытую пройму. Сгибы проутюживаем. Отмечаем место их пересечения, проводим линию. Скалываем на угол, сметываем. Прокладываем строчку, лишнее обрезаем. Все проутюживаем, изделие выворачиваем. Петли выметываем, пуговицы пришиваем. Наряд можно украсить нашивкой. Осталось обновку примерять, и можно выходить в свет.

Платье-рубашка – универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой модницы. Его можно носить на деловую встречу, прогулку с друзьями или романтическое свидание. Образ всегда будет безупречным.