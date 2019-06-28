И в пир, и в мир: образы с джинсами на все случаи жизни

Сложно представить гардероб, в котором нет хотя бы одной пары джинсов. Эта вещь настолько универсальна, что носить ее можно с чем угодно.

Идеальные брендовые джинсы найдутся для любого случая − самые популярные луки рассмотрим вместе с маркетплейсом Aizel.

Стать заметной на вечеринке

Вечеринка – повод нарядиться и выглядеть оригинально. С джинсами легко создать яркий образ, особенно если это розовые джинсы с леопардовым принтом Gucci. Такая модель станет центральным элементом лука и обязательно привлечет внимание.

Но стоит помнить, что леопардовый – очень активный рисунок, он не терпит экспериментов. Поэтому остальные предметы образа должны быть максимально нейтральными. Лучший верх для джинсов с принтом – однотонные вещи черного, коричневого и белого цвета. Если хочется больше акцентов, можно дополнить образ яркой обувью – но не терять чувство меры.

В пределах дресс-кода

С джинсами можно создать много сочетаний для работы в офисе с умеренным дресс-кодом. Самый простой вариант – выбрать черные или темно-синие джинсы без потертостей.

Например, такие, как джинсы-клеш Stella McCartney. Простые и элегантные, они прекрасно сочетаются с классическим верхом. Шелковые блузы, однотонные рубашки и универсальные модели жакетов отлично дополнят деловой образ, сохранив его демократичность.

Незаменимый атрибут стиля casual

Простой, комфортный и в то же время стильный сasual уже много лет остается основным модным направлением. Его базовая вещь – практичные и удобные джинсы, которые не сковывают движений и прекрасно сочетаются со множеством вещей.

Это, например, черные джинсы прямого кроя Emporio Armani. В сочетании с блузками, джемперами и кардиганами из натуральных тканей они создадут образ, подходящий для работы и отдыха. Модель можно носить как с кроссовками, так и элегантными лодочками.

Для активной жизни

Джинсы идеально подходят для спортивных образов и приверженцев активного образа жизни. Такой лук легко создать с темно-синими джинсами Adolfo Domingues. Завышенная талия и прямой крой позволят чувствовать себя комфортно и уверенно в движении.

Модель отлично сочетается с кроссовками и спортивными свитшотами. Но если эти предметы заменить блузкой и шпильками, из спортивного лука легко получится элегантный наряд для работы или свидания.

Джинсы пригодятся на все случаи жизни. Этот предмет одежды всегда будет актуален и легко впишется в ваш гардероб. С джинсами вы сможете создать множество интересных и в то же время удобных образов, и при этом всегда будете оставаться в тренде.