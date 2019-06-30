Яркий модный маникюр 2019-2020 годов

С помощью яркого маникюра можно создавать завершенные стильный образ, если знать актуальные в 2019-2020 годах модные тенденции. Основная миссия ногтевой моды сегодня – привлекать внимание к ухоженным рукам, делая их неотъемлемой частью модного образа. Ниже будут представлены фото с описанием самых красивых дизайнов ногтей.

Значение маникюра для модного имиджа

Красивые ухоженные пальцы могут стать эффектным дополнением модного имиджа. Не случайно, модные дизайнеры в последнее время любят использовать эту деталь косметического декора в создании модного образа.

Развитие современной сферы бьюти-ухода тесно связано с развитием модной индустрии. Дизайнеры с некоторых пор сделали маникюр эффектным элементом женского наряда, способного преобразить любую женщину в эффектную модницу.

Правильно подобрав цвета и рисунки яркого маникюра в 2019-2020 годах, который предлагают стилисты в описании модных тенденций, можно создать без особых усилий и материальных затрат для себя такой же модный лук, как на фото глянцевых журналов.

Все модницы должны учесть, что в этом сезоне яркие ногти – это стильный и ультрамодный аксессуар для любого наряда.

Модные тренды этого года в нейл-дизайне

Как известно, мода циклична. Одни тенденции и стили уходят в прошлое, а им на смену приходят преображенные и видоизмененные тенденции прошлых десятилетий. Кроме законченного образа меняются техники, элементы и стили, из которых создается актуальный лук.

Мастера нейл-дизайна рекомендуют носить модницам блестящий яркий маникюр. В 2019-2020 годах актуальны модные тенденции для маникюра разной длины. На фото видно, какой декор нужно накладывать на короткие ногти, придерживаясь при этом стиля минимализм. Стилисты не рекомендуют использовать сразу более трех оттенков и текстур, иначе будет безвкусица.

Для правильного нанесения нужно использовать не более двух техник:

втирку и геометрические рисунки;

глянцевое покрытие и минимализм в оформлении ногтевой пластины;

лак с матовой текстурой и фольгу и т.д.

Правильно подобранные техники, соответствующие актуальным трендам и форме ногтевых пластин, помогут создать самый красивый маникюр собственными силами.

Самые модные тенденции для маникюра

Нейл-дизайнеры предлагают в наступившем сезоне создавать на ногтях следующие дизайны и рисунки:

паутинку;

растяжку с блеском;

французский маникюр;

блестящий маникюр с поверхностью металлик и стразами;

лунный маникюр;

ногти под мрамор;

stone

геометрические рисунки;

хищный принт;

нейл-дизайн с цветками и бабочками;

украшения в виде колец;

втирку;

фольгу;

хлопья юки;

глянцевые ноготки;

градиент;

камифубуки;

paint.

При этом на одной руке актуально создавать различные рисунки на одном или двух пальцах, которые будут тематически сочетаться друг с другом.

При правильном выборе техники нанесения, цветовой гаммы и декора можно создавать эффектный маникюр, который будет подчеркивать индивидуальность и создавать уникальный модный лук.

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Главные тренды сезона 2019-2020 гг.

Летом актуальным будет на коротких и длинных ногтях яркий маникюр. В 2019-2020 годах модные тенденции, представленные на фото, предлагают делать акцент не только на длинные, но и на короткие ногти. Для этого можно использовать яркие лаки с разной текстурой.

Стилисты предлагают разнообразие цветовой гаммы насыщенных и ярких оттенков. Использование специальных техник нанесения позволит создавать гармоничные переходы из одного оттенка в другой. Главным в летнем маникюре будет насыщенность, яркость и жизнерадостность, что полностью соответствует летнему сезону.

Дизайнеры рекомендуют использовать для маникюра лаки следующих оттенков:

насыщенный белый;

ярко-желтый;

коралловые оттенки;

цвета металлик.

Из них можно создавать геометрический маникюр, френч, омбре, которая отличается плавным переходом одного оттенка в другой. Как никогда актуален в наступившем сезоне френч-маникюр, который никогда не выходит из моды, так как его можно использовать под любой наряд.

Кроме ярких глянцевых и блестящих лаков стилисты также рекомендуют использовать и другие покрытия:

с матовой поверхностью;

перламутровые;

с голографическими частичками;

с блестками.

В тренде нестандартные дизайны для ногтей, выполненные сразу в нескольких техниках. Именно такой подход позволяет привлечь внимание к ухоженным красивым рукам и создать завершенный модный образ.

Белые ногти

Использование насыщенного белого лака как основы для маникюра как никогда актуально сегодня. Его можно сочетать с любыми оттенками и разным декором. Придумывать дизайны с таким лаком можно как для офисного маникюра, так и для украшения ногтей в отпускное время, свободное от работы.

Маникюр в желтых оттенках

В нынешнем сезоне главным трендом становится желтый маникюр, выполненный в разных оттенках, начиная с ультра яркого тона, заканчивая нежными пастельными оттенками. Такой диапазон цветовой гаммы позволяет подобрать варианты маникюра на основе желтого лака, как для работы, так и для летнего отдыха.

Коралловые тона

Стилисты компании Pantone рекомендуют сделать оттенок «живой коралл» главным трендом в маникюрной моде в этом году. Как и в желтой цветовой гамме, здесь очень много оттенков, позволяющих создавать разнообразные темы для эффектного и стильного оформления ногтей.

Роскошно на коралловом фоне смотрятся украшения с использованием страз и блесток. Такой цвет отлично комбинируется с оттенками пастельной гаммы. На нем будут красиво смотреться напыления и наклейки.

Разнообразие дизайна маникюра

Основным трендом наступившего сезона считается не однородный классический маникюр, а разное оформление ногтей на одной руке. Для этого можно использовать не только контрастные или близкие по тону оттенки лака, но и декор. Элементы украшений наносятся не на все ногтевые пластинки, а на одну-две, что позволяет подчеркнуть красоту и изящество ухоженных женских рук.

Яркий маникюр в 2019-2020 годах будет на пике популярности!