Ногти френч - самые модные идеи 2019 года

Французский маникюр – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Последние сезоны показывают, что и традиционный дизайн может кардинально измениться, не предавая устоявшихся правил и техник. Так какой же образ выбрать для ногтей френч в 2019 году, расскажут последние модные идеи нейл-мастеров.

Длина и форма кончика ногтевой пластины

Несказанную радость любительницам французского маникюра доставит обновленный тренд на ногти френч. В 2019 году модные идеи рекомендуют выбирать его по любому случаю, независимо от формы ногтевой пластины.

Френч везде к месту:

в офисе – просто и лаконично;

в повседневной жизни – гармонично в любом образе;

в спортзале – удобно и практично.

А все благодаря естественности и универсальности дизайна, который на протяжении многих лет доказывает эти качества на руках миллионов женщин.

Особое внимание следует уделить выбору формы края ногтевой пластины, так как именно от этого будет зависеть окончательный вид маникюра. Она может быть самой разной, но все же чаще всего встречаются:

Короткие ногти с закругленными краями. Это простая, лаконичная форма, которая в этом сезоне находится на топовых позициях. Такой маникюр всегда выглядит идеально и не требует особого обращения. Миндалевидные ногти. Френч в 2019 году может принять также форму миндаля, что соответствует модным идеям нейл-стилистов. Идеален французский маникюр в красном цвете, поскольку не только делает мальчики тоньше и изящнее, но и придает образу особый шарм и изысканность. Овальные ногти. Эта форма никогда не выйдет из моды, поскольку идеально подчеркивает элегантность и женственность. Помимо этого, овальные ноготки универсальны в длине, и подходят как для повседневного образа, так и торжественного случая.

Сегодня французский маникюр выполняется на ноготках любой длины. Даже на коротких, с закругленными краями он смотрится очаровательно.

Не покидает топовых позиций в этом сезоне классический френч с его молочными и кремовыми оттенками. Стильно будет выглядеть на руках маникюр, выполненный в нежно-розовой или сливочной палитре. Этот дизайн уместен как на работе, так и в ресторане и на празднике.

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Весенние месяцы буквально требуют ярких и сочных красок – оранжевых, зеленых, синих. Ноготки в таком цвете обязательно порадуют свою обладательницу зарядом хорошего настроения. В тренде и золотой, красный, как без него, жёлтый и фиолетовый оттенки кончика ногтя.

Основные тенденции 2019 года

Ногти френч в 2019 году, несмотря на обилие модных идей сезона, не могут похвастаться кардинальными переменами в исполнении. Хотя и здесь нейл-мастера смогли придумать, чем удивить своих постоянных клиенток, и воплотили свои задумки на основе классической схемы.

Классический френч

Самый востребованным и незыблемым всегда был и будет классический френч. Популярность этого маникюра остается на высоте и имеет армию верных поклонников, благодаря универсальности и стильности дизайна.

Основная часть ногтевой пластины, выполненная в розовых, бежевых или кремовых тонах оттеняется ярким, белоснежным кончиком. Это именно тот минимальный дизайн, который украсит любую девушку, независимо от ее предпочтения и образа жизни.

Стоит отметить, что длина белого кончика, как диктуют модные тенденции, не должна превышать полсантиметра. При этом форма его может быть прямая, хотя овальная смотрится естественнее. В любом случае, углы должны быть закруглены, чтобы маникюр выглядел аккуратнее и опрятнее.

Лунный френч

Оформление лунки также является одним из топовых приемов в исполнении френча. Модные идеи сезона показывают, что лучше всего лунный маникюр смотрится на ногтях формы миндаль. Наносить улыбку следует тонкой кисточкой, используя наклейку. И не нужно бояться, что этот давно известный прием в скором времени выйдет из моды.

Актуальным он останется еще несколько сезонов, поэтому можно смело обращаться к нейл-мастеру за такими эффектными ноготками.

Рамка

Подвидом лунного маникюра является маникюр-рамка. Появился он относительно недавно, но уже успел завоевать своих поклонников. По всему периметру ноготка от лунки наносится полоса, которая как-бы заключает пластину в «оковы».

Но не у всех такой дизайн будет смотреться одинаково гармонично. Так на коротких ноготках рамка будет выглядеть грубо, так как визуально еще сильнее сократит размер ногтевой пластины.

Цветной френч

Набирает популярность французский маникюр, выполненный гель-лаком в различных цветах. Ногти френч в 2019 году могут отличаться от классики красным, розовым, кислотным или другим отросшим кончиком.

Модные идеи сезона предлагают использовать цветной френч на ноготках формы миндаль, овальным или ровным краем. Востребованный такой вид маникюра стал благодаря широким дизайнерским возможностям, открывающимся нейл-мастерам. Они точно смогут подобрать наилучший вариант, подходящий по индивидуальным запросам даже самой привередливой клиентки.

Свадебный френч

Каждая невеста хочет в свой самый главный день выглядеть безупречно – от головы, до кончиков ногтей. И большинство из них для своего свадебного маникюра выбирают ногти френч в белом исполнении.

Модные идеи сезона 2019 года позволяют и здесь по максимуму использовать свою фантазию и превратить ручки - в настоящее произведение нейл-искусства. Мастера все чаще применяют в работе трехмерные узоры, оформленные стразами и кружевами.

Для их исполнения используют различные материалы, например, скотч-лента, которая позволяет сделать простой френч по-настоящему обворожительным и притягательным.

Слайдер-дизайн

Не выходит из моды и слайдер-дизайн. Это простой и эффективный способ обеспечить ноготки маникюром на несколько недель. А удачно подобранные узоры сделают французский маникюр непревзойденным.

Твист-френч

В компании со слайдером многие мастера применяют твист-френч для создания идеального маникюра. Он также не покидает топовых позиций в этом сезоне, поскольку позволяет развернуть фантазии нейл-стилиста и каждый раз создавать что-то новое и неопробованное.

Причем твист-френч позволяет соединять в себе несколько оттенков в отросшем кончике, которые могут собираться в плавные волны или геометрически четкие горизонтальные полосы.

Рисунки, полоски и точки

Ногти френч 2019 года, следуя модным идеям, показанным на фото, все чаще можно увидеть с понравившимися миллионам девушек полосками, точками, а также рисунками различной тематики.

Любые цветовые и фактурные решения будут оставаться в тренде, еще как минимум два сезона. Каждая модница сможет подобрать для себя наиболее подходящий к ее повседневному или праздничному образу вариант.

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Это может быть забавный горошек на белом френче или яркие полоски, которые идеально будут смотреться в летнем французском маникюре.

Сегодня рынок нейл-индустрии предлагает множество уникальных идей для создания повседневного, делового или торжественного французского маникюра. Обилие материалов и техник исполнения идеального френча на ногтях в 2019 году всегда объединяет одно - неизменная белая полоска отросшего кончика, которая и делает этот маникюр таким узнаваемым.