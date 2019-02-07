Маникюр 2019 гель-лаком - самые лучшие цвета

В современном мире любой маникюр должен быть безупречным. Важное значение имеет не просто наличие ухоженного маникюра в вашем образе, а соблюдение модных тенденций 2019 года. Просматривая фото самых известных мастеров современного нейл-арта, можно однозначно констатировать, что самые лучшие цвета гель-лаков можно сочетать с различными стилевыми вариациями.

Тенденции модного современного маникюра

Каждая леди, в независимости от возраста, просто обязана свободно ориентироваться в модных тенденциях мира маникюра.

Многообразие и качество

Все наработки дизайнеров, от вечной классики до современных техник исполнения, по-прежнему востребованы и являются актуальными.Каждый новый сезон дарит модницам целый блок смелых и свежих дизайнерских решений, основанных на использовании одних или других технологических достижений.

Это касается не только создания новых способов нанесения покрытия, но также появления разнообразных современных элементов декора ногтевой пластины.

Нейл-арт в 2019 году

Еще несколько сезонов назад нейл-арт являлся лишь одной из разновидностей модного маникюра. В современном же мире дизайна ногтей он занимает господствующие позиции.

Даже в минималистическом трендовом маникюре присутствие нейл-арта приветствуется модой, пусть и в «умеренном» его варианте, как видно на фото.

Контраст

Ухоженность, яркость и контраст – это те «три кита», на которых расположился необъятный мир современного маникюра.

Контраст наблюдается практически во всем, в цветовом решении, в сочетании стилей и методик, и даже в трендах.

Контрастный яркий дизайн актуален в любой ситуации и в любое время года, а не только в сезон весна-лето.

Создание композиций

Тенденция создания художественной композиции на ногтях настолько прочно вошла в сознание модниц, что обычное покрытие ногтей считается «скучным». Непременно нужна «перчинка» или «изюминка», пусть совсем и небольшая.

Новый сезон предлагает модницам выбирать маникюрные композиции, в которых задействованы не только пять пальцев одной руки с повторением ее на второй руке. Фишкой сезона является маникюр с композицией на 10 пальцах рук. На каждой руке воплощается мастером своя композиция, которые связаны одним художественным замыслом и воспринимаются, как единое целое.

Трендовая длина ногтей в 2019 году

Как уже упоминалось, современная мода в маникюре ничего не отрицает и не выставляет запреты. Поэтому логично предположить, что любая выбранная вами длина ногтевой пластины будет модной.

Так оно и есть, однако свой отпечаток на этот факт накладывает и другая модная тенденция в дизайне ногтей.

Удобство и практичность однозначно выделены в модных тенденциях маникюра 2019 в качестве приоритетных. В соответствии с этим постулатом моды, короткая и средняя длина ногтей однозначно является трендовой. Самые лучшие и яркие цвета гель-лака на коротких ногтях всегда смотрятся уместно (см. фото ниже).

Кроме того, короткая и средняя длина ногтевой пластины является еще и универсальной. Длинные ногти никак не приемлют яркий контрастный маникюр, а также дизайн с обилием декора и нейл-арта. В противном случае маникюр рискует угодить в категорию «безвкусных» и даже «вульгарных».

На средней же длине ногтей вполне приемлемо реализовать практически любые креативные идеи и эксперименты.

Цветовая палитра современного модного маникюра в 2019 году

Следует отметить, что немодных цветов и оттенков современная мода не определяет, а приветствует их великое многообразие, как основную модную тенденцию сезона.

Однако в неоспоримом тренде сезона находятся:

небесный;

зеленый;

оранжевый;

оливковый;

коричневый;

горчичный;

фуксия;

желтый.

А также все оттенки этих самых лучших цветов и их сочетания, порой самые неожиданные и непредсказуемые.

Кроме того, в тренде 2019 года также находится практически вся гамма пастельных тонов, а также три цвета «вечной классики» - черный, белый, красный.

Не оставляет свои лидирующие позиции и спектр оттенков цвета металлик.

Гель-лак

Так как этот вид покрытия ногтевой пластины является фаворитом, то стоит больше о нем узнать. Краткая информация поможет лучше ориентироваться при выборе самого идеального варианта маникюра для вас.

Это средство покрытия ногтевой пластины сочетает в себе два основных и важных свойства, яркость и прочность. Яркость обеспечивается содержанием в нем лака, а прочность и эластичность – геля.

Бесконечно разнообразная цветовая палитра обеспечивается внесением пигмента, который может быть органическим и неорганическим. Сочетание этих пигментов и позволяет создать такое разнообразие современных модных оттенков.

Перламутровые оттенки обеспечиваются в гель-лаках таким химическим компонентом, как хлороксид висмута. Находится во взвешенном, равномерно распределенном состоянии, пигменту помогает добавка кремнезем.

Обычные гель-лаки прочно удерживаются на ногтевой пластине праймерами, с различным содержанием кислоты. Что негативно влияет на ногтевую пластину, особенно в холодный сезон осень-зима.

Однако современная индустрия предлагает гель-лаки новинки с улучшенными характеристиками. Кроме известного Shellac, марки CND, это – Multilak, Striplac. Это самые дорогие гель-лаки со своим уникальным набором преимуществ.

Наверняка для многих станет откровением, что любимый «шеллак», это вовсе не название техники нанесения маникюра, а название гель-лака известной фирмы.

Трендовые техники современного маникюра

Каждая из новых техник, позволяет реализовать на ногтях какой – то свой неповторимый эффект. Маникюр в любой из этих техник нанесения покрытия является самодостаточным и не нуждается в дополнительном декоре.

Однако, современный маникюр 2019 с его модными тенденциями приветствует яркость и стильный микс. Поэтому, как дизайнеры законодатели моды, так и простые модницы, стремятся значительно расширить рамки использования техник-новинок. Поэтому, как видно на фото, кроме использования самых лучших гель-лаков различных цветов со «спецэффектами» активно востребованы и элементы декора в одном маникюре.

Кроме того, при создании трендовой маникюрной композиции также используется самое разнообразное сочетание, как как классических техник, так и техник – новинок.

Глиттер

Гель-лаки с мерцающими металлизированными или цветными частицами фольги невероятно востребованы в современном мире маникюра 2019 года.

Вечное стремление женщин к роскоши и блеску теперь «заодно» с модными тенденциями. Яркий блестящий маникюр уже давно перестал быть исключительно вечерним, его вполне приемлют как повседневная мода, так и модный деловой стиль.

Практически каждая маникюрная композиция или техника активно использует глиттер. Даже классика преображается в новинку и смотрится как самый лучший маникюр сезона с использованием мерцающего гель-лака.

Также популярен в маникюре и рассыпчатый глиттер с различными, по форме и размеру, частицами.

Мрамор

Такой эффектный и модный маникюр очень прост в исполнении настолько, что его вполне можно сделать самой.

Есть несколько вариантов исполнения мраморного маникюра. В салоне мастер может предложить вам свои варианты. А в домашних условиях маникюр с эффектом мрамора достигается тремя способами:

при помощи иголки, используя два контрастных цвета гель-лака;

аква-процедура с растворенным в воде гель-лаком контрастного основе;

нанесение гель-лака с эффектом мрамора.

Последний вариант самый простой, но и самый дорогой. Гель-лак с мраморным эффектом просто наносится на ногти, как обычно.

Модные тенденции 2019 года мраморного маникюра диктуют выбор цветовой палитры гель-лака, близкой к природному камню:

белый;

болотный;

бежевый;

серый.

Однако эксперимент с другими цветами гель-лака, которые выбирают модницы в 2019 году, также приветствуется. Мраморные разводы отлично смотрятся и в металлизированном использовании с золотистыми или серебряными гель-лаками.

Кошачий глаз

Если вы приобретете УФ лампу для маникюра, то сможете без труда выполнять потрясающий маникюр «кошачий глаз» на своих ноготках.

Набор специальных гель-лаков с металлическими частицами и несколько магнитов позволят создавать разнообразные трехмерные узоры с углублением цвета. В таком стильном маникюре 2019 создается ощущение бездонности картинки на ногтевой пластине.

Узор дизайна ногтей в кошачьем маникюре зависит от магнита. Можно получить не только очень красивые переливающиеся линии и «пятна», но также рисунки с разводами, звезды, волны и другие варианты.

Благодаря особенной плотной структуре лака, он отлично ложится на ногтевую пластину. Цветовая гамма оттенков привлекает сама по себе, даже без учета эффекта, создаваемого при помощи магнита. Все гель-лаки для маникюра кошачий глаз имеют невероятно глубокие насыщенные и переливающиеся цвета.

Градиент

Эта техника не является новинкой, однако, в своем развитие она преображалась и совершенствовалась. Что позволило градиенту представать от сезона к сезону в обновленном виде и с целым рядом свежих идей использования.

Новинкой сезона стала дизайнерская идея выполнения градиентного маникюра в светлых пастельных тонах. С дополнительным декором со стразами и биндасами, получается совершенно восхитительный эффект маникюра 21 века.

Тем не менее, градиентный маникюр в 2019 году продолжает быть на пике популярности, как в самодостаточном виде, так и при создании композиций. Другие современные техники маникюра, сочетаясь с градиентом, создают на ногтях футуристический маникюр будущего.

Так, согласно модным тенденциям 2019 года, градиентный маникюр теперь можно выполнять с глиттером, где меняется не только плотность блестящих частичек, но и их цвет.

Стемпинг

Огромная популярность сложных нейл рисунков на ногтевых пластинах привела разработчиков технологий нанесения маникюра к поиску простых решений. Мастера в салонах просто не могли в один момент стать художниками профессионалами.

На помощь пришли силиконовые штампы с различными рисунками невероятной степени сложности исполнения, как видно на фото. На ногтях такой модный нейл-арт смотрится суперсовременно и стильно.

Стемпинг прекрасно сочетается практически с любым классическим маникюром, освежая его и представляя в обновленном виде.

Фольга

Любой вариант этого волшебного маникюра гарантированно преобразит весь ваш образ, придав ему необходимую толику роскоши и изысканности.

В топовой технике используется:

жатая фольга различных цветов и оттенков;

термопленка;

переводная пленка;

стикеры.

С помощь полосок фольги разных цветов и отражающего эффекта можно преобразить абсолютно любой известный маникюр сезона 2019. Даже простое покрытие ногтей нюдовыми оттенками гель-лака выглядит потрясающе эффектно и нарядно с кусочками фольги различной геометрической формы.

Такой нейл-арт на ноготках может покрывать ногтевую пластину полностью, наполняя образ переливами света и модного блеска. А может использоваться для создания светящихся зон на ногтевой пластине, выполняя роль дополнительного декора.

Так техника маникюра с использованием фольги дала старт другой трендовой технике – битое стекло. В самом названии раскрывается потрясающий эффект креативной дизайнерской идеи использования кусочков фольги различных, самых лучших цветов и отражающих свойств в одном маникюре.

Втирка в 2019 году на ногтях

Эта топовая техника современного модного маникюра позволяет создать на ноготках невероятные, по яркости и переливам, световые блики. Различные порошки, представляющие собой полиэстеровую пыль с мельчайшими частицами, очень просто наносятся на ногти.

Такая дизайнерская идея и современные технологии производителей средств для маникюра, самым фантастическим образом преобразили весь мир маникюра.

Мелкодисперсный порошок варьируется как по используемому пигменту, определяющему разнообразный цветовой спектр, так и по структуре. Дополнительный бонус от этой новационной техники модницы получили в виде увеличения прочности и срока носкости маникюра.

Разновидностей втирки уже сейчас просто огромное количество, а техника продолжает свое бурное развитие в русле модных тенденций сезона.

На данный момент самыми популярными видами втирки являются:

жемчужная. В нежном розовом исполнении;

майский жук. С переливами теплых тонов – желтого, зеленого, синего;

северное сияние. Создается потрясающий по своему свечению современный маникюр 2019 в холодных тонах синего, голубого и фиолетового;

хлопья Юки. С использованием этой техники эффект калейдоскопа легко и просто создается на ваших ноготках. В зависимости от размера частичек получатся различные сказочные блики. Достигается эффект, когда руки буквально сверкают сами при каждом движении, озаряясь светом ногтей;

голографическая. При использовании втирки с таким эффектом, яркость и блеск ногтей буквально «режут глаз». Сама втирка отличается по структуре от других, имея более крупные частицы;

призма. В противоположность голографической втирке, призма имеет мелкодисперсную структуру. Яркость такая же интенсивная, но несколько смягченная;

стальная. Невероятно эффектный маникюр, соответствующий всем основным модным тенденциям, получается именно с этой втиркой. Металлический блеск превращает ногтевую пластину в идеальную блестящую поверхность с фантастической степенью полировки;

зеркальная. Название говорит само за себя, создается впечатление, что цвет не нанесен на ногти, а отражается в них, как в зеркале;

радужная. Также позволяет создать сказочно красивый маникюр без особых хлопот. Представляет собой сочетание эффектов от жемчужной, голографической и втирки с эффектом северного сияния;

жидкий бриллиант. Гель-лак любого тона и самых лучших цветов сверкает на ногтях подобно многогранному бриллианту. Прекрасно сочетается с другими видами маникюра, а также дополнительным декором.

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В заключении можно подчеркнуть, что в современных модных тенденциях в маникюре 2019 года нет границ по стилевым решениям. Поэтому смело комбинируйте все яркие блестящие техники с дополнительным декором и самые лучшие цвета гель-лака.