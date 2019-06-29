Модные аксессуары на осень 2019 года

Самые оригинальные новинки в моде осенью 2019 года - балаклавы и нагрудные маленькие сумочки. Законодатели моды начали тянуться к античности, что проявилось в различных модных аксессуарах в стиле барокко, этническом или рококо. Броши, давно отошедшие на второй план и считавшиеся признаками ретро-стиля, снова набирают популярность.

Модные тенденции среди женских аксессуаров

2019 год неповторим своими модными и оригинальными решениями, что позволяет модницам блистать и подчеркивать свою красоту. Лучшим способом выделиться среди других является подбор удачных аксессуаров. Стоит рассмотреть модные новинки среди аксессуаров в 2019 году и узнать, что в тренде.

Первое место принадлежит вместительным женским сумкам. Конечно, маленькие сумочки тоже весьма актуальны, но большого размера аксессуар все же более необходим в гардеробе женщины. Такой незаменимый предмет можно взять и на собеседование, и на работу, и даже на вечеринку.

Хитом этого года среди аксессуаров является сумка-саквояж, которая выделяется элементами ретро-стиля.

Мехом осенью в 2019 году украшают не только одежду, но и отделывают модные аксессуары. Кроме того, невероятно модной является отделка вышивкой, бахромой или металлом.

Стилисты рекомендуют в 2019 году модницам отдать предпочтение украшениям внушительных размеров. Женщины, желающие выглядеть стильно, должны выбрать не просто большие, а огромные сережки, цепи, браслеты, модные аксессуары для волос. Такие изделия должны выделяться, благодаря ярким цветам и краскам.

Тем дамам, которые предпочитают подчеркивать красоту своей талии, стилисты советуют сделать это с помощью широкого пояса-корсета. А любителям классики стоит присмотреться к новым кожаным ремням этого сезона.

Даже в холодную пору года не обойтись без очков, так как этот аксессуар дополнит образ. Модницам желательно подобрать себе сразу несколько видов в форме стрекозы, бабочки или «кошачьих глаз».

Балаклавы

В осеннем сезоне 2019 года гардероб модной девушки будет оцениваться, исходя из наличия в нем шапки-чулка, похожей на военную балаклаву.

Удивительно, что такие женские аксессуары вошли в моду, так как они полностью могут скрывать под собой красивые волосы. Возможно, дизайнеры решили поберечь женское здоровье. А еще, если убрать волосы с лица, все его черты становятся выразительнее.

Поясные и нагрудные сумки

Дизайнерам женских украшений пришла в голову неожиданная идея - превратить сумку в кулон. Мини-сумки на изящных шеях девушек можно увидеть в показах от таких модельеров, как Emilio Pucci, Giambattista Valli, Jacquemus и Tod's. Такие модные аксессуары в виде сумок на осень 2019 года будут на пике популярности.

Сумочки настолько миниатюрны, что со стороны кажутся оригинальным кулоном. Однако они не теряют свою основную функцию, ведь все необходимые повседневные мелочи можно взять с собой. Необычные аксессуары стали писком моды в этом сезоне.

Если кто-то считает маленькую котомку тяжелой для своей шеи, то можно обратить внимание на сумку-пояс. Она обрела огромную популярность весной, но продолжает уверенно держаться в тренде. Модная поясная сумка невероятно удобна, ведь она не занимает рук и разделена на несколько отсеков, каждый из которых можно отнести под конкретные вещи.

Мода на перчатки

Стилисты осенью 2019 года рекомендуют модницам отдавать предпочтение любой модели и цвету перчаток. Длина, фасон и материал модных аксессуаров тоже поражают богатством выбора. Наиболее востребованы хищная расцветка и рокерские элементы в виде шипов, заклепок и ремешков. Также набирают популярность одежда для рук в стиле печворк и простеганная ткань.

Особенно среди модных перчаток выделяются изделия от Луи Витон. Они изготовлены из матовой кожи черного цвета, а запястья украшают большие браслеты. Такие же аксессуары, только с акцентом на яркий цвет, замечены на перчатках оригинального кроя от Marc Jacobs.

Трендовые очки

Летние солнечные деньки пролетают очень быстро, однако стилисты предлагают продлить ощущения солнца и не снимать темные очки и осенью 2019 года. Мода на данный женский аксессуар разнообразна и скорее ориентируется на то, что больше по душе и лучше подходит к форме лица.

Кто-то предпочитает авиаторы, а другие - футуристические очки, мало похожие на классические. Летний бум на растянутые sci-fi будет продолжаться и в холодное время года. Разноцветные линзы, роговая оправа, монорамка и отсутствие перемычки над переносицей - признаки популярных очков, которые будут носить модницы осенью и зимой 2019 года.

Аксессуары 2019 года и украшения с логотипами

Если раньше приверженность бренду можно было подтвердить всем знакомой надписью на сумке, то теперь стилисты решили размещать модные знаки повсюду. Логотип можно увидеть на лицевой части одежды или обуви, а также на украшениях.

Законодателями моды разрешается как надевать лишь одну вещь с надписью именитого дизайнера, так и составить весь наряд из одежды и аксессуаров с логотипами. К примеру, Balmain решил не мелочиться и предложил несколько тотал луков, в которых все детали украшены фирменным принтом.

Шарфы и платки

Мягкий шарф или теплый платок - непременные аксессуары холодного времени года. Осенью 2019 года дизайнеры советуют дополнить наряд легким шелковым платком или палантином из органзы.

Зимой же стоит перейти на теплые шарфы, связанные спицами из пряжи или меха. Для того чтобы аксессуары не только грели, но и подчеркивали стильность и изящность дамы, следует проявить фантазию.

Броши

Броши, которые раньше считались уместными только для винтажного стиля, снова обретают популярность. Они становятся более востребованными, чем уже привычные браслеты или кольца. В сезоне осень-зима 2019 года образ будет завершенным, если платье или блузку украсить брошью.

Грядущей осенью и зимой любая девушка будет модной, благодаря полной свободе в выборе различных аксессуаров. Можно создать уникальный образ, меняя украшения и наряд каждый день. Главное, чтобы они подчеркивали красоту и безупречное чувство стиля.

Теперь вы знаете, какие модные аксессуары на осень 2019 года будут на пике популярности.